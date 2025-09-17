Mới nhất
4 giờ sống hiệu quả mỗi ngày: Bí quyết tạo nên khác biệt giữa người giàu và người nghèo

Thứ tư, 08:46 17/09/2025 | Gia đình
GĐXH - Mỗi người đều có 24 giờ trong một ngày, tương đương 1.440 phút. Nhưng vì sao có người trở nên giàu có, thành đạt, trong khi nhiều người khác vẫn giậm chân tại chỗ? Điểm khác biệt nằm ở cách sử dụng quỹ thời gian.

Thông thường, mỗi người dùng khoảng 1.200 phút/ngày cho những hoạt động cơ bản như ngủ nghỉ, ăn uống, đi lại, làm việc. Phần thời gian còn lại khoảng 240 phút (tức 4 giờ), chính là "kho báu" quyết định sự khác biệt giữa người giàu – người nghèo.

Theo nghiên cứu của triệu phú Thomas C. Corley – người từng phỏng vấn 233 người giàu và 128 người nghèo trong 3 năm, cách tận dụng 4 giờ này là yếu tố phân định rõ ràng hai nhóm người.

Người giàu dùng 4 giờ sống hiệu quả như thế nào?

4 giờ sống hiệu quả mỗi ngày: Bí quyết tạo nên khác biệt giữa người giàu và người nghèo - Ảnh 1.

Người giàu lại xem thời gian là tài sản quý nhất. Họ trân trọng từng phút, luôn lên kế hoạch, làm việc hiệu quả để có thêm thời gian cho việc quan trọng hơn. Ảnh minh họa

1. Dành 60 phút theo đuổi ước mơ và mục tiêu

Hơn 80% người giàu đều dành ít nhất 1 giờ mỗi ngày để nuôi dưỡng giấc mơ, làm thêm nghề tay trái, hoặc xây dựng nguồn thu nhập bổ sung. 

Họ xem đó là bước đệm để bứt phá khỏi công việc hiện tại.

2. 30 phút tập thể dục để duy trì sức khỏe

Người giàu coi sức khỏe là tài sản lớn nhất. 

Tập thể dục không chỉ cải thiện thể chất, tinh thần, mà còn giúp họ duy trì năng lượng, nâng cao năng suất lao động, giảm nguy cơ bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. 

Một cơ thể khỏe mạnh chính là nền tảng để tạo ra của cải lâu dài.

3. 60 phút nâng cao kiến thức và kỹ năng

Khoảng 80% người thành công dành thời gian rèn luyện kỹ năng, đọc sách, học hỏi để liên tục cải thiện bản thân. 

Đây là chìa khóa để họ trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình và tạo ra nhiều giá trị hơn.

4. 30 phút xây dựng và duy trì các mối quan hệ chất lượng

Gần 90% người giàu dành thời gian mỗi ngày để gọi điện, nhắn tin, chúc mừng hoặc thăm hỏi đối tác, bạn bè, người thân. 

Họ hiểu rằng mối quan hệ tốt chính là tài sản vô hình, mang lại nhiều cơ hội quý giá.

5. Dành thời gian thư giãn hợp lý

Người giàu cũng cần giải trí, nhưng họ chỉ cho phép bản thân tối đa 1 giờ/ngày để nghỉ ngơi, xem phim, nghe nhạc… mà không sa đà vào lãng phí.

Khác biệt trong tư duy về thời gian của người giàu

Điểm mấu chốt nằm ở cách nhìn nhận giá trị thời gian.

Người nghèo thường coi thời gian là dư thừa, tìm cách "giết thời gian", sống buông thả, thiếu mục tiêu.

Người giàu lại xem thời gian là tài sản quý nhất. Họ trân trọng từng phút, luôn lên kế hoạch, làm việc hiệu quả để có thêm thời gian cho việc quan trọng hơn.

Thời gian công bằng với tất cả, không dừng lại vì khó khăn của bất kỳ ai. Bạn đối xử với thời gian thế nào, nó sẽ phản chiếu đúng lại như vậy.

Sự khác biệt giữa giàu và nghèo không chỉ ở tiền bạc, mà bắt đầu từ việc sống hiệu quả từng giờ mỗi ngày. Bạn đã biết cách sử dụng 240 phút quý giá ấy chưa?

Học cách sống của người giàu: 5 nguyên tắc để giữ tiền trong túiHọc cách sống của người giàu: 5 nguyên tắc để giữ tiền trong túi

GĐXH - Bạn nghĩ người giàu luôn sống trong biệt thự, đổi siêu xe như thay áo và tiêu xài chẳng cần nhìn giá? Sự thật có thể khiến bạn bất ngờ.

Theo CNBC

Tường Vy (t/h)
2 thói quen tưởng tốt nhưng cha mẹ đang biến con thành 'kém thông minh' mà không hay biết

2 thói quen tưởng tốt nhưng cha mẹ đang biến con thành 'kém thông minh' mà không hay biết

Nuôi dạy con

GĐXH - Chính những thói quen mà chúng ta tưởng chừng "tốt cho con" lại đang từng chút một giết chết khả năng tư duy và tính độc lập của trẻ. Đặc biệt là 2 thói quen nhỏ sau đây.

3 điểm chung ở những gia đình nuôi dạy con cái xuất sắc: Chỉ cần có 1 trong số đó, con bạn cũng đã trở nên ưu tú

3 điểm chung ở những gia đình nuôi dạy con cái xuất sắc: Chỉ cần có 1 trong số đó, con bạn cũng đã trở nên ưu tú

Nuôi dạy con
'Chất độc' lớn nhất của một gia đình không phải là thiếu tiền, mà là 3 câu này cha mẹ thường nói

'Chất độc' lớn nhất của một gia đình không phải là thiếu tiền, mà là 3 câu này cha mẹ thường nói

Nuôi dạy con
Không phải bệnh tật hay thiếu tiền, đây mới là nỗi lo lớn nhất tuổi xế chiều

Không phải bệnh tật hay thiếu tiền, đây mới là nỗi lo lớn nhất tuổi xế chiều

Chuyện vợ chồng
Không lương hưu vẫn an nhàn tuổi già: Bí quyết nghỉ hưu khôn ngoan của cụ bà U70

Không lương hưu vẫn an nhàn tuổi già: Bí quyết nghỉ hưu khôn ngoan của cụ bà U70

Gia đình

