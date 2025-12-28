Tưởng về quê nghỉ hưu an nhàn, 7 tháng sau vợ chồng tôi phải lặng lẽ rời làng
GĐXH - Vợ chồng tôi từng tin rằng, những năm tháng nghỉ hưu ở quê sẽ là quãng đời bình yên và hạnh phúc nhất. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn khác với những viễn cảnh đẹp đẽ mà chúng tôi đã vẽ ra.
Quyết định nghỉ hưu và giấc mơ trở về quê an dưỡng tuổi già
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê yên bình, nhưng phần lớn cuộc đời vợ chồng tôi lại gắn bó với thành phố.
Gần nửa đời người quay cuồng với công việc, áp lực và các mối quan hệ xã hội, đến năm 2021, khi chính thức nghỉ hưu, chúng tôi chỉ có một mong muốn giản dị, trở về quê sống những ngày tháng an nhàn, tận hưởng tuổi già trong không gian quen thuộc.
Trong suy nghĩ của chúng tôi, cuộc sống nghỉ hưu ở quê là những buổi sáng trong lành, chiều thong thả, tối yên bình.
Dù hai người con ban đầu phản đối vì lo bố mẹ khó thích nghi sau nhiều năm xa làng, nhưng trước sự quyết tâm và những viễn cảnh đẹp đẽ mà chúng tôi vẽ ra, các con cũng dần xuôi theo.
Ngày đầu về quê nghỉ hưu: Niềm vui và sự đón tiếp nồng hậu
Ngày vợ chồng tôi trở về quê nghỉ hưu, cả làng rộn ràng như có hội. Họ hàng, hàng xóm kéo đến thăm hỏi, chúc mừng, nhà tôi chật kín người.
Ai cũng tỏ ra ghen tị vì chúng tôi có con cháu hiếu thảo, có điều kiện để nghỉ hưu sớm và về quê an dưỡng.
Sự đón tiếp nồng hậu ấy khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Để đáp lại tấm lòng của bà con, chúng tôi đem hết quà bánh con cháu biếu tặng chia cho mọi người.
Những ngày đầu, tôi thực sự tin rằng quyết định nghỉ hưu ở quê là hoàn toàn đúng đắn.
Sáng sớm, vợ chồng tôi thức dậy từ 5 giờ để tập thể dục, chăm sóc vườn rau, nuôi thêm đàn gà.
Chiều đến, hàng xóm lại sang sân nhà đánh cầu lông, trò chuyện rôm rả. Tình làng nghĩa xóm tưởng chừng ngày càng khăng khít.
Ở thời điểm đó, tôi đã nghĩ đây mới chính là cuộc sống nghỉ hưu lý tưởng, nơi con người được sống chậm, sống thật và gần gũi với thiên nhiên.
Những bất tiện âm thầm phá vỡ cuộc sống nghỉ hưu ở quê
Thế nhưng, khi thời gian kéo dài, những bất tiện bắt đầu lộ rõ. Việc mua sắm trở nên khó khăn khi muốn đi siêu thị phải di chuyển hơn chục cây số.
Để hạn chế đi lại, chúng tôi buộc phải tích trữ thực phẩm trong thời gian dài, điều hoàn toàn không phù hợp với sức khỏe người cao tuổi.
Đáng lo ngại hơn là chuyện khám chữa bệnh. Trong làng chỉ có y tá, muốn gặp bác sĩ phải đi gần 100 km lên bệnh viện tuyến trên. Mỗi lần đau ốm, việc di chuyển mất gần cả ngày khiến vợ chồng tôi vừa mệt mỏi vừa bất an.
Cuộc sống nghỉ hưu vốn cần sự an tâm về sức khỏe, nhưng ở quê, điều đó lại trở thành nỗi lo thường trực.
Nghỉ hưu ở quê và áp lực tiền bạc từ những mối quan hệ làng xóm
Rắc rối lớn nhất lại đến từ chính những mối quan hệ xung quanh. Biết chúng tôi từ thành phố về nghỉ hưu, nhiều người trong làng bắt đầu tìm đến vay tiền. Ban đầu là những lý do rất chính đáng như có người nhà đi viện, thiếu tiền đóng học cho con.
Nghĩ rằng giúp nhau lúc khó khăn là điều nên làm, vợ chồng tôi không ngần ngại cho vay. Chúng tôi mang về quê khoảng 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng), phần lớn số tiền ấy lần lượt được đem cho bà con vay mượn.
Theo thời gian, những lời vay mượn ngày càng nhiều, lý do ngày càng khó chấp nhận. Có người hẹn ngày trả nhưng mãi không thấy hồi âm.
Chỉ sau hơn bảy tháng nghỉ hưu ở quê, số tiền tích cóp cả đời của chúng tôi gần như cạn sạch.
Khi từ chối cho vay, cuộc sống nghỉ hưu trở nên ngột ngạt
Nhận ra tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, vợ chồng tôi quyết định dừng việc cho vay và khéo léo nhắc chuyện trả nợ.
Từ đó, thái độ của hàng xóm thay đổi rõ rệt. Những lời xì xào xuất hiện, cho rằng chúng tôi giàu có nhưng keo kiệt, rằng nghỉ hưu ở quê nhưng lại xa lánh bà con.
Sân nhà từng rộn ràng mỗi buổi chiều giờ trở nên vắng lặng. Một số người chỉ đến khi có việc, thậm chí có người cố tình gây phiền phức, cho rằng nước từ vườn rau nhà tôi chảy sang ruộng họ làm hỏng cây cối và đòi bồi thường.
Chuỗi sự việc ấy khiến cuộc sống nghỉ hưu của chúng tôi trở nên căng thẳng, mệt mỏi và đầy áp lực tinh thần.
Rời quê sau chưa đầy một năm nghỉ hưu: Bài học đắt giá
Chưa đầy một năm sau khi về quê nghỉ hưu, vợ chồng tôi cảm thấy kiệt quệ cả thể lực lẫn tinh thần. Sau nhiều đêm suy nghĩ, chúng tôi quyết định thu dọn hành lý, dứt khoát quay lại thành phố.
Chúng tôi không hẳn hối hận, nhưng buộc phải thừa nhận rằng cuộc sống nghỉ hưu ở quê không phải lúc nào cũng đẹp như trong tưởng tượng. Với người cao tuổi, nghỉ hưu không chỉ cần sự yên bình mà còn cần điều kiện y tế, sự riêng tư và những mối quan hệ rõ ràng.
Giấc mơ vui thú điền viên của chúng tôi khép lại, để lại một bài học sâu sắc: nghỉ hưu ở đâu cũng cần cân nhắc kỹ, bởi không phải nơi nào gắn với ký ức tuổi thơ cũng phù hợp để sống trọn những năm tháng cuối đời.
Bài viết là chia sẻ của ông Khương (Trung Quốc) kể về 1 năm về quê nhà nghỉ hưu đang thu hút nhiều người quan tâm trên nền tảng Toutiao.
