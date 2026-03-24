Người phụ nữ 50 tuổi tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp nhờ 1 việc nhiều người Việt bỏ qua

Tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp từ khối u nhỏ chưa có triệu chứng

Bà Loan (50 tuổi) đi khám sức khỏe định kỳ và được phát hiện có nhân ở thùy trái tuyến giáp kích thước khoảng 7x8x9 mm. Đây là khối u nhỏ, chưa gây biểu hiện rõ ràng nên rất khó nhận biết nếu không tầm soát.

Qua siêu âm và chọc hút kim nhỏ, kết quả xác định bà mắc ung thư tuyến giáp. Các bác sĩ ban đầu dự kiến chỉ cắt thùy trái để loại bỏ khối u, đồng thời bảo tồn phần còn lại nhằm tránh phải dùng thuốc nội tiết suốt đời.

Các bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Tế bào ung thư có dấu hiệu xâm lấn: Thay đổi phương án trong mổ

Trong quá trình phẫu thuật, êkíp tiến hành sinh thiết lạnh – kỹ thuật giúp đánh giá nhanh bản chất khối u ngay tại phòng mổ. Kết quả cho thấy tế bào ung thư đã có dấu hiệu xâm lấn ra ngoài mô giáp.

Trước nguy cơ còn sót tế bào ác tính nếu chỉ cắt một phần, bác sĩ quyết định chuyển sang cắt toàn bộ tuyến giáp nhằm loại bỏ triệt để tổn thương, giảm tối đa khả năng tái phát.

Quá trình phẫu thuật được thực hiện thận trọng, bảo tồn dây thần kinh thanh quản và tuyến cận giáp, hạn chế biến chứng sau mổ.

Sau 3 ngày, vết mổ vùng cổ khô nhanh, đảm bảo thẩm mỹ. Người bệnh không gặp biến chứng như khàn tiếng hay chảy máu, được xuất viện và theo dõi định kỳ.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định bà mắc ung thư tuyến giáp thể nhú – dạng phổ biến nhất, thường có tiên lượng tốt nếu phát hiện sớm.

Do đã cắt toàn bộ tuyến giáp, bà Loan cần dùng hormone thay thế suốt đời để duy trì chức năng cơ thể, đồng thời giúp giảm nguy cơ tái phát.

Vì sao ung thư tuyến giáp phổ biến nhưng dễ bị bỏ qua

Các bác sĩ cho biết, ung thư tuyến giáp là một trong những loại ung thư phổ biến, đặc biệt ở nữ giới trung niên. Bệnh thường tiến triển chậm và ít triệu chứng ở giai đoạn đầu.

Nếu không phát hiện sớm, người bệnh có thể gặp các dấu hiệu như: nuốt nghẹn, khàn tiếng, khó thở hoặc thậm chí di căn đến phổi, xương.

Để giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp, mỗi người nên duy trì lối sống lành mạnh, cân bằng dinh dưỡng, hạn chế tiếp xúc với tia bức xạ và quan trọng nhất là khám sức khỏe định kỳ.

Việc phát hiện sớm không chỉ giúp điều trị hiệu quả mà còn giảm thiểu tối đa biến chứng và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.