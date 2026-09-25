Mở rộng tầm soát ung thư cho phụ nữ yếu thế và phụ nữ dân tộc thiểu số

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung GĐXH - Trước thực trạng hơn 60% ca ung thư vú tại Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn và tỷ lệ phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung còn thấp, Bộ Y tế đang triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 với mục tiêu hướng tới giảm tử vong do ung thư vú và tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung.

Đưa tầm soát ung thư đến gần nơi phụ nữ sinh sống

Ngày 25/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng NAPAS, Mastercard và Công ty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (Payoo) chính thức khởi động chương trình an sinh xã hội thường niên "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng" mang 2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí.

Năm nay, chương trình triển khai tại Ninh Bình, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Cần Thơ, hướng đến phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ dân tộc thiểu số tại các xã biên giới, vùng khó khăn. Đối tượng thụ hưởng gồm lao động thu nhập thấp, lao động thời vụ, phụ nữ đơn thân, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ thuộc hộ nghèo, gia đình khó khăn hoặc chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Lễ trao tặng tầm soát "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng" năm 2026

Theo số liệu Bộ Y tế, tính đến năm 2020, chỉ 28,2% phụ nữ 30-49 tuổi từng được sàng lọc ung thư cổ tử cung. Với ung thư vú, khoảng 18,8% phụ nữ tự khám vú hằng tháng, 22,4% từng được khám lâm sàng. Tỷ lệ từng chụp X-quang tuyến vú khoảng 32% ở thành thị nhưng chỉ 18% ở nông thôn, đặc biệt thấp tại khu vực miền núi và trong nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số.

Khoảng cách địa lý, gánh nặng kinh tế và cả rào cản văn hóa đối với những chủ đề được xem là "nhạy cảm" như khám phụ khoa đã khiến việc chăm sóc sức khỏe chuyên khoa trở thành ưu tiên sau cùng của rất nhiều phụ nữ ở các cộng đồng vùng sâu vùng xa và dân tộc thiểu số.

Phụ nữ yếu thế được tầm soát ung thư trong chương trình "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng"

Với thông điệp "Đường về với chị", chương trình "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2026" năm 2026 lựa chọn cách đưa hoạt động tầm soát đến gần hơn với nơi phụ nữ đang sống. Hoạt động hưởng ứng kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống ung thư vú, ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 của Bộ Y tế.

Mỗi người sẽ được khám sàng lọc ba loại ung thư phổ biến là ung thư vú, ung thư buồng trứng và ung thư cổ tử cung. Đồng thời, chương trình hỗ trợ chi phí di chuyển đến điểm khám ngay tại địa phương và gửi tặng thêm các phần quà nhu yếu phẩm cho người thụ hưởng.

Mỗi cú chạm – một sẻ chia

Từ tháng 9 đến tháng 12, mỗi giao dịch thanh toán không tiếp xúc bằng thẻ Mastercard hoặc thẻ NAPAS tại hệ thống đối tác của Payoo, 2.010 đồng sẽ được NAPAS và Mastercard đóng góp cho hoạt động tầm soát. Người tiêu dùng đô thị có thể đóng góp ngay trong thói quen thanh toán hằng ngày cũng có thể trở thành một phần của suất tầm soát cho phụ nữ vùng xa.

Song song đó, chương trình "Bước Chạy Sống Khỏe" được tổ chức tại các trường đại học ở ba miền và trên nền tảng trực tuyến trong 60 ngày. Mỗi km chạy trực tuyến đóng góp 2.010 đồng; mỗi km chạy bộ, đi bộ đồng hành tại các trường đại học tương ứng 20.100 đồng cho chương trình.

Qua các năm, chương trình an sinh xã hội này ngày càng mở rộng về phạm vi và hình thức triển khai, thu hút sự tham gia của người tiêu dùng, trường đại học, cộng đồng chạy bộ, bệnh viện… chung tay chăm sóc cho phụ nữ khó khăn khắp mọi miền đất nước. Công nghệ không chỉ kết nối con người trong đời sống, mà còn có thể kết nối những hành động nhỏ để tạo nên những giá trị lớn và bền vững hơn cho xã hội.

Tham gia "Bước Chạy Sống Khỏe" chung tay đóng góp cho hoạt động tầm soát, chăm sóc cho phụ nữ khó khăn khắp mọi miền đất nước

Từ một hoạt động trao tặng tóc cho bệnh nhân ung thư tại TP Hồ Chí Minh năm 2023, chương trình chuyển sang trao tặng hơn 2.010 suất tầm soát cho phụ nữ khó khăn tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội năm 2024. Năm 2025, chương trình tiếp tục mở rộng đến Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh và năm 2026 đến 4 địa phương thuộc các vùng địa lý khác nhau.

Mục tiêu xuyên suốt là góp phần đưa cơ hội chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là tầm soát và phát hiện sớm ung thư, đến gần hơn với những phụ nữ còn gặp nhiều rào cản trong tiếp cận dịch vụ y tế.