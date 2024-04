Cấp cứu bệnh nhân thủng ruột do uống thuốc còn nguyên vỉ

Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) mới thông tin: Thời gian qua bệnh viện liên tiếp tiếp nhận cấp cứu 3 bệnh nhân lớn tuổi nhập viện vì viêm phúc mạc ( nhiễm trùng ổ bụng), thủng ruột do uống thuốc còn nguyên vỉ.

Gần đây nhất là bệnh nhân NVP (78 tuổi) nhập viện khoa Hồi sức tích cực vì tình trạng nhiễm khuẩn huyết nặng. Bệnh nhân nuốt phải vỉ thuốc gây nhiễm trùng ổ bụng do thủng hồi tràng nhiều vị trí.

Bệnh nhân sau đó được các bác sĩ (BS) khoa Ngoại bụng phẫu thuật lấy bỏ dị vật là viên thuốc còn nguyên vỏ bọc với cạnh sắc nhọn. Êkip BS tiến hành cắt bỏ đoạn ruột tổn thương và làm sạch ổ bụng.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân đáp ứng tốt với điều trị, đã được xuất viện.

Theo TS.BS Trịnh Văn Thảo, Chủ nhiệm khoa Ngoại bụng Bệnh vi Quân y 175, điểm chung của 3 bệnh nhân là đều lớn tuổi, có trí nhớ và thị lực giảm sút, nhiều bệnh nền, phải uống nhiều loại thuốc điều trị hàng ngày.



Khẩu phần thuốc của các bệnh nhân được cắt sẵn từng loại và chia theo bữa. Trong đó một số thuốc được cắt ra từng viên từ vỉ lớn nhưng vẫn giữ trong vỉ bảo quản. Vì vậy dẫn đến việc bệnh nhân vô tình uống luôn mà không bóc thuốc ra khỏi vỉ.

Hậu quả vỉ thuốc đã gây rách thủng ruột, trong quá trình di chuyển gây nhiễm trùng ổ bụng và đe doạ nghiêm trọng tính mạng người bệnh. Bác sĩ phải phẫu thuật lấy vỉ thuốc ra.

BS Thảo cho biết thêm, đa số bệnh nhân vô tình uống thuốc còn nguyên vỉ mà không biết. Cạnh đó cũng có nhiều bệnh nhân nhận biết được việc nuốt phải dị vật nhưng cho rằng dị vật có thể đi ra ngoài được nên chủ quan không đến bệnh viện xử lý sớm.



Loại dị vật là thuốc còn bảo quản trong vỉ thường có nhiều cạnh sắc. Dịch tiêu hoá không thể phá huỷ được nên sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đường tiêu hoá ở nhiều vị trí chúng đi qua. Nghiêm trọng hơn, tổn thương có khi kéo dài cả một đoạn ruột và phải cắt bỏ.

BS Thảo khuyến cáo người dân và nhân viên y tế cần tuân thủ hướng dẫn dùng thuốc, không nên cắt chia thuốc đối với những thuốc cần bảo quản trong vỉ. Đối với người lớn tuổi, người có thị lực kém khi uống thuốc cần có sự giám sát của người thân hoặc nhân viên y tế.

Việc chia liều uống thuốc nên bóc sẵn bảo quản thời gian ngắn bằng túi zip hoặc trong hộp bảo quản thuốc. Trường hợp không may nuốt phải vỉ thuốc cần tới ngay cơ sở y tế chuyên sâu để theo dõi và xử trí kịp thời.

Nuốt phải vật mà không tiêu hoá được còn gọi là nuốt phải dị vật là hiện tượng không hiếm gặp và phần lớn 90% dị vật đều có thể đi qua đường tiêu hoá một cách an toàn, chỉ khoảng 10% các dị vật gây ra các vấn đề về đường tiêu hoá như tắc ruột, thủng ruột, viêm, áp xe… Trong đó, thủng ruột do dị vật là biến chứng nặng nhất thường ít gặp, chiếm từ 4-6% nguyên nhân gây thủng ruột nói chung, hay gặp do các dị vật dài, có cạnh sắc nhọn như xương cá, tăm tre, kim loại, hạt cây, vỉ thuốc… và gặp nhiều hơn ở những người nghiện rượu, có dùng răng giả tháo lắp, người có thị lực kém hoặc trẻ em.