Người phụ nữ 59 tuổi phát hiện tiền ung thư ở lưỡi từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

| Bệnh thường gặp
Nguyên Vũ
Nguyên Vũ
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GĐXH - Bà Hồng bị rát lưỡi, đau họng kéo dài, uống thuốc một tuần không đỡ. Bác sĩ phát hiện tổn thương tiền ung thư ở lưỡi, phẫu thuật loại bỏ kịp thời, ngăn nguy cơ tiến triển thành ung thư.

Rát lưỡi kéo dài, bác sĩ phát hiện tiền ung thư

Bà Hồng (59 tuổi) có tiền sử viêm lưỡi, khoảng một tháng trước khi đến khám tình trạng tái phát, uống thuốc theo đơn nhưng không cải thiện đáng kể. Người bệnh đến Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, được BS.CKI Trần Xuân Nguyên, chuyên khoa Tai Mũi Họng, thăm khám và nội soi, ghi nhận vết loét ở lưỡi, đọng mảng trắng kèm sung huyết.

Do bà Hồng lớn tuổi, có tiền sử viêm lưỡi tái phát nhiều lần và đáp ứng kém với điều trị, bác sĩ nhận định triệu chứng có thể không đơn thuần là viêm thông thường. Tuy nhiên, tổn thương tại thời điểm đó chưa đủ cơ sở để chỉ định sinh thiết, vì vậy bác sĩ kê thuốc điều trị viêm trong một tuần và hẹn tái khám để đánh giá diễn tiến.

Người phụ nữ 59 tuổi phát hiện tiền ung thư ở lưỡi từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Sau một tuần, các triệu chứng rát họng, mảng trắng và nuốt vướng giảm nhưng cảm giác rát dọc bờ lưỡi vẫn còn, đặc biệt tại vị trí tổn thương ban đầu chưa lành hoàn toàn. Theo bác sĩ Nguyên, việc đáp ứng không hoàn toàn với điều trị củng cố nghi ngờ có thể tồn tại một tổn thương không lành tính, do đó bà Hồng được chỉ định sinh thiết.

Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy bà Hồng bị nghịch sản biểu mô tế bào vảy độ cao, thuộc nhóm tổn thương tiền ung thư ở lưỡi. Đây là tình trạng các tế bào vảy ở lớp niêm mạc lưỡi biến đổi bất thường về hình dạng và kích thước; khi ở mức độ cao, tổn thương có nguy cơ tiến triển thành ung thư.

Tổn thương tiền ung thư ở lưỡi dễ nhầm với viêm, nhiệt miệng

Bà Hồng được chỉ định siêu âm Doppler vùng cổ để đánh giá thêm. Kết quả ghi nhận các hạch góc hàm hai bên và dọc bó mạch cảnh trái là hạch viêm phản ứng, chưa có dấu hiệu di căn.

Sau hội chẩn, GS.TS.BS Trần Phan Chung Thủy, Giám đốc Trung tâm Tai Mũi Họng, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, chỉ định phẫu thuật cắt khối mô lưỡi trái đang biến đổi bất thường.

Kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu thuật xác định khối mô ở lưỡi trái có nghịch sản biểu mô tế bào vảy độ cao, kích thước 1,3 cm, lớp tế bào đáy tăng sản vượt quá một nửa bề dày biểu mô, kèm ổ sừng hóa bất thường nhưng chưa ghi nhận tế bào ung thư. Các rìa mép cắt âm tính, không còn tế bào nghịch sản.

Sau phẫu thuật, bà Hồng lành thương tốt, ăn uống và sinh hoạt bình thường, xuất viện sau ba ngày và tiếp tục được theo dõi định kỳ. Theo GS Chung Thủy, việc phát hiện và điều trị khi tổn thương mới ở giai đoạn tiền ung thư giúp người bệnh tránh được nguy cơ tiến triển thành ung thư, đồng thời phương pháp điều trị ít xâm lấn hơn.

Người phụ nữ 59 tuổi phát hiện tiền ung thư ở lưỡi từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Dấu hiệu tổn thương tiền ung thư ở lưỡi cần cảnh giác

Theo GS Chung Thủy, ung thư lưỡi phát hiện càng sớm, điều trị càng đơn giản, ít tốn kém và ít ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai, phát âm. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, bệnh thường tiến triển âm thầm, triệu chứng không đặc hiệu, dễ nhầm với viêm loét thông thường nên có thể bị bỏ sót hoặc phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Thông thường, viêm lưỡi do nhiệt miệng, kích ứng thường cải thiện sau khi điều trị 1-2 tuần. Tuy nhiên, nếu triệu chứng không cải thiện sau điều trị, vết loét không lành, mảng trắng hay mảng đỏ dai dẳng, đau tăng dần, nuốt đau, nuốt vướng, tê hoặc mất cảm giác vùng lưỡi… người bệnh nên đi khám chuyên khoa sớm, không chủ quan tự điều trị.

Trường hợp bà Hồng cho thấy những biểu hiện như rát lưỡi, vết loét, mảng trắng tưởng như viêm lưỡi hay nhiệt miệng thông thường cũng cần được lưu ý nếu kéo dài hoặc đáp ứng kém với điều trị. Phát hiện tổn thương tiền ung thư ở lưỡi sớm giúp người bệnh được can thiệp kịp thời, hạn chế nguy cơ tiến triển thành ung thư.

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