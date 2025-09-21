Người phụ nữ giả làm 'con gái' thăm mẹ ở viện dưỡng lão và sự thật cảm động

Mới đây, một cô gái đã chia sẻ câu chuyện đầy cảm động xảy ra tại một viện dưỡng lão ở Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Cô gái cho biết, bà ngoại cô có nhiều con nhưng hầu hết ở nơi xa. Mẹ cô là người con duy nhất sống cùng thành phố nhưng vì ốm nặng nên đã đưa bà ngoại vào viện dưỡng lão. Việc nhà bận rộn, nên số lần gia đình cô thăm hỏi bà ngoại không nhiều .

Người phụ nữ ngoài 50 tuổi đóng vai con gái đến thăm cụ bà 88 tuổi trong viện dưỡng lão. Ảnh: Sohu

Gần đây, 2 mẹ con cô lại đến viện dưỡng lão thăm bà ngoại. Tại đây, họ được nhân viên chăm sóc kể, thời gian qua có một người phụ nữ tự xưng là “con gái” thường xuyên đến thăm bà cụ, mang theo cơm nóng, thức ăn ngon và cả quần áo mới.

Nghe đến đây, 2 mẹ con cô gái sững sờ. Họ khẳng định không biết người "con gái" đó là ai. Khi xem lại camera an ninh, họ thấy đó là một người phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi, ăn mặc chỉn chu, dáng vẻ lịch sự nhưng xa lạ.

Một ngày sau, viện dưỡng lão gọi điện thông báo rằng: “Người phụ nữ đó lại tới thăm cụ”. Hai mẹ con lập tức tới viện và cuối cùng cũng gặp được “cô con gái giả”. Hóa ra đó là một người hàng xóm cũ, từng sống cạnh nhà bà cụ.

Khi biết bà cụ vào viện dưỡng lão, lại ít được con cháu thăm nom, người hàng xóm lo bà cụ buồn nên đã quyết định thường xuyên ghé thăm.

Do bà cụ không còn minh mẫn, mỗi lần thấy hàng xóm đến đều tưởng là con gái mình nên tỏ ra rất vui mừng. Để bà cụ vui lòng, người hàng xóm ấy đã đóng vai con gái mà không hề toan tính, không chờ đợi một lời cảm ơn.

Cụ bà không còn minh mẫn nên luôn nhận người hàng xóm là con gái. Ảnh: Sohu

Sau khi biết được sự thật, hai mẹ con cô gái đã bật khóc vì xúc động. Họ biết người hàng xóm đang mở một tiệm quần áo nhỏ, liền ngỏ ý sẽ đến tận nơi để cảm ơn.

Câu chuyện sau khi lan truyền đã nhận được vô số bình luận tích cực từ cộng đồng mạng. Đa số bày tỏ xúc động trước tấm lòng tử tế của người hàng xóm.

“Trong thời đại bận rộn này mà vẫn còn những con người tốt bụng chân thành như vậy thì thật đáng quý. Đây quả là người hàng xóm tốt, hiếm có. Đúng là có những thứ tình cảm đáng trân quý dù không phải ruột thịt của nhau”, một người viết.