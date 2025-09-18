Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Con giáp càng gian nan càng bản lĩnh, khó khăn không thể quật ngã

Thứ năm, 19:06 18/09/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi càng đối diện gian nan thử thách lại càng thể hiện được bản lĩnh phi thường. Họ không ngại khó khăn, luôn giữ vững ý chí và nghị lực, khiến ai cũng phải khâm phục.

Con giáp Dần: Bản lĩnh kiên định, quyết tâm không lùi bước

Con giáp càng gian nan càng bản lĩnh, khó khăn không thể quật ngã - Ảnh 1.

Điểm đặc biệt ở con giáp Dần là tinh thần lì lợm, bền bỉ. Trước khó khăn, họ hiếm khi nản lòng hay bi quan, mà ngược lại càng thêm kiên định. Ảnh minh họa

Con giáp Dần nổi tiếng với sự can đảm, quyết đoán và nghiêm túc trong mọi việc. 

Con giáp này thường đặt ra những chuẩn mực và mục tiêu rõ ràng cho bản thân, không ngừng phấn đấu để đạt được kết quả tốt nhất, ngay cả khi công sức chưa được ghi nhận.

Điểm đặc biệt ở con giáp này là tinh thần lì lợm, bền bỉ. Trước khó khăn, họ hiếm khi nản lòng hay bi quan, mà ngược lại càng thêm kiên định. 

Chính sự mạnh mẽ ấy giúp con giáp Dần sớm chinh phục được nhiều thành công đáng ngưỡng mộ.

Con giáp Hợi: Thông minh, khéo léo và kiên nhẫn vượt thử thách

Con giáp càng gian nan càng bản lĩnh, khó khăn không thể quật ngã - Ảnh 2.

Khi gặp trở ngại, con giáp Hợi không vội vàng hành động mà sẽ dành thời gian phân tích, nghiên cứu kỹ lưỡng để tìm hướng giải quyết tối ưu. Ảnh minh họa

Con giáp Hợi thường có khả năng giao tiếp khéo léo cùng tầm nhìn sâu sắc. Họ giỏi nắm bắt cơ hội, nhất là trong lĩnh vực tài chính và sự nghiệp. 

Khi gặp trở ngại, con giáp Hợi không vội vàng hành động mà sẽ dành thời gian phân tích, nghiên cứu kỹ lưỡng để tìm hướng giải quyết tối ưu.

Chính tính cách thận trọng, chắc chắn này giúp người tuổi Hợi thường "đánh đâu thắng đó", gặt hái cả thành công trong công việc lẫn sự viên mãn trong đời sống gia đình.

Con giáp Sửu: Kiên trì, không ngại đương đầu với khó khăn

Con giáp càng gian nan càng bản lĩnh, khó khăn không thể quật ngã - Ảnh 3.

Khi khó khăn xuất hiện, con giáp Sửu không trốn tránh hay đổ lỗi mà luôn dũng cảm đối diện. Ảnh minh họa

Con giáp Sửu nổi bật với sự chăm chỉ, nghiêm túc và tính kỷ luật cao. Họ ít than vãn, luôn tập trung hết mình vào nhiệm vụ được giao. 

Nếu cảm thấy công việc chưa phù hợp, họ sẽ tìm cách điều chỉnh, đề xuất ý tưởng mới hoặc mạnh dạn thay đổi để tiến bộ hơn.

Khi khó khăn xuất hiện, con giáp Sửu không trốn tránh hay đổ lỗi mà luôn dũng cảm đối diện. 

Chính tinh thần trách nhiệm và sự bền bỉ đã giúp con giáp này nhanh chóng gặt hái thành công, được đồng nghiệp và bạn bè nể trọng.

3 con giáp càng áp lực càng tỏa sáng

Cuộc sống chưa bao giờ là con đường bằng phẳng. Mỗi người đều sẽ có lúc phải đối diện với sóng gió, thử thách và những thời điểm tưởng chừng không thể vượt qua.

Thế nhưng, chính trong những khoảnh khắc ấy, ý chí và bản lĩnh mới được thể hiện rõ nhất.

3 con giáp: tuổi Dần, tuổi Hợi và tuổi Sửu, chính là minh chứng sống động cho tinh thần kiên cường ấy. Họ không chọn cách né tránh hay than phiền, mà biến khó khăn thành động lực để tiến về phía trước.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Con giáp nam vừa tài giỏi vừa dịu dàngCon giáp nam vừa tài giỏi vừa dịu dàng

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người đàn ông không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn là mẫu hình người chồng lý tưởng.

Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Những cặp con giáp không nên làm ăn chung, càng chung vốn càng dễ phá sản

Những cặp con giáp không nên làm ăn chung, càng chung vốn càng dễ phá sản

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người kiếm tiền siêu đỉnh, cả đời phú quý

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người kiếm tiền siêu đỉnh, cả đời phú quý

Nghỉ hưu tôi mới ngỡ ngàng: Lương hưu giáo viên thấp hơn bạn lái tàu bỏ học sớm

Nghỉ hưu tôi mới ngỡ ngàng: Lương hưu giáo viên thấp hơn bạn lái tàu bỏ học sớm

4 giờ sống hiệu quả mỗi ngày: Bí quyết tạo nên khác biệt giữa người giàu và người nghèo

4 giờ sống hiệu quả mỗi ngày: Bí quyết tạo nên khác biệt giữa người giàu và người nghèo

5 cung hoàng đạo sáng tạo nhất

5 cung hoàng đạo sáng tạo nhất

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trạm trộn bê tông khủng 'mọc' trên đất dự án cụm công nghiệp 'sạch'

Hà Nội: Trạm trộn bê tông khủng 'mọc' trên đất dự án cụm công nghiệp 'sạch'

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Cụm công nghiệp làng nghề Thụy Lâm (xã Thư Lâm, TP Hà Nội) được thành lập với kỳ vọng trở thành điểm sáng trong phát triển công nghiệp sạch. Vậy nhưng, tại dự án lại đang xuất hiện hai trạm trộn bê tông quy mô lớn, gây ô nhiễm nghiêm trọng...

Ngày sinh Âm lịch hé lộ người giàu ý chí vươn lên, càng khó khăn càng tỏa sáng

Ngày sinh Âm lịch hé lộ người giàu ý chí vươn lên, càng khó khăn càng tỏa sáng

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây càng đối mặt thử thách càng mạnh mẽ và dễ đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Thời tiết hôm nay 20/9: Cảnh báo mưa rào ở nhiều vùng trên cả nước

Thời tiết hôm nay 20/9: Cảnh báo mưa rào ở nhiều vùng trên cả nước

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 20/9, bão số 8 Mitag suy yếu trên khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp có sự thay đổi từ 1/1/2026?

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp có sự thay đổi từ 1/1/2026?

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là các thông tin liên quan đến mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1/1/2026 theo Luật Việc làm 2025.

Top con giáp bướng bỉnh: Một khi đã quyết thì khó ai lay chuyển

Top con giáp bướng bỉnh: Một khi đã quyết thì khó ai lay chuyển

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những con giáp nổi tiếng với tính cách kiên định, bướng bỉnh và khó bị tác động. Họ không dễ thay đổi quyết định một khi đã đặt ra mục tiêu.

Vụ mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải ở Hà Nội: Hàng 'không cánh mà bay'?

Vụ mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải ở Hà Nội: Hàng 'không cánh mà bay'?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Hàng loạt mỹ phẩm mang nhãn nước ngoài bị vứt bừa bãi tại bãi rác tự phát trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài (phường Từ Liêm, Hà Nội) đã "bốc hơi", thế nhưng rác thải vẫn còn tồn tại.

Trục vớt hai quả bom hơn 1,3 tấn gần cầu Long Biên

Trục vớt hai quả bom hơn 1,3 tấn gần cầu Long Biên

Đời sống - 1 ngày trước

Hai quả bom phá M-118, có trọng lượng hơn 1.300kg, được phát hiện cách cầu Long Biên khoảng 30m vừa được di dời về vị trí an toàn.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người hay gặp may mắn bất ngờ

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người hay gặp may mắn bất ngờ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tử vi, ngày sinh Âm lịch không chỉ phản ánh phần nào tính cách, vận mệnh mà còn ẩn chứa những con số mang năng lượng đặc biệt.

Thay đổi mới về bảo hiểm thất nghiệp từ 1/1/2026, mang lại tin vui lớn cho hàng triệu người lao động

Thay đổi mới về bảo hiểm thất nghiệp từ 1/1/2026, mang lại tin vui lớn cho hàng triệu người lao động

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là các quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Việc làm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Hà Nội: Người dân phát hiện thi thể đang phân hủy dưới đường Vành Đai 3

Hà Nội: Người dân phát hiện thi thể đang phân hủy dưới đường Vành Đai 3

Đời sống - 2 ngày trước

GĐXH - Chiều 18/9, một thi thể đang trong quá trình phân hủy vừa được người dân phát hiện dưới chân đường Vành đai 3 trên cao, TP Hà Nội.

Xem nhiều

Tháng sinh Âm lịch của người cuốn hút, đi đâu cũng có bạn

Tháng sinh Âm lịch của người cuốn hút, đi đâu cũng có bạn

Đời sống

GĐXH - Những người sinh vào các tháng Âm lịch này có các mối quan hệ tốt và nhận được sự giúp đỡ kịp thời giúp họ đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Ngày sinh Âm lịch hé lộ người giàu ý chí vươn lên, càng khó khăn càng tỏa sáng

Ngày sinh Âm lịch hé lộ người giàu ý chí vươn lên, càng khó khăn càng tỏa sáng

Đời sống
Động thái mới của 'tổng tài' vụ nhân viên quán cà phê bị hành hung vì nhắc khách không hút thuốc

Động thái mới của 'tổng tài' vụ nhân viên quán cà phê bị hành hung vì nhắc khách không hút thuốc

Đời sống
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người hay gặp may mắn bất ngờ

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người hay gặp may mắn bất ngờ

Đời sống
Con giáp càng gian nan càng bản lĩnh, khó khăn không thể quật ngã

Con giáp càng gian nan càng bản lĩnh, khó khăn không thể quật ngã

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top