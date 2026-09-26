5 bí quyết cân bằng cuộc sống khi mắc bệnh ung thư vú

Ung thư vú đòi hỏi người bệnh phải đối mặt với lịch trình khám chữa bệnh dày đặc cùng nhiều phương pháp điều trị kéo dài.

Sức ép từ công việc, việc nhà và tình trạng kiệt sức thường khiến quỹ thời gian cá nhân trở nên vô cùng hạn hẹp. Dù việc tập trung vào bản thân có vẻ khó khăn ở thời điểm hiện tại, đây lại là yếu tố cần thiết giúp nuôi dưỡng tinh thần và cung cấp thêm năng lượng để quản lý bệnh hiệu quả.

1. Điều chỉnh chế độ dinh dưỡng khi điều trị ung thư vú

Người bị ung thư vú cần duy trì chế độ ăn cân đối.

Quá trình điều trị đôi khi gây ra cảm giác buồn nôn, chán ăn hoặc làm thay đổi vị giác, khiến việc hoàn thành các bữa ăn chính trở thành một thử thách lớn. Để đảm bảo cơ thể nhận đủ lượng protein, chất béo và vitamin cần thiết, người bệnh nên chia nhỏ khẩu phần thành các bữa ăn nhẹ rải rác trong ngày. Các lựa chọn giàu dinh dưỡng nhưng nhẹ nhàng bao gồm bơ đậu phộng, các loại hạt, kem hoặc đồ uống dinh dưỡng.

2. Duy trì vận động thể chất phù hợp

Các nghiên cứu cho thấy việc duy trì hoạt động thể chất giúp giảm mệt mỏi và cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Tùy thuộc vào thể trạng và lịch trình cá nhân, người bệnh có thể dành 10 phút đi bộ vào buổi sáng kết hợp cùng các bài tập giãn cơ hoặc yoga. Việc tập luyện đều đặn còn hỗ trợ giảm bớt lo âu và cải thiện các vấn đề về trí nhớ do tác dụng phụ của hóa chất.

3. Hỗ trợ tâm lý và thư giãn tinh thần trong quá trình điều trị

Căng thẳng và lo âu là những phản hồi cảm xúc phổ biến khi đối mặt với bệnh lý giai đoạn tiến triển. Việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý chuyên môn hoặc tham gia các nhóm đồng cảnh ngộ giúp người bệnh có thêm không gian chia sẻ kinh nghiệm và nhận sự khích lệ. Trị liệu có nhiều hình thức, bao gồm các buổi tư vấn một - một hoặc tư vấn gia đình và nhóm. Hãy chọn hình thức nào cảm thấy thoải mái nhất.

4. Thư giãn để có giấc ngủ tốt

Giấc ngủ là liều thuốc giải độc hoàn hảo cho một ngày điều trị đầy căng thẳng. Nhiều người mắc ung thư vú bị mệt mỏi, mất ngủ hoặc gặp các vấn đề khác về giấc ngủ. Các yếu tố như đau đớn và lo âu có thể làm gián đoạn giấc ngủ ban đêm.

Nếu không thể ngủ được, hãy thử áp dụng kỹ thuật thư giãn trước khi đi ngủ. Thiền, đọc sách hoặc tắm nước ấm để làm dịu tâm trí. Giữ phòng ngủ của tối mát, yên tĩnh và thoải mái khi cố gắng ngủ.

5. Tìm kiếm sự chia sẻ và chăm sóc bản thân

Gánh nặng từ công việc gia đình và việc nhà thường vượt quá sức lực của người bệnh trong giai đoạn điều trị. Do đó, việc chủ động nhờ cậy sự trợ giúp từ bạn bè, người thân hoặc người bạn đời trong việc nấu nướng, dọn dẹp là điều rất quan trọng. Đồng thời, việc dành thời gian cho những sở thích cá nhân như đi dạo, thưởng thức nghệ thuật hoặc tận hưởng những phút giây thư giãn sẽ giúp người bệnh tìm lại niềm vui và sự cân bằng trong cuộc sống.























