Người phụ nữ 36 tuổi nhập viện vì thai ngoài tử cung vỡ, thừa nhận một sai lầm nhiều phụ nữ Việt mắc phải

Người phụ nữ ở Phú Thọ gặp nguy hiểm khi mang thai ngoài tử cung, đây là 3 dấu hiệu cảnh báo! GĐXH - Phụ nữ chậm kinh, thử thai lên 2 vạch nhưng kết quả siêu âm không thấy túi thai trong buồng tử cung thì rất có thể bạn đang gặp hiện tượng thai nằm ngoài tử cung.

Theo thông tin bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, vừa qua các bác sĩ nơi đây đã tiếp nhận và điều trị cho nữ bệnh nhân 36 tuổi trong tình trạng đau bụng nhiều, da xanh niêm mạc nhợt, mệt mỏi, mạch nhanh, huyết áp tụt 90/60mmHg.

Tiến hành thăm khám, các bác sĩ phát hiện có khối chửa kẽ tử cung đã vỡ trên sản phụ mang song thai 8 tuần IVF. (1 thai trong buồng tử cung, 1 thai chửa kẽ tử cung).

Theo BsCKII. Đặng Ngọc Dương – Phụ trách khoa Phụ khoa cho biết: Người bệnh được phẫu thuật nội soi cắt góc trái tử cung. Khi tiến hành phẫu thuật các bác sĩ nhận thấy ổ bụng của người bệnh nhiều máu cục và máu loãng với lượng khoảng 1.000ml. Tử cung to bằng tử cung có thai khoảng 2 tháng và có khối chửa ở góc sừng trái kích thước khoảng 3x3cm vỡ đang chảy máu.

Các bác sĩ xử trí khối chửa ở góc sừng trái, bảo toàn thai trong tử cung cho người bệnh. Ảnh BVCC

Đây là 1 trường hợp rất hiếm gặp và xử trí rất khó khăn bởi người bệnh có tiền sử sản khoa rất nặng nề, bài toán đặt ra cho các bác sĩ là xử trí an toàn, giữ thai còn lại phát triển tốt. Bằng việc làm chủ kĩ thuật cùng sự vững vàng về chuyên môn, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật xử trí cắt góc trái tử cung, khâu cầm máu khâu phục hồi góc trái bị vỡ an toàn. Ca phẫu thuật diễn ra thuật lợi, sức khỏe sản phụ ổn định, thai 8 tuần còn lại trong tử cung an toàn, phát triển tốt.

Được biết sản phụ có tiền sử 2 lần phẫu thuật do chửa ngoài tử cung và 1 lần thai lưu, 2 vòi trứng đã cắt. Lần này người bệnh mang thai bằng phương pháp IVF, chuyển 2 phôi (khoảng 8 tuần tính theo ngày chuyển phôi). Tuy nhiên sau khi chuyển phôi,sản phụ chỉ khám tại phòng khám tư nhân gần nhà mà không tới bệnh viện chuyên sâu để khám.

Thai ngoài tử cung nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như: Mất máu nhiều dẫn đến sốc thậm chí có thể tử vong.

Nguyên nhân khiến phụ nữ mang thai ngoài tử cung

Nguyên nhân làm xuất hiện dấu hiệu thai ngoài tử cung thường không xác định rõ ràng, nhưng hầu hết phụ nữ gặp tình trạng này có liên quan đến một số yếu tố như: Viêm và sẹo ở ống dẫn trứng do phẫu thuật hoặc nhiễm trùng, rối loạn nội tiết tố, dị dạng cơ quan sinh dục và các vấn đề di truyền hoặc bệnh lý ảnh hưởng đến ống dẫn trứng và các cơ quan sinh sản khác.

Ngoài ra, một số yếu tố nguy cơ bao gồm: Tuổi tác (phụ nữ lớn tuổi có nguy cơ cao hơn), tiền sử mang thai ngoài tử cung, nhiễm trùng (như viêm vùng chậu hoặc viêm vòi trứng), các bệnh lây truyền qua đường tình dục, thói quen hút thuốc, điều trị vô sinh và phẫu thuật vùng chậu trước đó. Việc sử dụng các biện pháp tránh thai như thuốc tránh thai hoặc dụng cụ tránh thai (IUD) và phẫu thuật thắt ống dẫn trứng cũng có thể làm tăng nguy cơ này.

Ảnh minh họa.

Dấu hiệu thai ngoài tử cung

Phụ nữ mang thai ngoài tử cung thường có những dấu hiệu giống với thai kỳ bình thường. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu bất thường cần đặc biệt lưu ý:

Chậm kinh: Đây là dấu hiệu phổ biến ở bất kỳ phụ nữ mang thai nào. Tuy nhiên, phụ nữ có kinh nguyệt không đều, tháng bị sớm, tháng bị muộn có thể khó nhận biết dấu hiệu này. Thai ngoài tử cung thường khiến kinh nguyệt trở nên bất thường hơn.

Ra máu âm đạo bất thường: Nếu bạn nhận thấy có chút máu hồng dính ở quần lót ngoài thời kỳ kinh nguyệt, có thể đó là dấu hiệu mang thai. Tuy nhiên, khi thai ngoài tử cung, hiện tượng ra máu thường kéo dài và máu có màu đỏ thẫm. Một số ít trường hợp không có hiện tượng ra máu bất thường. Nhiều người nhầm lẫn hiện tượng này với kinh nguyệt, đặc biệt khi trùng với chu kỳ. Cần chú ý đến màu sắc, lượng máu, độ loãng và độ đông đặc so với chu kỳ kinh nguyệt thông thường.

Đau bụng: Đau bụng là một trong những dấu hiệu phổ biến của thai ngoài tử cung. Bạn sẽ cảm thấy đau tại vị trí thai làm tổ, thường ở vùng bụng dưới. Cơn đau có thể âm ỉ, kéo dài, hoặc dữ dội, kèm theo chảy máu âm đạo. Mức độ đau sẽ tăng dần theo sự phát triển của thai ngoài tử cung.

Cơn đau dữ dội khi túi thai vỡ: Khi túi thai vỡ, cơn đau bụng trở nên dữ dội và liên tục, kèm theo các triệu chứng như đau nhức vai, toát mồ hôi, hoa mắt, chóng mặt, chân tay bủn rủn, khó thở, thậm chí ngất xỉu. Đây là dấu hiệu thai ngoài tử cung nghiêm trọng cần đưa ngay đến bệnh viện để điều trị kịp thời.

Nếu các dấu hiệu trên không được phát hiện và điều trị sớm, túi thai có thể vỡ, máu tràn vào ổ bụng gây nguy hiểm đến tính mạng và khả năng sinh sản của sản phụ.

Cần phải làm gì để tránh nguy hiểm khi nghi ngờ thai ngoài tử cung?

Thai ngoài tử cung (TNTC) là một cấp cứu thường gặp, đó là hiện tượng người bệnh có thai, nhưng thai không nằm trong lòng tử cung như bình thường mà nằm tại vị trí bất thường ngoài tử cung. Chính vì tại các vị trí bất thường đó mà TNTC sẽ gây ra những biến chứng rất nguy hiểm, đe doạ tính mạng người bệnh.

Vì vậy, khi nghi ngờ TNTC, người bệnh cần phải nhập viện, tuân theo hướng dẫn điều trị của bác sĩ, không được tự động bỏ về để cùng với bác sĩ chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.