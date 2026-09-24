Bé trai 13 tuổi phải cắt bỏ một bên tinh hoàn, bác sĩ cảnh báo gia đình có con trai cần lưu ý

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị xoắn tinh hoàn dẫn đến hoại tử, phải phẫu thuật cắt bỏ.

Theo thông tin từ gia đình, H.G.B. (13 tuổi, Hà Nội) từng nhiều lần xuất hiện các cơn đau vùng bìu nhưng sau đó tự hết. Cho rằng trẻ chỉ bị đau thông thường trong quá trình vui chơi, sinh hoạt nên gia đình chưa đưa trẻ đi kiểm tra.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Một ngày trước khi nhập viện, buổi sáng sau khi thức dậy, B. xuất hiện cơn đau dữ dội vùng bìu, tinh hoàn và thông báo với bố mẹ. Tuy nhiên, do nghĩ triệu chứng tương tự những lần trước và có thể tự thuyên giảm, gia đình dặn trẻ tiếp tục theo dõi. Sau đó, trẻ vẫn cố gắng đến trường.

Đến chiều tối, cơn đau có phần thuyên giảm nhưng trẻ bắt đầu xuất hiện thêm đau bụng. Sáng hôm sau, cơn đau dữ dội vùng bìu tái xuất hiện và mức độ nghiêm trọng hơn. Nhận thấy tình trạng của con không cải thiện, khoảng 15 giờ cùng ngày, gia đình đưa B. đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thăm khám.

Ngay khi tiếp nhận, BSCKII Trần Thượng Việt, Trưởng Khoa Ngoại Tiết niệu và Nam học, nhận thấy các dấu hiệu bất thường và chẩn đoán trẻ bị xoắn tinh hoàn. Bệnh nhân được chuyển thẳng lên phòng mổ với chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

"Khi mở vùng bìu, chúng tôi nhận thấy tinh hoàn trái của bệnh nhi đã chuyển màu tím đen. Tinh hoàn bị xoắn chặt khoảng 5 vòng, khiến nguồn máu nuôi bị tắc nghẽn hoàn toàn. Tinh hoàn đã hoại tử nặng và không còn khả năng bảo tồn nên buộc phải cắt bỏ", BSCKII Trần Thượng Việt chia sẻ.

Xoắn tinh hoàn là gì?

Theo bác sĩ Việt, xoắn tinh hoàn là một cấp cứu ngoại khoa, trong đó thừng tinh bị xoắn quanh trục, làm cản trở hoặc ngừng dòng máu đến tinh hoàn. Thời gian từ khi xuất hiện triệu chứng đến khi được phẫu thuật có ý nghĩa quyết định đối với khả năng bảo tồn tinh hoàn.

Nếu người bệnh được can thiệp sớm, tinh hoàn có cơ hội được tháo xoắn và bảo tồn; ngược lại, khi tình trạng thiếu máu kéo dài, mô tinh hoàn có thể hoại tử và phải cắt bỏ. Với trường hợp của bệnh nhi B., khi phẫu thuật, tinh hoàn trái đã chuyển màu tím đen và hoại tử nặng nên không thể bảo tồn.

Bác sĩ Việt cho biết, việc mất một bên tinh hoàn có thể khiến người bệnh và gia đình lo lắng về khả năng sinh sản, nội tiết cũng như tâm lý sau này. Tuy nhiên, trong trường hợp của B., trẻ vẫn còn tinh hoàn phải và nếu tinh hoàn còn lại phát triển, hoạt động bình thường thì khả năng sản xuất nội tiết tố sinh dục và tinh trùng vẫn có thể được duy trì.

Sau 5 ngày phẫu thuật, chăm sóc tích cực, sức khỏe của bệnh nhi đã bình phục hoàn toàn và được xuất viện.

Không chủ quan khi trẻ đau đột ngột vùng bìu

BSCKII Trần Thượng Việt cho biết, xoắn tinh hoàn có thể gặp ở nhiều lứa tuổi nhưng thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ trong độ tuổi dậy thì. Đây là tình trạng cần được nhận diện và xử trí khẩn cấp bởi nếu chậm trễ, nguy cơ tổn thương và mất tinh hoàn sẽ tăng lên.

Triệu chứng điển hình là cơn đau đột ngột, dữ dội ở một bên bìu, có thể kèm theo sưng, đỏ vùng bìu, tinh hoàn bên bệnh nằm cao hơn bên đối diện. Một số trẻ có thể xuất hiện đau bụng, buồn nôn hoặc nôn.

Đáng lưu ý, không phải trường hợp nào cơn đau cũng kéo dài liên tục. Một số trẻ có thể xuất hiện những cơn đau dữ dội rồi tự thuyên giảm. Tình trạng này có thể khiến gia đình lầm tưởng trẻ đã khỏi bệnh và bỏ qua việc thăm khám. Tuy nhiên, những cơn đau tái diễn có thể liên quan đến tình trạng xoắn tinh hoàn từng lúc, cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá để có hướng xử trí phù hợp.

Từ trường hợp này, bác sĩ Việt khuyến cáo, khi trẻ trai xuất hiện cơn đau đột ngột hoặc bất thường ở vùng bìu, đặc biệt là đau một bên, bố mẹ không nên chờ đợi xem triệu chứng có tự hết hay không. Tuyệt đối không nên tự xoa bóp, tác động hoặc tìm cách tháo xoắn tại nhà.

Trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế có chuyên khoa phù hợp càng sớm càng tốt để được thăm khám và xử trí. Việc chậm trễ có thể làm mất cơ hội bảo tồn tinh hoàn của trẻ, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ về sau.

Xoắn tinh hoàn - Một cấp cứu nam khoa nguy hiểm cần can thiệp kịp thời Xoắn tinh hoàn là một cấp cứu nam khoa nguy hiểm, nếu bỏ qua thời điểm cấp cứu kịp thời có thể phải cắt bỏ tinh hoàn do biến chứng hoại tử.



