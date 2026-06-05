Sau tuổi trung niên, tôi không còn sợ già đi vì nhận ra 4 điều giúp mình sống bình yên hơn

Tess Brigham là một nhà trị liệu tâm lý tại San Francisco và là tác giả của cuốn sách "True You: Hướng dẫn từng bước để chinh phục khủng hoảng giữa cuộc đời của bạn". Dưới đây là chia sẻ của cô về quãng thời gian "khủng hoảng tuổi trung niên" của bản thân:

Tôi từng nghĩ tuổi 50 là một cột mốc đáng sợ.

Khi còn ở độ tuổi 40, mỗi lần nghĩ đến chuyện già đi, tôi lại thấy trong lòng thấp thỏm. Là phụ nữ, tôi cũng giống rất nhiều người khác, luôn mong muốn giữ được tuổi trẻ càng lâu càng tốt.

Tôi lo lắng khi nhìn thấy những nếp nhăn xuất hiện, sợ thời gian trôi quá nhanh và thậm chí từng nghĩ đến chuyện can thiệp thẩm mỹ để níu kéo thanh xuân.

Tôi không mong sống đến 100 tuổi, nhưng ý nghĩ rằng cuộc đời đang dần bước sang nửa sau khiến tôi không khỏi bất an.

Thế nhưng, khi thật sự chạm đến tuổi 50, tôi bất ngờ nhận ra cảm xúc của mình đã thay đổi hoàn toàn.

Thay vì hoang mang, tôi thấy lòng mình bình yên hơn. Tôi bắt đầu chấp nhận con người hiện tại, biết ơn những gì mình đã trải qua và trân trọng hành trình đã đưa tôi đến ngày hôm nay.

Tess Brigham

Tuổi trung niên, tôi không còn sống vì ánh mắt của người khác

Khi ở tuổi 20 hay 30, tôi thường rất nhạy cảm với những đánh giá xung quanh. Chỉ cần một cuộc trò chuyện không suôn sẻ ở nơi làm việc cũng đủ khiến tôi trằn trọc cả đêm.

Tôi liên tục tự hỏi mình đã nói sai điều gì, cư xử có ổn không hay liệu người khác có đang đánh giá mình tiêu cực.

Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người là điều không thể.

Đến tuổi trung niên, tôi hiểu rằng giá trị của bản thân không nằm trong suy nghĩ của người khác mà nằm ở cách tôi nhìn nhận chính mình.

Sau nhiều năm làm việc và tích lũy kinh nghiệm, tôi hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và biết mình có thể đóng góp điều gì cho cuộc sống.

Sự tự tin ấy không xuất phát từ vẻ ngoài mà đến từ sự trưởng thành bên trong.

Tuổi trung niên, tôi không còn bị ám ảnh bởi tương lai

Khi còn trẻ, cuộc sống của tôi đầy những dấu hỏi. Liệu tôi có tìm được công việc phù hợp? Liệu tôi có gặp được người đồng hành lý tưởng? Tôi có nên sinh con? Tôi có đủ khả năng mua nhà hay xây dựng cuộc sống như mong muốn?

Mỗi quyết định đều khiến tôi lo lắng vì sợ mình lựa chọn sai.

Nhưng rồi năm tháng trôi qua, từng cột mốc quan trọng trong cuộc đời cũng lần lượt xuất hiện. Tôi tìm được công việc mình yêu thích. Tôi lập gia đình. Tôi có những đứa con đáng yêu và một mái ấm để trở về.

Đến tuổi 50, tôi không còn quá bận tâm đến những điều chưa xảy ra. Thay vào đó, tôi học cách tận hưởng hiện tại và háo hức đón chờ những điều tốt đẹp phía trước.

Tôi mong được nhìn thấy các con trưởng thành, được dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và tận hưởng những năm tháng tiếp theo theo cách nhẹ nhàng hơn.

Tuổi trung niên, tôi hiểu cuộc sống theo cách toàn diện hơn

Ở tuổi 50, tôi vừa là người mẹ chăm sóc con cái, vừa là người con đồng hành cùng mẹ già.

Có những ngày tôi phải lo cho các con, đồng thời cũng dành thời gian chăm sóc người mẹ đã ngoài 80 tuổi của mình. Chính vị trí đặc biệt ấy giúp tôi nhìn cuộc sống dưới nhiều góc độ khác nhau.

Tôi bắt đầu hiểu rằng cha mẹ cũng từng là những người trẻ tuổi, từng bối rối, từng mắc sai lầm giống như tôi.

Khi nhìn thấy họ già đi, trở nên yếu đuối và cần được quan tâm, những tổn thương hay thất vọng trong quá khứ dần được xoa dịu.

Tôi học được cách cảm thông nhiều hơn và biết trân trọng những người thân yêu khi còn có thể.

Càng trưởng thành, tôi càng nhận ra cuộc sống không chỉ là nhìn mọi thứ từ góc nhìn của mình mà còn là khả năng đặt bản thân vào vị trí của người khác.

Tuổi trung niên, tôi biết mình đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi biến cố

Có lẽ món quà lớn nhất mà tuổi tác mang lại cho tôi là sự vững vàng.

Trong suốt cuộc đời, tôi đã trải qua không ít khó khăn. Có những cơ hội nghề nghiệp tuột khỏi tầm tay, những vấn đề sức khỏe bất ngờ xuất hiện, những nỗi đau khi người thân hoặc bạn bè rời xa cuộc sống này.

Mỗi lần biến cố xảy ra, tôi đều nghĩ rằng mình sẽ không thể vượt qua. Nhưng rồi cuối cùng, tôi vẫn đứng dậy được.

Những trải nghiệm ấy giúp tôi hiểu rằng bản thân mạnh mẽ hơn mình tưởng rất nhiều. Tôi học được cách đối diện với cảm xúc, chấp nhận nỗi buồn và đối xử với chính mình bằng sự bao dung.

Tôi biết rằng dù tương lai có mang đến điều gì, tôi cũng sẽ tìm được cách thích nghi và bước tiếp. Đó là sự bình thản mà tuổi trẻ khó có được.

Già đi không phải điều đáng sợ

Nếu có thể quay lại quá khứ, tôi sẽ nói với chính mình rằng đừng quá sợ tuổi tác.

Già đi không chỉ là mất đi tuổi trẻ mà còn là quá trình tích lũy trí tuệ, kinh nghiệm và sự thấu hiểu.

Tuổi 50 không lấy đi những điều quý giá nhất của tôi. Ngược lại, nó mang đến sự tự tin, bình yên và khả năng nhìn cuộc sống một cách sâu sắc hơn.

Hôm nay, tôi tự hào về tuổi tác của mình.

Và nếu ai đó đang lo lắng trước ngưỡng cửa tuổi trung niên, tôi muốn nói rằng đừng sợ. Bởi rất có thể những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời vẫn đang chờ bạn ở phía trước.