4 giờ sống hiệu quả mỗi ngày: Bí quyết tạo nên khác biệt giữa người giàu và người nghèo
GĐXH - Mỗi người đều có 24 giờ trong một ngày, tương đương 1.440 phút. Nhưng vì sao có người trở nên giàu có, thành đạt, trong khi nhiều người khác vẫn giậm chân tại chỗ? Điểm khác biệt nằm ở cách sử dụng quỹ thời gian.
Thông thường, mỗi người dùng khoảng 1.200 phút/ngày cho những hoạt động cơ bản như ngủ nghỉ, ăn uống, đi lại, làm việc. Phần thời gian còn lại khoảng 240 phút (tức 4 giờ), chính là "kho báu" quyết định sự khác biệt giữa người giàu – người nghèo.
Theo nghiên cứu của triệu phú Thomas C. Corley – người từng phỏng vấn 233 người giàu và 128 người nghèo trong 3 năm, cách tận dụng 4 giờ này là yếu tố phân định rõ ràng hai nhóm người.
Người giàu dùng 4 giờ sống hiệu quả như thế nào?
1. Dành 60 phút theo đuổi ước mơ và mục tiêu
Hơn 80% người giàu đều dành ít nhất 1 giờ mỗi ngày để nuôi dưỡng giấc mơ, làm thêm nghề tay trái, hoặc xây dựng nguồn thu nhập bổ sung.
Họ xem đó là bước đệm để bứt phá khỏi công việc hiện tại.
2. 30 phút tập thể dục để duy trì sức khỏe
Người giàu coi sức khỏe là tài sản lớn nhất.
Tập thể dục không chỉ cải thiện thể chất, tinh thần, mà còn giúp họ duy trì năng lượng, nâng cao năng suất lao động, giảm nguy cơ bệnh tật và kéo dài tuổi thọ.
Một cơ thể khỏe mạnh chính là nền tảng để tạo ra của cải lâu dài.
3. 60 phút nâng cao kiến thức và kỹ năng
Khoảng 80% người thành công dành thời gian rèn luyện kỹ năng, đọc sách, học hỏi để liên tục cải thiện bản thân.
Đây là chìa khóa để họ trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình và tạo ra nhiều giá trị hơn.
4. 30 phút xây dựng và duy trì các mối quan hệ chất lượng
Gần 90% người giàu dành thời gian mỗi ngày để gọi điện, nhắn tin, chúc mừng hoặc thăm hỏi đối tác, bạn bè, người thân.
Họ hiểu rằng mối quan hệ tốt chính là tài sản vô hình, mang lại nhiều cơ hội quý giá.
5. Dành thời gian thư giãn hợp lý
Người giàu cũng cần giải trí, nhưng họ chỉ cho phép bản thân tối đa 1 giờ/ngày để nghỉ ngơi, xem phim, nghe nhạc… mà không sa đà vào lãng phí.
Khác biệt trong tư duy về thời gian của người giàu
Điểm mấu chốt nằm ở cách nhìn nhận giá trị thời gian.
Người nghèo thường coi thời gian là dư thừa, tìm cách "giết thời gian", sống buông thả, thiếu mục tiêu.
Người giàu lại xem thời gian là tài sản quý nhất. Họ trân trọng từng phút, luôn lên kế hoạch, làm việc hiệu quả để có thêm thời gian cho việc quan trọng hơn.
Thời gian công bằng với tất cả, không dừng lại vì khó khăn của bất kỳ ai. Bạn đối xử với thời gian thế nào, nó sẽ phản chiếu đúng lại như vậy.
Sự khác biệt giữa giàu và nghèo không chỉ ở tiền bạc, mà bắt đầu từ việc sống hiệu quả từng giờ mỗi ngày. Bạn đã biết cách sử dụng 240 phút quý giá ấy chưa?
Theo CNBC
Cụ ông U100 chống gậy dắt vợ từng bước, tình yêu gần 70 năm gây xúc độngGia đình - 8 phút trước
Một cái nắm tay ở tuổi xế chiều đã khiến cộng đồng mạng thổn thức. Ông 97 tuổi, bà 94 tuổi, suốt gần 70 năm bên nhau ở Cà Mau, họ vẫn dìu nhau đi qua từng ngày như thuở mới cưới.
Tính toán nghỉ hưu sớm để sống an nhàn, ai ngờ tuổi già lại đầy sóng gióGia đình - 18 phút trước
GĐXH - Chớp thời cơ tôi xin nghỉ hưu để vừa có thời gian cho mình, vừa có tiền để an yên tuổi già. Nhưng "nhân tính không bằng trời tính"...
Cung hoàng đạo đáng tin cậy nhất: Biết giữ bí mật, sống chân thànhGia đình - 4 giờ trước
GĐXH - Nếu bạn đang tìm kiếm một người bạn đồng hành có thể tin tưởng tuyệt đối, đừng bỏ qua 4 cung hoàng đạo đáng tin cậy nhất dưới đây.
Đừng hỏi 3 câu này khi đón con ở trường mẫu giáo nếu không muốn hủy hoại cảm xúc và nhận thức của conNuôi dạy con - 5 giờ trước
GĐXH - Một câu nói vô tình thốt ra khi đón con có thể trở thành một "mũi gai" hoặc một "viên kẹo" trong lòng trẻ.
Cha ở TPHCM nhịn đói, đội mưa khóc tìm con, vỡ oà khi nhận tin vuiGia đình - 7 giờ trước
Phát hiện con gái tật nguyền rời khỏi nhà không rõ nguyên nhân, người cha ở TPHCM nhịn ăn, đội mưa tìm kiếm trong nước mắt.
'Hiệu ứng rắn hổ mang' và nghịch lý nuôi dạy con: Càng quan tâm, con càng kém lanh lợiNuôi dạy con - 17 giờ trước
GĐXH - Bản chất của phương pháp nuôi con dạy theo "Hiệu ứng rắn hổ mang" là loại bỏ những can thiệp thiển cận từ bên ngoài, trả lại cho trẻ những thách thức, sự nhàm chán và cả những thất bại.
Sau khi nghỉ hưu, người thông minh cắt đứt quan hệ với 3 kiểu người để sống an yênGia đình - 20 giờ trước
GĐXH - Lựa chọn lối sống tối giản và lành mạnh sau nghỉ hưu, nhiều người không chỉ buông bỏ những vật chất, thói quen không cần thiết mà còn sàng lọc cả các mối quan hệ.
3 cách kích hoạt não bộ trẻ thông minh, cách thứ ba bạn không thể ngờ tớiNuôi dạy con - 22 giờ trước
GĐXH - Chúng ta đều mong muốn con mình thông minh. Vậy bạn có biết, một đứa trẻ thông minh được nuôi dưỡng như thế nào không?
Ở rể tại TPHCM, chàng Tây sốc khi hàng xóm đi thẳng vào bếp xin cơmGia đình - 23 giờ trước
Kể từ khi chuyển về sống chung với nhà vợ ở TPHCM, chàng trai Tây nhận ra nhiều giá trị đáng trân quý.
Không lương hưu vẫn an nhàn tuổi già: Bí quyết nghỉ hưu khôn ngoan của cụ bà U70Gia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Bà đã tự thay đổi toàn bộ những năm tháng tuổi già của mình nhờ 1 kế hoạch nghỉ hưu bài bản.
2 thói quen tưởng tốt nhưng cha mẹ đang biến con thành 'kém thông minh' mà không hay biếtNuôi dạy con
GĐXH - Chính những thói quen mà chúng ta tưởng chừng "tốt cho con" lại đang từng chút một giết chết khả năng tư duy và tính độc lập của trẻ. Đặc biệt là 2 thói quen nhỏ sau đây.