Xúc động khoảnh khắc em bé chào đời khỏe mạnh từ người mẹ mắc ung thư cổ tử cung

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GĐXH - Sau ca phẫu thuật, ngắm nhìn em bé khỏe mạnh nằm ngoan trong vòng tay, chị T. mỉm cười cho biết, mọi đau đớn dường như tan biến. Giờ đây chị vô cùng yên tâm để tiếp tục chặng đường điều trị phía trước.

Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, các bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật lấy thai thành công đồng thời cắt tử cung triệt căn cho một thai phụ mắc ung thư cổ tử cung. 

Theo đó, khi đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, chị N.T.T (37 tuổi, quê Lào Cai) phát hiện ung thư cổ tử cung ở tuần thai thứ 12. Đến tuần thứ 27, chị quyết định về nước để khám, theo dõi thai và điều trị bệnh. 

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Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật kép, vừa mổ lấy thai vừa cắt tử cung triệt căn cho sản phụ. Ảnh: BVCC. 

Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, sau khi được các bác sĩ chuyên khoa thăm khám, giải thích cặn kẽ về tình trạng bệnh, cơ hội sống của cả mẹ và bé, cùng phác đồ điều trị được thiết kế an toàn nhất cho thai kỳ, chị T đã tuân thủ điều trị. 

Khi thai được 35 tuần, TS.BS Nguyễn Văn Thắng - Trưởng Khoa Phụ ung thư, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (người trực tiếp điều trị cho chị T) cùng ê-kíp đã quyết định thực hiện ca phẫu thuật "kép" mang tính quyết định: Mổ lấy thai kết hợp cắt tử cung triệt căn.

Chia sẻ về những thách thức của ca phẫu thuật, TS.BS Nguyễn Văn Thắng cho biết, bên cạnh áp lực phải bảo đảm an toàn tính mạng cho cả hai mẹ con, khó khăn lớn nhất của ê-kíp là việc thực hiện cắt tử cung triệt căn ở sản phụ. 

Kỹ thuật này tiềm ẩn rủi ro rất cao do tình trạng tăng sinh mạch máu và những biến đổi giải phẫu phức tạp trong thai kỳ. Hơn nữa, ngoài nguy cơ mất lượng máu lớn trong lúc mổ, bệnh nhân còn phải đối diện với tỷ lệ nhiễm trùng hậu phẫu rất cao do hệ miễn dịch đã suy kiệt sau những đợt điều trị hoá chất kéo dài.

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Các bác sĩ thăm khám cho sản phụ sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC. 

May mắn, nhờ kinh nghiệm và sự phối hợp nhịp nhàng, ê-kíp đã thực hiện ca phẫu thuật thành công. Em bé chào đời khỏe mạnh trong sự xúc động của người mẹ và toàn bộ ê-kíp. Khối u cũng được xử lý an toàn. 

Sau ca phẫu thuật, ngắm nhìn em bé khỏe mạnh nằm ngoan trong vòng tay, chị T. mỉm cười cho biết, mọi đau đớn dường như tan biến. Giờ đây chị vô cùng yên tâm để tiếp tục chặng đường điều trị phía trước. 

Theo các bác sĩ, hiện tại, sức khỏe của cả chị T. và bé đều ổn định.

Từ trường hợp này, các chuyên gia khuyến cáo, chị em phụ nữ nên chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư trong đó có ung thư cổ tử cung để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh (nếu có), tránh biến chứng về sau. 

Xúc động khoảnh khắc em bé chào đời khỏe mạnh từ người mẹ mắc ung thư cổ tử cung - Ảnh 3.Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

GĐXH - Trước thực trạng hơn 60% ca ung thư vú tại Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn và tỷ lệ phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung còn thấp, Bộ Y tế đang triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 với mục tiêu hướng tới giảm tử vong do ung thư vú và tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung.

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