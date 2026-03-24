Người phụ nữ ở Ninh Bình mắc bệnh tuyến giáp ở tuổi 33 chia sẻ kinh nghiệm mổ 'giấu sẹo'

Thứ ba, 21:23 24/03/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - "Tôi cảm thấy rất yên tâm và nhẹ nhõm. Không chỉ được điều trị bệnh, mà còn giữ được sự tự tin trong cuộc sống". Bệnh nhân sau khi được tuyến giáp qua đường nách - vú chia sẻ.

Lo sẹo vùng cổ, bệnh nhân chọn phương pháp mổ “giấu sẹo”

Vừa qua, các bác sĩ Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường nách – vú cho nữ bệnh nhân 33 tuổi (xã Gia Trấn, Ninh Bình). Đây là kỹ thuật hiện đại, trước đây chủ yếu được thực hiện tại các bệnh viện tuyến Trung ương.

Việc triển khai thành công ngay tại tuyến tỉnh đánh dấu bước tiến quan trọng trong ứng dụng kỹ thuật cao, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế tiên tiến mà không cần chuyển tuyến.

Người phụ nữ mắc bệnh tuyến giáp ở tuổi 33 chia sẻ kinh nghiệm mổ 'giấu sẹo' - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Dù được chỉ định phẫu thuật, bệnh nhân vẫn chần chừ không phải vì sợ mổ mà lo ngại vết sẹo vùng cổ ảnh hưởng đến thẩm mỹ và công việc giao tiếp.

Sau khi được bác sĩ tư vấn về phương pháp mổ nội soi qua đường nách – vú, người bệnh đã quyết định lựa chọn. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, bệnh nhân hồi phục nhanh, ít đau và đặc biệt không để lại sẹo ở vùng cổ.

“Không chỉ được điều trị bệnh, tôi còn giữ được sự tự tin trong cuộc sống”, bệnh nhân chia sẻ sau phẫu thuật.

Ưu điểm nổi bật của mổ nội soi tuyến giáp qua đường nách – vú

Theo BS.CKI Nguyễn Văn Lam, phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường nách – vú là kỹ thuật hiện đại giúp loại bỏ tổn thương tuyến giáp mà vẫn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ.

Phương pháp này có nhiều ưu điểm như không để lại sẹo vùng cổ, ít đau, hồi phục nhanh, độ chính xác cao nhờ hệ thống nội soi hiện đại. Đặc biệt phù hợp với người trẻ, phụ nữ hoặc những người có nhu cầu cao về ngoại hình.

Ngoài ra, đây cũng là lựa chọn phù hợp cho những trường hợp không thích hợp hoặc không mong muốn phẫu thuật qua đường miệng.

Các bác sĩ lưu ý, không phải trường hợp nào cũng có thể áp dụng phương pháp này. Người bệnh cần được thăm khám và đánh giá kỹ lưỡng để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, đảm bảo hiệu quả và an toàn.

Người phụ nữ mắc bệnh tuyến giáp ở tuổi 33 chia sẻ kinh nghiệm mổ 'giấu sẹo' - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cảnh báo bệnh lý tuyến giáp thường diễn tiến âm thầm

Theo các chuyên gia, bệnh lý tuyến giáp thường tiến triển âm thầm, dễ bị bỏ qua. Người dân nên khám sức khỏe định kỳ và đi khám sớm khi có các dấu hiệu như xuất hiện khối ở vùng cổ, nuốt vướng, khàn tiếng kéo dài.

Việc không chủ quan, không tự ý điều trị và lựa chọn cơ sở y tế uy tín sẽ giúp phát hiện sớm và điều trị hiệu quả, hạn chế biến chứng.

Việc triển khai thành công kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp qua đường nách – vú không chỉ là bước tiến về chuyên môn mà còn thể hiện định hướng điều trị toàn diện, chú trọng chất lượng sống và sự tự tin của người bệnh.

Y học hiện đại không chỉ dừng lại ở chữa bệnh, mà còn hướng tới giúp người bệnh sống khỏe, sống đẹp và tự tin hơn trong cuộc sống.

Người phụ nữ 50 tuổi tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp nhờ 1 việc nhiều người Việt bỏ qua

GĐXH - Đi khám sức khỏe định kỳ, người phụ nữ 50 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp dù khối u rất nhỏ, chưa gây triệu chứng.

Người đàn ông 49 tuổi bất ngờ phát hiện bệnh tuyến giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 43 tuổi mắc bệnh tuyến giáp được bác sĩ khuyên thường xuyên làm việc này

Nam giới dễ mắc bệnh tuyến giáp nào, hệ lụy ra sao?

9 dấu hiệu cảnh báo bệnh tuyến giáp, cần được khám sớm

Thuốc điều trị rụng tóc do bệnh tuyến giáp

Thói quen ăn uống tăng nguy cơ suy thận, nhiều người Việt đang mắc phải mà không biết

GĐXH - Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chứa nhiều muối trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ suy thận và nhiều biến chứng nguy hiểm.

Thanh niên 29 tuổi phát hiện ung thư hiếm gặp từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

GĐXH - Đau tức ngực kéo dài, nam thanh niên 29 tuổi phát hiện mắc một dạng ung thư mạch máu cực hiếm.

5 nhóm người cần bổ sung vitamin A và những lưu ý cần thiết khi sử dụng

Vitamin A là vi chất thiết yếu đối với sinh lý tự nhiên của cơ thể, thuộc nhóm vitamin tan trong chất béo. Cơ thể không thể tự tổng hợp vitamin A mà cần được tiếp nhận hàng ngày thông qua thực phẩm và thực phẩm bổ sung.

Điểm danh 5 bệnh gây đau cột sống phổ biến hiện nay và cách phòng ngừa

Đau cột sống không còn là vấn đề của riêng người cao tuổi. Thực tế cho thấy tỷ lệ người trẻ, dân văn phòng và người lao động nặng bị đau lưng, đau cổ vai gáy ngày càng gia tăng.

Người phụ nữ 50 tuổi tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp nhờ 1 việc nhiều người Việt bỏ qua

GĐXH - Đi khám sức khỏe định kỳ, người phụ nữ 50 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp dù khối u rất nhỏ, chưa gây triệu chứng.

3 hành vi quyết định tuổi thọ: Uống nước xếp thứ hai, đi bộ xếp thứ ba, vị trí số một ai cũng cần biết!

GĐXH - Tại sao có những người ở tuổi 70 vẫn giữ được thần thái trẻ trung, cơ thể dẻo dai như mới ngoài 50? Bí quyết tuổi thọ cao không nằm ở những loại thuốc bổ đắt tiền hay phương pháp trị liệu xa xỉ.

Người đàn ông suy thận giai đoạn 3 hồi phục ngoạn mục: Bài học kiểm soát bệnh không phải ai cũng biết

GĐXH - Từ tình trạng suy thận giai đoạn 3, suy kiệt chỉ còn 40kg sau COVID-19, người đàn ông 59 tuổi đã hồi phục ấn tượng nhờ điều trị đúng cách và tuân thủ nghiêm ngặt chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt.

3 dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang quá tải, sắp 'vượt ngưỡng': Đừng bỏ qua nếu xuất hiện thường xuyên

GĐXH - Những biểu hiện như suy giảm trí nhớ tạm thời, rối loạn tiêu hóa hay ngứa da không rõ nguyên nhân có thể chỉ là phản ứng nhất thời. Tuy nhiên, theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, nếu các triệu chứng này kéo dài, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị quá tải, đặc biệt liên quan đến chức năng gan và quá trình chuyển hóa.

Gặp người đột quỵ, ngừng tim trên phố: Cứu như thế nào?

Từng phút vàng trôi qua, đôi tay người dân chính là nhịp đập nối dài giữ sự sống cho nạn nhân.

Người phụ nữ 45 tuổi suýt mất mạng vì biến chứng bệnh tiểu đường, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Tin vào quảng cáo, một người phụ nữ tại Hà Nội đã tự ý bỏ thuốc điều trị đái tháo đường (bệnh tiểu đường) suốt 3 năm, dẫn đến hôn mê nhiễm toan ceton, suy hô hấp...

Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.

3 hành vi quyết định tuổi thọ: Uống nước xếp thứ hai, đi bộ xếp thứ ba, vị trí số một ai cũng cần biết!

Dấu hiệu nguy hiểm nhất của đột quỵ không phải tê tay chân, nhiều người vẫn đang hiểu lầm

2 vợ chồng cùng mắc ung thư gan, thừa nhận 1 thói quen 'tiết kiệm' nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông suy thận giai đoạn 3 hồi phục ngoạn mục: Bài học kiểm soát bệnh không phải ai cũng biết

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

