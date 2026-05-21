Rapper Pháo bất ngờ đi thi hoa hậu

Theo thông tin trên Tiền phong, ngày 21/5, Ban tổ chức Miss Grand Vietnam công bố rapper Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003, quê Hà Nội) ghi danh tham gia cuộc thi. Thông tin gây chú ý trên mạng xã hội, thu hút hơn 36.000 lượt tương tác. Chia sẻ về quyết định tham gia cuộc thi sắc đẹp, Pháo cho biết: “Tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam 2026 để không cảm thấy hối hận khi về già, hay phải tự hỏi bản thân tại sao mình không làm điều này sớm hơn”.

Pháo cũng chia sẻ, có khoảng thời gian cô tự ti ngoại hình cũng như giới hạn cá nhân. Thay vì để những điều đó trở thành rào cản, cô chọn thay đổi và hoàn thiện bản thân từng ngày.

Rapper Pháo là thí sinh dự thi Miss Grand Vietnam.

“Tôi may mắn vào nghề sớm và nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Tôi cũng từng có những khoảng thời gian tự ti về ngoại hình và cả giới hạn của bản thân. Thay vì để những điều đó cản bước, tôi chọn cách không ngừng thay đổi, học hỏi và phát triển chính mình để chứng minh khả năng bằng công việc và kết quả thực tế”, cô nói.

Rapper Pháo đang tập luyện hình thể để thi Miss Grand Vietnam.

Rapper Pháo là một trong những nghệ sĩ gen Z được khán giả yêu thích qua các ca khúc: "Kìa bóng dáng ai", "Trúc xinh", "Sợ quá cơ"... Đặc biệt, bản rap "Hai phút hơn" của Pháo tạo hiệu ứng gây sốt nhiều nước châu Á, vượt mốc 300 triệu lượt nghe trên YouTube.

Bước ra từ chương trình King of Rap năm 2020, Pháo gây ấn tượng với các ca khúc được giới trẻ yêu thích và trở thành một trong những gương mặt nữ nổi bật của giới rap Việt. Giai đoạn tham gia "Sao nhập ngũ", Pháo quyết định cắt phăng mái tóc dài, để đầu đinh. Cô tiết lộ bản thân đã hiến tóc để quyên góp cho bệnh nhân ung thư. Hành động của cô khiến nhiều người bất ngờ và nể phục.

Nữ rapper Pháo luôn thu hút sự chú ý nhờ phong cách thời trang cá tính và nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Dù còn trẻ tuổi, nhưng Pháo đã tự sáng tác hàng trăm ca khúc và sở hữu nhiều bản hit. Năm 2021, tại Giải Âm nhạc Cống hiến, Pháo từng lọt vào đề cử ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm. Năm 2023, Pháo trở thành đại diện của Việt Nam tham dự trình diễn tại 2 chương trình giao lưu văn hóa là Asia Song Festival tại Hàn Quốc và Round Festival tại Indonesia. Tại Giải Âm nhạc Cống hiến 2024, Pháo đã lọt vào Top 5 đề cử chính thức, hạng mục Nữ ca sĩ của năm.

Bên cạnh tài năng âm nhạc, Pháo còn được chú ý bởi phong cách thời trang ấn tượng. Trên sân khấu, cô gắn với hình ảnh tóc tém năng động, diện những bộ đồ gợi cảm, gai góc. Dù rất cá tính trong các sản phẩm âm nhạc, nét trẻ trung quyến rũ của Rapper Pháo cũng khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.

