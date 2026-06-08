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Mẹ chồng xin lỗi tôi trước lúc qua đời: Mẹ sai rồi!

Mẹ chồng xin lỗi tôi trước lúc qua đời: Mẹ sai rồi!

Thứ hai, 19:02 08/06/2026 | Tâm sự
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Có những lời xin lỗi, dù được nói ra ở những ngày cuối cùng của cuộc đời, vẫn đủ sức làm tan đi những tổn thương đã âm thầm tồn tại suốt hàng chục năm...

Mẹ chồng xin lỗi tôi trước lúc qua đời: Mẹ sai rồi! - Ảnh 1.30 năm hy sinh cho nhà chồng, tôi chết lặng khi nghe một câu nói

GĐXH - Câu chuyện của người phụ nữ này có thể không phải là trường hợp duy nhất. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người vợ, người mẹ, người con dâu đang âm thầm gánh vác trách nhiệm gia đình mà không một lời than vãn. Họ cho đi bằng tình thương, bằng sự tận tụy và bằng cả những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng cuối cùng, không phải ai cũng nhận được “cái kết có hậu”.

Mẹ chồng xin lỗi tôi trước lúc qua đời: Mẹ sai rồi! - Ảnh 2.Hôn nhân ở tuổi trung niên: Chồng ngoại tình nhưng tôi chưa ly hôn

GĐXH - Có những cuộc hôn nhân kết thúc bằng một tờ đơn ly hôn. Nhưng cũng có những cuộc hôn nhân đã chết từ rất lâu mà người trong cuộc vẫn cố gắng giữ lại. Không phải vì còn yêu. Cũng không phải vì không biết đau. Mà bởi họ còn những điều chưa thể buông bỏ.

Mẹ chồng xin lỗi tôi trước lúc qua đời: Mẹ sai rồi! - Ảnh 3.52 tuổi và nỗi khổ tâm mang tên: Không còn ai cần đến mình!

GĐXH - Hiện nay, có một nỗi lòng mà rất nhiều phụ nữ tuổi trung niên đang mang theo, nhưng hiếm khi nói ra. Họ vẫn vui vẻ, vẫn đi chợ mỗi sáng, vẫn chăm lo cho gia đình. Nhìn bên ngoài, mọi thứ dường như vẫn bình thường. Nhưng sâu trong lòng, có những đêm họ nằm trằn trọc và tự hỏi: Liệu mình còn quan trọng với ai nữa không?

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