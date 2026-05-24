Dàn sao quốc tế lộng lẫy trong các thiết kế của Lê Thanh Hòa tại LHP Cannes
Thảm đỏ Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 chứng kiến màn đổ bộ đầy ấn tượng của dàn người đẹp hàng đầu thế giới. Trong những thiết kế tinh xảo của NTK Lê Thanh Hòa, Hoa hậu Isabella Menin, Hoa hậu Krystyna Pyszková và người đẹp Samadhi Zendejas đã mang đến những hình ảnh lộng lẫy.
Miss Grand International 2022 Isabella Menin
Mở màn cho chuỗi xuất hiện ấn tượng, Miss Grand International 2022 Isabella Menin thu hút mọi ánh nhìn khi diện thiết kế mang tên Black Orchid (Hoa Lan Đen). Lấy cảm hứng từ bộ "tứ quân tử" (Mai, Lan, Cúc, Trúc), bộ trang phục tôn vinh trí tuệ và khí chất sâu sắc của người phụ nữ.
Thiết kế như một tác phẩm sống động với phần corset ôm sát sắc nét, kết hợp cùng chất liệu gấm họa tiết chìm. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở kỹ thuật xử lý 3D nơ to bản thủ công, tạo nên một vẻ đẹp giản đơn nhưng đầy uy lực và thanh lịch, mang hơi thở mỹ học Á Đông lên thảm đỏ LHP danh giá nhất hành tinh.
Miss World 2024 Krystyna Pyszková
Miss World 2024 Krystyna Pyszková người Ba Lan xuất hiện lung linh trong thiết kế mô phỏng khoảnh khắc ánh sáng phản chiếu trên mặt nước. Đây là một thử thách về kỹ thuật, đội ngũ Lê Thanh Hòa phải dành ra hơn 200 giờ thủ công để đính kết tỉ mỉ những dải gợn sóng, tạo hiệu ứng khúc xạ ánh sáng theo từng chuyển động của cơ thể. Phom dáng đuôi cá ôm trọn đường cong, cùng áo choàng nơ draping 3D , biến Krystyna thành tâm điểm rực rỡ tại thảm đỏ danh giá.
Thiết kế thứ hai của LÊ THANH HOÀ được Miss World 2024 Krystyna Pyszková chọn lấy cảm hứng từ sự mềm mại của chất liệu chiffon và nhịp điệu duyên dáng của kỹ thuật draping , nơi mỗi nếp gấp đều là sự tính toán tỉ mỉ để tôn vinh trọn vẹn nét nữ tính.
Phom dáng cúp ngực được xử lý xếp nếp tỉ mỉ, ôm sát cơ thể đầy gợi cảm. Điểm nhấn là dải khăn voan mỏng nhẹ quấn quanh cổ, mang đến vẻ đẹp thanh thoát.
Nữ diễn viên Samadhi Zendejas
Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp quyền quý của kiến trúc cung đình Huế, thiết kế có kiểu dáng đuôi cá ôm sát, với điểm nhấn là toàn bộ bề mặt được đính kết tông vàng kim làm chủ đạo, đội ngũ Lê Thanh Hòa đã dành hơn 200 giờ thủ công để hoàn thiện. Tổng thể mang lại hình ảnh lộng lẫy và sang trọng cho nữ diễn viên tại thảm đỏ Cannes danh giá.
Samadhi Zendejas là một nữ diễn viên và nghệ sĩ nổi tiếng người Mexico. Cô gây được tiếng vang quốc tế với vai chính Jenni Rivera thời trẻ trong bộ phim Netflix ăn khách Mariposa de Barrio (2017) và vai nữ chính trong bom tấn truyền hình Vuelve a Mí (2023–2024). Samadhi sở hữu trang cá nhân hàng triệu lượt theo dõi và vinh dự sải bước trên sàn diễn của Paris Fashion Week danh giá.
