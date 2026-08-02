Uống nước đậu đen mùa hè nhất định phải biết điều này để không gây hại sức khỏe

Mùa hè uống nước đậu đen rang có tốt không?

Nước đậu đen rang, nhất là đậu đen xanh lòng từ lâu được nhiều người yêu thích nhờ hương vị thơm ngon và được xem là thức uống giúp giải nhiệt trong những ngày nắng nóng. Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực, đậu đen xanh lòng còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đậu đen xanh lòng giàu protein thực vật, chất xơ, vitamin nhóm B cùng nhiều khoáng chất như kali, magie, sắt, kẽm, canxi và phốt pho.

Lớp vỏ màu đen chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như anthocyanin và flavonoid, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Theo y học cổ truyền, đậu đen có vị ngọt, tính bình (sau khi rang), có tác dụng bổ thận, dưỡng huyết, lợi thủy và thanh nhiệt. Trong khi đó, y học hiện đại ghi nhận loại hạt này có thể hỗ trợ cải thiện chuyển hóa đường huyết, giảm cholesterol xấu và góp phần bảo vệ tim mạch khi được sử dụng trong chế độ ăn uống cân bằng.

Tuy nhiên, cũng giống nhiều loại thực phẩm khác, nước đậu đen xanh lòng không nên uống quá nhiều hoặc sử dụng sai cách.

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3 tác hại khi uống nước đậu đen sai cách

Gây mất cân bằng nước và điện giải

Nước đậu đen có tác dụng lợi tiểu nhẹ. Nếu sử dụng quá nhiều và thay thế hoàn toàn nước lọc, cơ thể có thể đi tiểu nhiều hơn bình thường, làm tăng nguy cơ mất nước và rối loạn điện giải, nhất là trong thời tiết nắng nóng hoặc khi vận động nhiều.

Thay vì uống thay nước lọc cả ngày, mỗi người chỉ nên sử dụng với lượng vừa phải như một loại đồ uống bổ sung.

Gây giảm hấp thu một số khoáng chất

Đậu đen chứa axit phytic - một hợp chất tự nhiên có khả năng gắn với các khoáng chất như sắt, kẽm và canxi, làm giảm khả năng hấp thu nếu tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài.

Tuy nhiên, việc rang chín và nấu kỹ có thể làm giảm đáng kể hàm lượng axit phytic. Vì vậy, nên rang kỹ hạt trước khi nấu và không nên uống quá đặc mỗi ngày.

Dễ gây đầy bụng, khó tiêu

Đậu đen chứa nhiều chất xơ và protein thực vật. Với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, việc uống quá nhiều nước đậu đen có thể gây đầy bụng, chướng hơi hoặc khó tiêu.

Ngoài ra, nếu uống nước đậu đen lạnh ngay sau khi nấu hoặc sử dụng khi bụng đói, một số người có thể cảm thấy khó chịu đường tiêu hóa.

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Những ai nên thận trọng khi uống nước đậu đen?

Mặc dù là thức uống tốt cho sức khỏe, một số nhóm người nên sử dụng nước đậu đen với lượng phù hợp hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

Người có hệ tiêu hóa kém

Những người thường xuyên đầy bụng, tiêu chảy hoặc hội chứng ruột kích thích có thể gặp khó chịu nếu uống quá nhiều nước đậu đen.

Người đang dùng thuốc dài ngày

Một số thành phần trong đậu đen có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu của một số loại thuốc nếu uống cùng thời điểm.

Để hạn chế tương tác, nên uống nước đậu đen cách thời điểm dùng thuốc khoảng 2-3 giờ, đồng thời tham khảo ý kiến bác sĩ nếu đang điều trị bệnh mạn tính.

Người mắc bệnh thận

Đậu đen chứa khá nhiều kali và phốt pho. Với người bị suy thận hoặc phải kiểm soát lượng kali trong khẩu phần ăn, việc sử dụng thường xuyên cần có chỉ định của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Uống nước đậu đen thế nào để tốt cho sức khỏe?

Các chuyên gia khuyến cáo nên rang chín hạt trước khi nấu để tăng hương vị và giảm một số chất kháng dinh dưỡng tự nhiên.

Không nên uống thay hoàn toàn nước lọc, không nên uống quá đặc hoặc quá nhiều trong thời gian dài. Bên cạnh đó, cần kết hợp với chế độ ăn đa dạng, cân đối để đảm bảo cơ thể được cung cấp đầy đủ dưỡng chất.