Người phụ nữ 60 tuổi bị rách niêm mạc thực quản do tai nạn khi uống thuốc

Theo thông tin từ Trung tâm Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, trước khi nhập viện, người phụ nữ 60 tuổi có biểu hiện ho, sốt nhẹ nên tự mua thuốc hạ sốt về sử dụng. Trong lúc uống thuốc, người bệnh vô tình nuốt cả viên thuốc còn nguyên vỏ vỉ.

Sau đó, bệnh nhân xuất hiện cảm giác vướng, đau khi nuốt và đau nhói sau xương ức. Nhận thấy các triệu chứng bất thường, gia đình đã đưa người bệnh đến bệnh viện thăm khám.

Bệnh nhân nhập viện do nuốt nguyên vỏ vỉ thuốc. Ảnh: BVCC.

Trước tình trạng này, các bác sĩ tiến hành đánh giá và chỉ định nội soi thực quản – dạ dày cấp cứu. Kết quả ghi nhận vỏ vỉ thuốc có cạnh sắc mắc trong thực quản, gây rách và sưng nề niêm mạc.

Ê-kíp nội soi sử dụng dụng cụ chuyên dụng để kiểm soát và lấy dị vật ra ngoài một cách thận trọng, hạn chế nguy cơ tổn thương thêm trong quá trình can thiệp. Sau thủ thuật, bệnh nhân giảm đau ngực, sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị theo chỉ định chuyên môn.

Các bác sĩ cho biết, dị vật sắc nhọn mắc trong thực quản có thể gây trầy xước, chảy máu, rách thành thực quản, thậm chí dẫn đến thủng và những biến chứng nghiêm trọng. Vì vậy, việc thăm khám sớm, xác định chính xác vị trí dị vật và lựa chọn phương pháp xử trí phù hợp có ý nghĩa quan trọng đối với an toàn người bệnh.

Theo BSCKII Nguyễn Hợp, Trưởng Trung tâm Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, những trường hợp nuốt phải dị vật sắc nhọn cần được đánh giá y tế kịp thời để xác định vị trí dị vật, mức độ tổn thương và hướng xử trí phù hợp. Quá trình can thiệp cần được thực hiện thận trọng nhằm hạn chế nguy cơ gây tổn thương thêm cho đường tiêu hóa.

Làm gì để tránh nuốt nhầm vỏ thuốc?

BS Hợp cho biết, trường hợp trên cho thấy một sơ suất trong quá trình sử dụng thuốc cũng có thể dẫn đến tình huống cấp cứu. Bên cạnh việc lấy dị vật ra ngoài, người bệnh cần được đánh giá mức độ tổn thương và theo dõi sau can thiệp để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Để hạn chế nguy cơ nuốt nhầm vỏ thuốc, các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần bóc viên thuốc hoàn toàn khỏi vỉ trước khi uống, kiểm tra kỹ thuốc đã lấy ra và sử dụng thuốc ở nơi đủ ánh sáng. Người cao tuổi, người có thị lực hạn chế hoặc đang mệt mỏi cần đặc biệt chú ý khi dùng thuốc.

Khi xuất hiện các triệu chứng như đau họng, nuốt đau, đau ngực hoặc cảm giác mắc nghẹn sau khi uống thuốc, người dân không nên chủ quan mà cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra, xử trí kịp thời.

Không tự móc họng, gây nôn hoặc cố nuốt cơm, bánh mì và các loại thức ăn khác nhằm đẩy dị vật xuống, bởi những hành động này có thể khiến dị vật di chuyển, làm tổn thương đường tiêu hóa nghiêm trọng hơn.