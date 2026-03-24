Người phụ nữ 50 tuổi tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp nhờ 1 việc nhiều người Việt bỏ qua

Thứ ba, 09:30 24/03/2026 | Sống khỏe
GĐXH - Đi khám sức khỏe định kỳ, người phụ nữ 50 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp dù khối u rất nhỏ, chưa gây triệu chứng.

Tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp từ khối u nhỏ chưa có triệu chứng

Bà Loan (50 tuổi) đi khám sức khỏe định kỳ và được phát hiện có nhân ở thùy trái tuyến giáp kích thước khoảng 7x8x9 mm. Đây là khối u nhỏ, chưa gây biểu hiện rõ ràng nên rất khó nhận biết nếu không tầm soát.

Qua siêu âm và chọc hút kim nhỏ, kết quả xác định bà mắc ung thư tuyến giáp. Các bác sĩ ban đầu dự kiến chỉ cắt thùy trái để loại bỏ khối u, đồng thời bảo tồn phần còn lại nhằm tránh phải dùng thuốc nội tiết suốt đời.

Tế bào ung thư có dấu hiệu xâm lấn: Thay đổi phương án trong mổ

Trong quá trình phẫu thuật, êkíp tiến hành sinh thiết lạnh – kỹ thuật giúp đánh giá nhanh bản chất khối u ngay tại phòng mổ. Kết quả cho thấy tế bào ung thư đã có dấu hiệu xâm lấn ra ngoài mô giáp.

Trước nguy cơ còn sót tế bào ác tính nếu chỉ cắt một phần, bác sĩ quyết định chuyển sang cắt toàn bộ tuyến giáp nhằm loại bỏ triệt để tổn thương, giảm tối đa khả năng tái phát.

Quá trình phẫu thuật được thực hiện thận trọng, bảo tồn dây thần kinh thanh quản và tuyến cận giáp, hạn chế biến chứng sau mổ.

Sau 3 ngày, vết mổ vùng cổ khô nhanh, đảm bảo thẩm mỹ. Người bệnh không gặp biến chứng như khàn tiếng hay chảy máu, được xuất viện và theo dõi định kỳ.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định bà mắc ung thư tuyến giáp thể nhú – dạng phổ biến nhất, thường có tiên lượng tốt nếu phát hiện sớm.

Do đã cắt toàn bộ tuyến giáp, bà Loan cần dùng hormone thay thế suốt đời để duy trì chức năng cơ thể, đồng thời giúp giảm nguy cơ tái phát.

Vì sao ung thư tuyến giáp phổ biến nhưng dễ bị bỏ qua

Các bác sĩ cho biết, ung thư tuyến giáp là một trong những loại ung thư phổ biến, đặc biệt ở nữ giới trung niên. Bệnh thường tiến triển chậm và ít triệu chứng ở giai đoạn đầu.

Nếu không phát hiện sớm, người bệnh có thể gặp các dấu hiệu như: nuốt nghẹn, khàn tiếng, khó thở hoặc thậm chí di căn đến phổi, xương.

Để giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp, mỗi người nên duy trì lối sống lành mạnh, cân bằng dinh dưỡng, hạn chế tiếp xúc với tia bức xạ và quan trọng nhất là khám sức khỏe định kỳ.

Việc phát hiện sớm không chỉ giúp điều trị hiệu quả mà còn giảm thiểu tối đa biến chứng và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

2 vợ chồng cùng mắc ung thư gan, thừa nhận 1 thói quen "tiết kiệm" nhiều người Việt mắc phải2 vợ chồng cùng mắc ung thư gan, thừa nhận 1 thói quen 'tiết kiệm' nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Tưởng là cách tiết kiệm chi tiêu hợp lý, thói quen dùng sữa cận date, thậm chí quá hạn trong thời gian dài đã khiến hai vợ chồng cùng phát hiện ung thư gan.

Người đàn ông phát hiện ung thư gan ở tuổi 53 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Điểm danh 5 bệnh gây đau cột sống phổ biến hiện nay và cách phòng ngừa

Đau cột sống không còn là vấn đề của riêng người cao tuổi. Thực tế cho thấy tỷ lệ người trẻ, dân văn phòng và người lao động nặng bị đau lưng, đau cổ vai gáy ngày càng gia tăng.

3 hành vi quyết định tuổi thọ: Uống nước xếp thứ hai, đi bộ xếp thứ ba, vị trí số một ai cũng cần biết!

GĐXH - Tại sao có những người ở tuổi 70 vẫn giữ được thần thái trẻ trung, cơ thể dẻo dai như mới ngoài 50? Bí quyết tuổi thọ cao không nằm ở những loại thuốc bổ đắt tiền hay phương pháp trị liệu xa xỉ.

Người đàn ông suy thận giai đoạn 3 hồi phục ngoạn mục: Bài học kiểm soát bệnh không phải ai cũng biết

GĐXH - Từ tình trạng suy thận giai đoạn 3, suy kiệt chỉ còn 40kg sau COVID-19, người đàn ông 59 tuổi đã hồi phục ấn tượng nhờ điều trị đúng cách và tuân thủ nghiêm ngặt chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt.

3 dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang quá tải, sắp 'vượt ngưỡng': Đừng bỏ qua nếu xuất hiện thường xuyên

GĐXH - Những biểu hiện như suy giảm trí nhớ tạm thời, rối loạn tiêu hóa hay ngứa da không rõ nguyên nhân có thể chỉ là phản ứng nhất thời. Tuy nhiên, theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, nếu các triệu chứng này kéo dài, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị quá tải, đặc biệt liên quan đến chức năng gan và quá trình chuyển hóa.

Gặp người đột quỵ, ngừng tim trên phố: Cứu như thế nào?

Từng phút vàng trôi qua, đôi tay người dân chính là nhịp đập nối dài giữ sự sống cho nạn nhân.

Người phụ nữ 45 tuổi suýt mất mạng vì biến chứng bệnh tiểu đường, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Tin vào quảng cáo, một người phụ nữ tại Hà Nội đã tự ý bỏ thuốc điều trị đái tháo đường (bệnh tiểu đường) suốt 3 năm, dẫn đến hôn mê nhiễm toan ceton, suy hô hấp...

3 thói quen ăn uống 'nuôi' tế bào ung thư, nhiều người vẫn làm hàng ngày mà không hề hay biết

GĐXH - Một số món ăn quen thuộc trên bàn ăn hằng ngày có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu sử dụng sai cách trong thời gian dài.

Dấu hiệu nguy hiểm nhất của đột quỵ không phải tê tay chân, nhiều người vẫn đang hiểu lầm

GĐXH - Đa số chúng ta đều lầm tưởng rằng khi nào tay chân tê bì, mất cảm giác mới là lúc cơn đột quỵ (não tắc nghẽn) cận kề. Thế nhưng, thực tế y khoa cho thấy, những "sát thủ" thực sự thường ẩn mình dưới những biểu hiện vô cùng tinh vi mà chúng ta hay đổ lỗi cho tuổi tác hoặc mệt mỏi.

5 loại ung thư được mệnh danh "bệnh của cặp đôi", bác sĩ nhắc: 1 người mắc bệnh, người còn lại cần đi khám ngay!

Có những bệnh ung thư "oái ăm", rất thích tấn công các cặp đôi. Lý do là gì vậy?

Quyết định cao cả của người mẹ hiến tạng con trai chết não để cứu nhiều người khác: 'Con không còn, nhưng con sẽ sống theo một cách khác'

GĐXH - Thứ Bảy, ngày 21/3/2026, người đàn ông còn trẻ, gặp tai nạn giao thông dù đã được các bác sĩ Bệnh viện E khẩn trương cấp cứu, hồi sức tích cực nhưng do thương tổn não quá nặng đã rơi vào tình trạng chết não.

Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.

Dấu hiệu nguy hiểm nhất của đột quỵ không phải tê tay chân, nhiều người vẫn đang hiểu lầm

Người đàn ông suýt bị suy thận vì thói quen ăn uống tưởng bổ dưỡng, nhiều người Việt đang mắc phải

2 vợ chồng cùng mắc ung thư gan, thừa nhận 1 thói quen 'tiết kiệm' nhiều người Việt mắc phải

Chim câu hầm không phải cứ ăn là bổ: Có người càng ăn càng hại mà không biết

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

