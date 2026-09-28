Người phụ nữ 45 tuổi phát hiện cùng lúc 2 bệnh ung thư: Đừng chờ có triệu chứng mới đi khám

Theo thông tin từ Bệnh viện K, các bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân mắc cùng lúc 2 bệnh ung thư là ung thư cổ tử cung và ung thư dạ dày.

Cụ thể, bệnh nhân nữ 45 tuổi, đi khám vì ra máu âm đạo sau quan hệ khoảng 2 tuần. Trước đó, bệnh nhân không có bất kỳ triệu chứng nào về tiêu hóa.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Khi soi cổ tử cung, bác sĩ ghi nhận một polyp ở ống cổ tử cung. Polyp được sinh thiết và kết quả là ung thư biểu mô tuyến cổ tử cung. Chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy tổn thương nằm ở thành trước ống cổ tử cung, dài khoảng 12 mm. Khối u còn khu trú, chưa lan ra ngoài cổ tử cung và chưa thấy hạch vùng chậu.

Bên cạnh đó, trong cùng đợt khám, bệnh nhân được nội soi dạ dày. Ở hang vị, bác sĩ phát hiện một vùng niêm mạc lõm nhẹ, khoảng 3 cm. Sinh thiết cho kết quả ung thư dạ dày giai đoạn sớm.

Một ca mổ xử lý đồng thời hai bệnh ung thư

Theo các bác sĩ, thay vì phải trải qua hai lần phẫu thuật, ê-kíp đã quyết định giải quyết cả hai bệnh trong cùng một ca phẫu thuật nội soi. Ca mổ ứng dụng nhiều kỹ thuật hiện đại nhằm tăng độ chính xác trong quá trình phẫu thuật.

Trong đó, phẫu thuật nội soi 3D cung cấp hình ảnh ba chiều, giúp phẫu thuật viên quan sát rõ hơn và thao tác chính xác, đồng thời tránh phải mở bụng lớn.

Đối với ung thư dạ dày, các bác sĩ thực hiện phẫu thuật nội soi dạ dày kèm nạo vét hạch, sử dụng Indocyanine Green (ICG) để định vị chính xác tổn thương và xác định bản đồ hạch.

Với ung thư cổ tử cung, người bệnh được phẫu thuật nội soi cắt tử cung triệt căn và xác định hạch cửa bằng ICG. Đây là kỹ thuật giúp xác định hạch đầu tiên nhận dẫn lưu từ khối u cổ tử cung, qua đó hỗ trợ tối ưu hóa việc vét hạch chậu.

Cuộc mổ diễn ra thuận lợi. Ngày đầu tiên sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, có thể ngồi dậy và vận động nhẹ nhàng.

Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ sẽ là cơ sở để các bác sĩ đánh giá đầy đủ tình trạng bệnh và xây dựng kế hoạch điều trị, theo dõi tiếp theo.

Ung thư dạ dày giai đoạn sớm thường không có triệu chứng

Từ trường hợp trên, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động thăm khám, tầm soát để phát hiện bệnh sớm.

Đối với ung thư dạ dày, ở giai đoạn sớm, bệnh hầu như không gây triệu chứng rõ ràng. Người bệnh có thể hoàn toàn không nhận thấy bất thường về sức khỏe. Khi xuất hiện các biểu hiện như đau bụng, nôn, sụt cân..., bệnh có thể đã tiến triển.

Nội soi dạ dày là phương pháp có thể phát hiện các tổn thương sớm và cho phép bác sĩ sinh thiết ngay trong quá trình nội soi khi phát hiện vùng niêm mạc bất thường.

Ung thư dạ dày nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm có thể điều trị khỏi bệnh trên 90%. Khi bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn, khả năng điều trị khỏi giảm rõ rệt.

Không nên chủ quan với dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung

Theo các bác sĩ Bệnh viện K, ung thư cổ tử cung cũng là một trong số ít bệnh ung thư có thể phát hiện từ giai đoạn tổn thương tiền ung thư, trước khi tiến triển thành ung thư thực sự.

Các xét nghiệm tế bào cổ tử cung (Pap) và HPV được sử dụng trong tầm soát ung thư cổ tử cung, giúp phát hiện những bất thường khi người bệnh chưa có triệu chứng.

Tầm soát định kỳ đã được chứng minh giúp giảm cả số ca mắc mới và số ca tử vong do ung thư cổ tử cung. Phụ nữ đã có quan hệ tình dục nên thực hiện tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ bằng xét nghiệm Pap và/hoặc HPV theo lịch được bác sĩ tư vấn, thường 3 - 5 năm/lần tùy phương pháp.

Đặc biệt, tình trạng ra máu sau quan hệ hoặc ra máu ngoài kỳ kinh là dấu hiệu phụ nữ không nên bỏ qua. Khi xuất hiện bất thường này, chị em nên đến cơ sở y tế để được khám phụ khoa và xác định nguyên nhân.

Việc tự điều trị tại nhà hoặc trì hoãn thăm khám có thể khiến bệnh lý bị bỏ sót, đến khi phát hiện thì bệnh đã tiến triển nặng hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe và kết quả điều trị.

Xúc động khoảnh khắc em bé chào đời khỏe mạnh từ người mẹ mắc ung thư cổ tử cung GĐXH - Sau ca phẫu thuật, ngắm nhìn em bé khỏe mạnh nằm ngoan trong vòng tay, chị T. mỉm cười cho biết, mọi đau đớn dường như tan biến. Giờ đây chị vô cùng yên tâm để tiếp tục chặng đường điều trị phía trước.







