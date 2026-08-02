Bác sĩ U70 trông như mới ngoài 40 tiết lộ thói quen buổi tối giúp trẻ trung, sống thọ

Bác sĩ 63 tuổi gây bất ngờ vì tuổi sinh học trẻ hơn gần 20 năm

Giữ được cơ thể khỏe mạnh và vẻ ngoài trẻ trung khi bước sang tuổi ngoài 60 là điều nhiều người mong muốn. Tiến sĩ, bác sĩ Mark Hyman là một trong những trường hợp thu hút sự chú ý khi dù đã 63 tuổi, các chỉ số đánh giá cho thấy tuổi sinh học của ông chỉ vào khoảng 43.

Theo chia sẻ trên Daily Mail, kết quả này không đến từ một phương pháp kỳ diệu hay các liệu pháp đắt tiền mà là thành quả của lối sống khoa học được duy trì đều đặn trong nhiều năm. Với bác sĩ Mark Hyman, nền tảng quan trọng nhất để hướng tới trường thọ chính là một giấc ngủ chất lượng.

Tiến sĩ, bác sĩ Mark Hyman là một trong những trường hợp thu hút sự chú ý khi dù đã 63 tuổi, các chỉ số đánh giá cho thấy tuổi sinh học của ông chỉ vào khoảng 43. Ảnh minh họa

Muốn sống thọ, việc đầu tiên là "ngắt kết nối" với thiết bị điện tử

Trong lịch sinh hoạt mỗi ngày, bác sĩ Mark Hyman đặt ra nguyên tắc rất rõ ràng: đến khoảng 19 giờ, ông sẽ ngừng sử dụng các thiết bị điện tử. Dù công việc bận rộn đến đâu, đây vẫn là thói quen không thay đổi.

Theo ông, việc hạn chế tiếp xúc với màn hình vào buổi tối giúp hệ thần kinh dần thư giãn, giảm kích thích từ ánh sáng xanh và tạo điều kiện để cơ thể bước vào trạng thái nghỉ ngơi tự nhiên. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng trước khi đi ngủ, góp phần nâng cao chất lượng giấc ngủ và hỗ trợ mục tiêu trường thọ.

Bữa tối đơn giản nhưng ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng

Bên cạnh việc kiểm soát thời gian sử dụng công nghệ, bác sĩ Mark Hyman cũng rất chú trọng bữa ăn cuối ngày.

Thực đơn quen thuộc của ông gồm nhiều rau xanh, khoai lang cùng nguồn protein chất lượng như thịt bò hoặc các loại cá giàu axit béo omega-3 như cá hồi, cá thu.

Ông cho biết bản thân vẫn có thể xem điện thoại hoặc tivi trong lúc ăn, nhưng sau khi kết thúc bữa tối sẽ cất toàn bộ thiết bị điện tử để tránh ảnh hưởng đến quá trình thư giãn trước giờ ngủ.

Dành thời gian thư giãn để cơ thể và tinh thần cùng nghỉ ngơi

Sau bữa tối, bác sĩ 63 tuổi không tiếp tục làm việc hay xử lý các vấn đề căng thẳng. Thay vào đó, ông lựa chọn những hoạt động nhẹ nhàng như đọc sách, đi dạo quanh khu nhà hoặc làm việc nhà.

Khoảng thời gian này giúp tinh thần được giải tỏa sau một ngày dài, đồng thời hạn chế tình trạng căng thẳng kéo dài - yếu tố được nhiều nghiên cứu cho rằng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và tuổi thọ.

Thói quen trước khi ngủ góp phần tạo nên bí quyết sống thọ

Khoảng 21 giờ, bác sĩ Mark Hyman thường ngâm mình trong bồn nước ấm có pha muối Epsom và tinh dầu chanh.

Nhiều người tin rằng việc ngâm nước ấm có thể giúp cơ bắp thư giãn, giảm cảm giác cứng khớp sau một ngày hoạt động. Trong khi đó, tinh dầu chanh thường được sử dụng để làm sạch da và mang lại cảm giác dễ chịu.

Sau khi tắm, ông dành khoảng 20 phút để thiền nhằm ổn định tinh thần trước khi lên giường. Ngoài ra, bác sĩ cũng cho biết ông sử dụng một số sản phẩm hỗ trợ thư giãn để dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Không gian ngủ lý tưởng là yếu tố không thể bỏ qua

Theo bác sĩ Mark Hyman, một phòng ngủ sạch sẽ, gọn gàng và yên tĩnh có tác động rất lớn đến chất lượng giấc ngủ.

Ông luôn giữ nhiệt độ phòng ở mức mát, sử dụng rèm cản sáng để hạn chế ánh sáng từ bên ngoài. Bên cạnh đó, nút tai và mặt nạ che mắt cũng được ông dùng thường xuyên nhằm giảm tiếng ồn và ánh sáng gây ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Những thay đổi tưởng chừng nhỏ này lại giúp cơ thể nghỉ ngơi sâu hơn, từ đó hỗ trợ quá trình phục hồi và tái tạo.

Giấc ngủ chất lượng là nền tảng của sống thọ

Qua những chia sẻ của bác sĩ Mark Hyman, có thể thấy bí quyết trường thọ không nằm ở các phương pháp phức tạp mà bắt đầu từ những thói quen đều đặn vào buổi tối. Hạn chế thiết bị điện tử, ăn uống cân bằng, thư giãn tinh thần và xây dựng môi trường ngủ lý tưởng đều hướng đến mục tiêu quan trọng nhất là có một giấc ngủ chất lượng.

Dù mỗi người có điều kiện sống khác nhau, việc ưu tiên nghỉ ngơi hợp lý và duy trì lối sống lành mạnh vẫn được xem là nền tảng quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài và nâng cao chất lượng cuộc sống khi tuổi tác ngày càng tăng.

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Theo Dailymail