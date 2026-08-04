Nối liền cánh tay cho bé 4 tuổi ở Tuyên Quang gặp tai nạn với áo chống nắng

Thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108, mới đây, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi N.B.N (4 tuổi, Tuyên Quang) bị tai nạn giao thông khiến đứt rời cánh tay phải, được sơ cứu ở bệnh viện tuyến trước và chuyển đến bệnh viện sau 5 giờ cánh tay đứt rời.

Theo lời kể của người nhà người bệnh, bệnh nhi bị tai nạn giao thông vào khoảng hơn 7 giờ sáng ngày 27/7/2026. Thời điểm xảy ra tai nạn, bệnh nhi ngồi phía sau xe máy và mặc áo chống nắng.

Phim chụp tổn thương cánh tay bị đứt rời. Ảnh: BVCC

Trong quá trình di chuyển, áo chống nắng bị cuốn vào bánh xe, khiến cánh tay phải của trẻ bị nhổ giật và đứt rời hoàn toàn. Ngay sau tai nạn, bệnh nhi được sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương. Phần chi đứt rời được bảo quản đúng cách trong môi trường lạnh và chuyển đến Bệnh viện TWQĐ 108.

Khoảng 5 giờ sau chấn thương, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện TWQĐ 108 và được các bác sĩ thuộc các chuyên khoa Cấp cứu, Gây mê, Hồi sức, Nhi, Phẫu thuật mạch máu và Chấn thương chi trên và vi phẫu thuật đã khẩn trương hội chẩn, thống nhất chỉ định phẫu thuật cấp cứu trồng lại cánh tay đứt rời.

Các bác sĩ đã trồng nối thành công cánh tay phải của bệnh nhi bị đứt rời do tai nạn giao thông. Ảnh: BCVV

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Trường (Khoa Chấn thương chi trên và vi phẫu thuật, Bệnh viện TWQĐ 108) cho biết: Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận toàn bộ cánh tay phải bị nhổ giật và đứt rời ngang vị trí 1/3 trên cánh tay. Ngoài ra, phần chi đứt rời còn có tổn thương gãy lồi cầu xương cánh tay và gãy mỏm khuỷu. Các mạch máu và thần kinh đều bị tổn thương kiểu nhổ giật, không thể nối trực tiếp.

Sau khi cắt lọc tổ chức dập nát và cố định xương cánh tay, lồi cầu và mỏm khuỷu về đúng vị trí giải phẫu, các bác sĩ đã sử dụng đoạn tĩnh mạch hiển lấy từ cẳng chân để ghép phục hồi động mạch cánh tay và các tĩnh mạch. Đồng thời, đoạn thần kinh trụ được sử dụng làm mảnh ghép để tái tạo thần kinh giữa và thần kinh cơ bì.

Sau khoảng 3 giờ phẫu thuật căng thẳng, ê-kíp đã hoàn thành ca mổ và tái lập được tuần hoàn cho cánh tay".

Sau phẫu thuật, cẳng tay và bàn tay phải của bệnh nhi hồng ấm, tuần hoàn chi được duy trì tốt, cho thấy tình trạng tưới máu của cánh tay được bảo đảm. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Trường cho biết thêm, phẫu thuật trồng nối chi thể đứt rời ở trẻ nhỏ luôn là thách thức rất lớn, đặc biệt với tổn thương theo cơ chế nhổ giật. Đây là trường hợp đặc biệt khó bởi các cấu trúc giải phẫu bị phá hủy trên diện rộng.

Bệnh nhi mới 4 tuổi nên kích thước mạch máu và thần kinh rất nhỏ, đòi hỏi kỹ thuật vi phẫu có độ chính xác cao. Bên cạnh đó, thời gian thiếu máu của chi đã kéo dài tới khoảng 6 giờ, làm tăng đáng kể nguy cơ biến chứng.

Các bác sĩ xuyên đêm nối cánh tay bị đứt rời cho bệnh nhân GĐXH - Sau hơn 1 tuần phẫu thuật nối ghép, cánh tay bị đứt rời của người bệnh đã “sống”, cẳng bàn tay hồng, hồi lưu tốt, sức khỏe của người bệnh cũng dần ổn định.