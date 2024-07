Người phụ nữ ở Cần Thơ bị đột quỵ 2 lần chỉ trong 48h từng có tiền sử mắc căn bệnh này

Bé 9 tuổi ở Phú Thọ bị loét hành tá tràng do cha mẹ cho dùng thuốc hạ sốt sai cách GĐXH - Nguyên nhân gây loét hành tá tràng ở bệnh nhi 9 tuổi ở Phú Thọ có thể do uống thuốc hạ sốt, giảm đau không đúng hướng dẫn sử dụng.

Trong 48h, xuất hiện 2 cơn đột quỵ do biến chứng rung nhĩ

Bà D.T.B (72 tuổi, quê Cần Thơ) đã trải qua hai cơn đột quỵ nhồi máu não liên tiếp chỉ trong vòng 48 giờ do biến chứng rung nhĩ. Đây là một trường hợp hiếm gặp nhưng may mắn được cứu sống và phục hồi hoàn toàn nhờ vào sự can thiệp kịp thời của các bác sĩ.

Theo thông tin từ BVĐKQT S.I.S Cần Thơ, vừa qua bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân D.T.B (72 tuổi, quê Cần Thơ) bị đột quỵ 2 lần trong vòng 48h. Theo lời con gái bệnh nhân, do đột ngột bị ngã quỵ và xuất hiện triệu chứng yếu nửa người trái nên được con cái đưa đến viện khám.

Sau 2 lần can thiệp, bà B. may mắn được cứu sống và phục hồi hoàn toàn. ẢNh: BVCC

Tại đây, qua hình ảnh chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ xác định bà B. bị nhồi máu não do huyết khối động mạch não bên phải, trên nền bệnh rung nhĩ và tăng huyết áp.

Ngay lập tức, bà được chuyển đến đơn vị DSA để thực hiện can thiệp cấp cứu hút huyết khối, giúp tái thông động mạch não giữa bên phải đang bị tắc. Sau can thiệp, tình trạng lâm sàng tiến triển tốt hơn, sức cơ cải thiện, nói chuyện bình thường.

Hai ngày sau bà B. bị đột quỵ lần 2. Khi đang nằm ở phòng bệnh nói chuyện cùng con gái, thì bà B. bị nói khó rồi yếu nửa bên người phải. Kết quả MRI ngay sau đó ghi nhận bị nhồi máu não do huyết khối động mạch não bên trái. Một lần nữa, bà B. được đơn vị DSA can thiệp hút huyết khối.

Mặc dù phải trải qua hai đợt đột quỵ liên tiếp nhưng nhờ can thiệp cấp cứu hút huyết khối trong "giờ vàng", đã giúp bà B. phục hồi khá ngoạn mục, không để lại di chứng yếu liệt tay chân.

Cảnh giác nguy cơ đột quỵ với người bệnh rung nhĩ

ThS.BS Nguyễn Đức Chỉnh, Trưởng khối Tim mạch – Tim mạch can thiệp của bệnh viện cho biết, đây là một trường hợp điển hình của biến chứng rung nhĩ gây lấp mạch dẫn đến nhồi máu, và cũng khá hy hữu khi bệnh nhân xảy ra đột quỵ đến 2 lần chỉ trong khoảng 48h. May mắn, cả 2 lần đều được can thiệp trong giờ vàng và được chúng tôi cứu sống thành công, tình trạng lâm sàng phục hồi hoàn toàn.

Ảnh minh họa

Rung nhĩ là một loại rối loạn nhịp tim phổ biến đặc biệt ở người cao tuổi. Rung nhĩ thường dẫn đến nguy cơ hình thành cục huyết khối trong tim. Những cục máu đông này có thể di chuyển đến bất cứ cơ quan nào và gây tắc nghẽn ở đó. Đặc biệt khi di chuyển đến não sẽ gây đột quỵ nhồi máu não. – BS. Chỉnh giải thích thêm.

BS. Chỉnh nhấn mạnh, rung nhĩ và đột quỵ não có liên quan mật thiết với nhau. Người bệnh rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ tăng 20% so với người có nhịp tim bình thường. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời là yếu tố then chốt giúp bệnh nhân có thể phục hồi ngoạn mục sau hai lần đột quỵ.

Đối với bệnh nhân rung nhĩ, phải điều trị thuốc kháng đông để dự phòng đột quỵ tái phát. Cần được khám và điều trị bởi các bác sĩ chuyên khoa tim mạch, cũng như cần biết được bệnh viện nào có thể điều trị được đột quỵ trong cửa sổ giờ vàng, để có thể can thiệp cấp cứu kịp thời, giúp kết quả điều trị và khả năng phục hồi tốt hơn.

