Cô gái 19 tuổi men gan tăng gấp 15 lần vì mắc sai lầm này trong lúc giảm cân

Đau bụng dữ dội sau 4 tuần uống thuốc giảm cân

Tuyết được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM (cơ sở phường Tân Sơn Hòa – quận Tân Bình cũ) trong tình trạng đau dữ dội vùng thượng vị, buồn nôn, sạm da, kèm đau tức ngực và khó thở.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận người bệnh tăng huyết áp, tổn thương tế bào gan cấp. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số men gan AST/ALT khoảng 600 U/L, cao gấp 15 lần mức bình thường theo thông tin từ bệnh viện (20–40 U/L).

Bác sĩ Lâm Văn Hoàng tư vấn điều trị giảm cân cho Tuyết. Ảnh: BVCC

Các xét nghiệm tìm nguyên nhân viêm gan thông thường, gồm viêm gan A, B, C, E và viêm gan tự miễn, đều cho kết quả âm tính. Dựa trên kết quả thăm khám và tiền sử sử dụng sản phẩm giảm cân khoảng 4 tuần, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh tổn thương tế bào gan cấp, nghi do thuốc.

Tuyết được điều trị tích cực bằng thuốc nội khoa nhằm hỗ trợ chức năng gan. Sau khi men gan tương đối ổn định, cô được tư vấn điều trị giảm cân và ổn định nội tiết.

Tự ti vì ngoại hình, mua sản phẩm giảm cân trên mạng

Tiến sĩ, bác sĩ Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết – Đái tháo đường của bệnh viện cho biết khi đến khám giảm cân, Tuyết nặng 80kg, cao 1,56m, mắc béo phì độ 2, rối loạn mỡ máu và gan nhiễm mỡ độ 3. Dù đã được điều trị tổn thương gan, chỉ số men gan của cô vẫn ở mức khá cao.

Tuyết cho biết vì tự ti với hình thể và ám ảnh giảm cân, cô đã mua một số sản phẩm thảo dược được quảng cáo trên mạng xã hội với công dụng giảm cân. Khi mới sử dụng, cô cảm thấy chán ăn, đồng thời xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, khô miệng, đau đầu, tiêu chảy và đau bụng dữ dội, cuối cùng phải nhập viện cấp cứu.

Theo bác sĩ Hoàng, các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc có thể chứa những chất không được phép sử dụng, gây hại cho sức khỏe. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh từng ghi nhận các trường hợp tương tự sau khi người bệnh tự giảm cân tại nhà.

"Nhiều lời mời trên mạng xã hội chào bán thuốc giảm cân đều hứa hẹn sẽ giúp giảm cân nhanh chóng, không gây mệt mỏi, không bị tiêu chảy… Tuy nhiên, thực tế không ít trường hợp suy gan, suy thận vì thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc", bác sĩ Hoàng nói.

Thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc có thể gây tổn thương gan

Gan là cơ quan đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng để duy trì hoạt động bình thường của cơ thể. Việc sử dụng thuốc hoặc sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây tổn thương tế bào gan, khiến men gan tăng cao và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nếu không được phát hiện, chẩn đoán và điều trị kịp thời, tổn thương gan có thể diễn biến nghiêm trọng. Vì vậy, khi sử dụng thuốc hoặc sản phẩm giảm cân, người dùng cần đặc biệt thận trọng, không nên chỉ dựa vào quảng cáo về hiệu quả giảm cân nhanh hoặc thành phần được giới thiệu là thảo dược.

Trường hợp của Tuyết là lời cảnh báo về nguy cơ khi tự ý sử dụng sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc. Việc chán ăn hoặc giảm cân nhanh không đồng nghĩa sản phẩm an toàn; các biểu hiện bất thường như đau bụng dữ dội, buồn nôn, tiêu chảy hoặc sạm da cần được chú ý và đánh giá y tế kịp thời.

Giảm 4kg sau một tháng điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ

Sau khi tình trạng gan được cải thiện, Tuyết được bác sĩ xây dựng liệu trình giảm cân đa mô thức, kết hợp điều trị bằng thuốc, chế độ dinh dưỡng khoa học và luyện tập phù hợp.

Sau một tháng, cô giảm được 4kg, sức khỏe ổn định, men gan trở về ngưỡng an toàn theo thông tin từ bệnh viện. Mục tiêu của Tuyết là giảm 20kg trong 6–8 tháng.

Bác sĩ Hoàng khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng thuốc hoặc sản phẩm giảm cân khi chưa được thăm khám và tư vấn bởi bác sĩ chuyên khoa. Nếu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội, buồn nôn, sốt hoặc vàng da sau khi sử dụng sản phẩm giảm cân, cần đến cơ sở y tế ngay để được đánh giá và điều trị kịp thời.