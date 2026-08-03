Sản phụ sinh mổ nhiều lần cần biết điều này để phòng biến chứng thai kỳ

Sản phụ sinh mổ lần thứ 4, mẹ tròn con vuông

Vừa qua, các bác sĩ Khoa Sản, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê vừa thực hiện thành công ca sinh mổ lần thứ 4 cho một sản phụ 34 tuổi, trú tại xã Phú Khê (tỉnh Phú Thọ).

Do đã trải qua 3 lần sinh mổ trước đó, sản phụ được xác định thuộc nhóm thai kỳ nguy cơ cao. Ngay khi nhập viện, các bác sĩ tiến hành thăm khám, đánh giá toàn diện tình trạng của mẹ và thai nhi, đồng thời rà soát kỹ tiền sử sản khoa để xây dựng phương án phẫu thuật phù hợp.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo cùng sự phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp, ca mổ diễn ra thuận lợi. Bé trai nặng 3 kg chào đời khỏe mạnh, cất tiếng khóc đầu tiên trong niềm vui của gia đình và đội ngũ y bác sĩ.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định, được theo dõi, chăm sóc theo đúng quy trình chuyên môn. Sau thời gian điều trị, hai mẹ con hồi phục tốt và được xuất viện.

Ảnh: BVCC

Sinh mổ nhiều lần làm tăng nguy cơ biến chứng thai kỳ

Theo bác sĩ Trần Thị Thúy Hằng, Khoa Phụ sản và Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, phụ nữ mang thai sau nhiều lần sinh mổ luôn được xếp vào nhóm thai kỳ nguy cơ cao do sẹo mổ cũ trên tử cung có thể làm tăng khả năng xảy ra nhiều biến chứng.

Các biến chứng thường gặp gồm nứt hoặc vỡ tử cung, nhau tiền đạo, nhau cài răng lược, dính ổ bụng, dính bàng quang hoặc các cơ quan lân cận khiến ca phẫu thuật trở nên phức tạp hơn. Ngoài ra, sản phụ cũng có nguy cơ băng huyết sau sinh, phải truyền máu hoặc can thiệp phẫu thuật, đồng thời thời gian mổ thường kéo dài và nguy cơ tai biến cao hơn so với những lần sinh mổ trước.

Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh rằng sinh mổ nhiều lần không đồng nghĩa chắc chắn sẽ xảy ra biến chứng. Nếu thai phụ được quản lý thai kỳ chặt chẽ, khám thai đúng lịch và sinh tại cơ sở y tế có đủ điều kiện chuyên môn, phần lớn các nguy cơ đều có thể được phát hiện sớm và xử trí kịp thời.

Khám thai đầy đủ là yếu tố quan trọng giúp thai kỳ an toàn

Đối với phụ nữ từng sinh mổ, việc khám thai định kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Qua mỗi lần thăm khám, bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng sẹo mổ cũ, theo dõi vị trí bánh nhau, sự phát triển của thai nhi cũng như lựa chọn thời điểm chấm dứt thai kỳ phù hợp nhằm hạn chế tối đa các biến chứng cho cả mẹ và con.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo phụ nữ đã từng sinh mổ khi mang thai lần tiếp theo cần đăng ký quản lý thai nghén ngay từ những tháng đầu, tuân thủ lịch khám thai và thực hiện đầy đủ các chỉ định của bác sĩ.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng nhiều, ra máu âm đạo, đau vùng sẹo mổ cũ, thai giảm cử động hoặc bất kỳ biểu hiện bất thường nào khác, thai phụ cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Theo các bác sĩ, mỗi thai kỳ sau sinh mổ đều cần được theo dõi sát sao. Việc quản lý thai nghén đầy đủ, lựa chọn cơ sở y tế có chuyên môn và tuân thủ hướng dẫn điều trị là những yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu nguy cơ, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và em bé.