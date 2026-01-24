5 quan niệm sai lầm đáng tiếc về tế bào ung thư, điều thứ 3 nhiều người Việt mắc phải

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ung thư không còn là căn bệnh hiếm gặp, nhưng hiểu biết sai lệch về tế bào ung thư vẫn tồn tại phổ biến trong cộng đồng. Những quan niệm này không chỉ gây hoang mang mà còn khiến người bệnh bỏ lỡ "thời điểm vàng" điều trị, làm giảm hiệu quả chữa bệnh và cơ hội sống.

Ảnh minh họa.

1. Không bồi bổ để "bỏ đói" tế bào ung thư

Nhiều người tin rằng bệnh nhân ung thư chỉ cần bồi dưỡng trong giai đoạn hóa trị, xạ trị, còn sau đó nên ăn uống kham khổ như gạo lứt, muối vừng, ăn chay tuyệt đối, kiêng sữa, thịt, trứng… với mục đích "không nuôi" tế bào ung thư.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, đây là quan niệm sai lầm nguy hiểm. Việc thiếu dinh dưỡng khiến người bệnh suy kiệt, giảm sức đề kháng, không đủ thể lực để theo đuổi phác đồ điều trị, từ đó làm tăng nguy cơ biến chứng, nhiễm trùng và tử vong sớm.

Chế độ ăn cho bệnh nhân ung thư cần đầy đủ và cân đối, bao gồm tinh bột, đạm chất lượng tốt, chất béo lành mạnh, rau xanh, trái cây, sữa và chế phẩm từ sữa. Ăn uống hợp lý giúp cơ thể chống đỡ tốt hơn với điều trị, chứ không làm tế bào ung thư "lớn nhanh" như nhiều người lầm tưởng.

2. Bị ung thư thì tuyệt đối không được ăn đường

Không ít người truyền tai nhau rằng ăn đường sẽ khiến tế bào ung thư phát triển nhanh hơn, thậm chí lan truyền các "liệu pháp không ăn đường, không ăn thịt để ung thư tự tiêu".

Thực tế, chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy việc ăn đường ở mức hợp lý khiến ung thư tiến triển nhanh hơn. Ngay cả khi người bệnh cắt hoàn toàn tinh bột, tế bào ung thư vẫn có thể sử dụng các nguồn năng lượng khác trong cơ thể. Ngược lại, kiêng khem quá mức dễ dẫn đến suy dinh dưỡng, làm tình trạng bệnh trầm trọng hơn.

Điều quan trọng là kiểm soát lượng đường hợp lý, tránh lạm dụng đồ ngọt, nước ngọt công nghiệp, chứ không phải loại bỏ hoàn toàn khỏi khẩu phần ăn.

3. Tự điều trị, nghe lời truyền miệng

Đây là sai lầm rất nhiều người Việt mắc phải. Không ít bệnh nhân tự ý bỏ điều trị y khoa, nghe theo lời mách bảo truyền miệng, đắp lá cây, uống thuốc gia truyền để "tiêu diệt tế bào ung thư".

Hậu quả là khối u tiến triển nhanh, gây vỡ u, chảy máu, tắc ruột, nhiễm trùng nặng, buộc phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo chuyên gia, chẩn đoán và điều trị ung thư phải do bác sĩ chuyên ngành ung bướu tại các cơ sở y tế chuyên khoa thực hiện. Việc tự ý điều trị không chỉ làm mất cơ hội chữa bệnh mà còn làm tăng nguy cơ di căn và tử vong.

4. Tin rằng có "siêu thực phẩm" tiêu diệt tế bào ung thư

Nhiều người cho rằng chỉ cần ăn một số thực phẩm đặc biệt là có thể tiêu diệt tế bào ung thư. Trên thực tế, không tồn tại thực phẩm nào có khả năng chống ung thư tuyệt đối.

Tuy nhiên, chế độ ăn lành mạnh với các thực phẩm như bông cải xanh, tỏi, trà xanh, củ dền, quả việt quất… có thể hỗ trợ tăng cường miễn dịch, giảm viêm và góp phần phòng ngừa ung thư, chứ không thể thay thế điều trị y khoa.

5. Các phương pháp điều trị ung thư đều gây đau đớn

Nhiều người sợ điều trị vì cho rằng hóa trị, xạ trị hay phẫu thuật sẽ vô cùng đau đớn. Thực tế, y học hiện đại đã có nhiều biện pháp giảm đau và kiểm soát tác dụng phụ, giúp người bệnh dễ chịu hơn rất nhiều trong quá trình điều trị.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp đau đớn là do triệu chứng của ung thư tiến triển, chứ không phải do phương pháp điều trị. Phát hiện sớm và điều trị đúng giúp kiểm soát cơn đau tốt hơn, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự xuất hiện của tế bào ung thư

Tế bào ung thư hình thành khi có sự đột biến trong DNA của tế bào, khiến chúng phát triển và phân chia không kiểm soát. Những đột biến này có thể do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm:

Ảnh minh họa.

Yếu tố di truyền

Một số người có gen di truyền làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Các đột biến gen này có thể được truyền từ cha mẹ sang con cái, làm tăng khả năng phát triển tế bào ung thư trong suốt cuộc đời.

Lối sống không lành mạnh

Hút thuốc lá: Chứa nhiều hóa chất độc hại, thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư phổi và nhiều loại ung thư khác.

Uống rượu bia quá mức: Tiêu thụ rượu bia nhiều có thể dẫn đến ung thư gan, vòm họng, thực quản và nhiều loại ung thư khác.

Chế độ ăn uống không hợp lý: Ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, ít chất xơ và vitamin có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Thiếu vận động: Lối sống ít vận động có thể dẫn đến béo phì, một yếu tố nguy cơ của nhiều loại ung thư.

Tiếp xúc với môi trường độc hại

Hóa chất độc hại: Tiếp xúc với các hóa chất như amiăng, benzen có thể gây ung thư.

Bức xạ và phóng xạ: Tiếp xúc với tia X, tia gamma hoặc các nguồn phóng xạ khác có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Virus và vi khuẩn: Một số virus như viêm gan B, viêm gan C, HPV có thể gây ung thư gan, cổ tử cung và các loại ung thư khác.

Tuổi tác và bệnh lý mạn tính

Nguy cơ mắc ung thư còn tăng theo tuổi tác. Ngoài ra, các bệnh lý mạn tính như viêm gan mạn tính, viêm loét dạ dày cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Phương pháp điều trị giúp tiêu diệt tế bào ung thư

Theo các bác sĩ Bệnh viện FV, các phương pháp điều trị tế bào ung thư phổ biến bao gồm:

Ảnh minh họa.

Phẫu thuật: Loại bỏ khối u hoặc mô ung thư, thường được áp dụng khi ung thư chưa di căn.

Hóa trị: Sử dụng thuốc để tiêu diệt tế bào ung thư hoặc ngăn chặn sự phát triển của chúng.

Xạ trị: Sử dụng tia X năng lượng cao để tiêu diệt tế bào ung thư. Tại FV, xạ trị được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ xạ trị, kỹ sư vật lý và kỹ thuật viên xạ trị để đưa ra kế hoạch xạ trị tối ưu.

Xạ trị áp sát: Đặc biệt hiệu quả trong điều trị các loại ung thư phụ khoa nhờ khả năng đưa nguồn phóng xạ tiếp cận trực tiếp khối u, giúp tiêu diệt tế bào ung thư ngay tại chỗ và giảm thiểu tối đa tác động đến các mô lành xung quanh.

Điều trị cá nhân hóa: Áp dụng phác đồ điều trị ung thư cá nhân hóa, dựa trên đặc điểm di truyền và tình trạng sức khỏe của từng bệnh nhân, nhằm tăng hiệu quả điều trị và giảm tác dụng phụ.