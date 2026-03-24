Người phụ nữ ở Ninh Bình mắc bệnh tuyến giáp ở tuổi 33 chia sẻ kinh nghiệm mổ 'giấu sẹo'

Lo sẹo vùng cổ, bệnh nhân chọn phương pháp mổ “giấu sẹo”

Vừa qua, các bác sĩ Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường nách – vú cho nữ bệnh nhân 33 tuổi (xã Gia Trấn, Ninh Bình). Đây là kỹ thuật hiện đại, trước đây chủ yếu được thực hiện tại các bệnh viện tuyến Trung ương.

Việc triển khai thành công ngay tại tuyến tỉnh đánh dấu bước tiến quan trọng trong ứng dụng kỹ thuật cao, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế tiên tiến mà không cần chuyển tuyến.

Dù được chỉ định phẫu thuật, bệnh nhân vẫn chần chừ không phải vì sợ mổ mà lo ngại vết sẹo vùng cổ ảnh hưởng đến thẩm mỹ và công việc giao tiếp.

Sau khi được bác sĩ tư vấn về phương pháp mổ nội soi qua đường nách – vú, người bệnh đã quyết định lựa chọn. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, bệnh nhân hồi phục nhanh, ít đau và đặc biệt không để lại sẹo ở vùng cổ.

“Không chỉ được điều trị bệnh, tôi còn giữ được sự tự tin trong cuộc sống”, bệnh nhân chia sẻ sau phẫu thuật.

Ưu điểm nổi bật của mổ nội soi tuyến giáp qua đường nách – vú

Theo BS.CKI Nguyễn Văn Lam, phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường nách – vú là kỹ thuật hiện đại giúp loại bỏ tổn thương tuyến giáp mà vẫn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ.

Phương pháp này có nhiều ưu điểm như không để lại sẹo vùng cổ, ít đau, hồi phục nhanh, độ chính xác cao nhờ hệ thống nội soi hiện đại. Đặc biệt phù hợp với người trẻ, phụ nữ hoặc những người có nhu cầu cao về ngoại hình.

Ngoài ra, đây cũng là lựa chọn phù hợp cho những trường hợp không thích hợp hoặc không mong muốn phẫu thuật qua đường miệng.

Các bác sĩ lưu ý, không phải trường hợp nào cũng có thể áp dụng phương pháp này. Người bệnh cần được thăm khám và đánh giá kỹ lưỡng để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, đảm bảo hiệu quả và an toàn.

Cảnh báo bệnh lý tuyến giáp thường diễn tiến âm thầm

Theo các chuyên gia, bệnh lý tuyến giáp thường tiến triển âm thầm, dễ bị bỏ qua. Người dân nên khám sức khỏe định kỳ và đi khám sớm khi có các dấu hiệu như xuất hiện khối ở vùng cổ, nuốt vướng, khàn tiếng kéo dài.

Việc không chủ quan, không tự ý điều trị và lựa chọn cơ sở y tế uy tín sẽ giúp phát hiện sớm và điều trị hiệu quả, hạn chế biến chứng.

Việc triển khai thành công kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp qua đường nách – vú không chỉ là bước tiến về chuyên môn mà còn thể hiện định hướng điều trị toàn diện, chú trọng chất lượng sống và sự tự tin của người bệnh.

Y học hiện đại không chỉ dừng lại ở chữa bệnh, mà còn hướng tới giúp người bệnh sống khỏe, sống đẹp và tự tin hơn trong cuộc sống.