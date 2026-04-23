Người phụ nữ phát hiện mắc ung thư hắc tố ở cơ quan sinh dục từ dấu hiệu dễ bị bỏ qua sau mãn kinh
GĐXH - Người phụ nữ bị ung thư hắc tốt bất ngờ xuất hiện tình trạng xuất huyết âm đạo kèm khối sùi màu đen ở vùng kín. Nghĩ mình chỉ bị viêm nhiễm thông thường nên tự theo dõi tại nhà.
Ung thư hắc tố ở cơ quan sinh dục: Dễ nhầm lẫn với viêm nhiễm
Bà Nương (72 tuổi) sau 20 năm mãn kinh bất ngờ xuất hiện tình trạng xuất huyết âm đạo kèm khối sùi màu đen ở vùng kín. Ban đầu nghĩ chỉ là viêm nhiễm thông thường, bà tự theo dõi tại nhà. Khi khối tổn thương phát triển nhanh, đổi màu sẫm và chảy máu, bà mới đến viện thăm khám và được chẩn đoán mắc u hắc tố ác tính vùng âm hộ – âm đạo, một dạng ung thư hiếm nhưng nguy hiểm.
Theo BS.CKI Ừng Quốc Thường, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, hắc tố (melanin) là sắc tố tự nhiên do tế bào melanocyte sản xuất, có vai trò tạo màu cho da, niêm mạc và bảo vệ cơ thể khỏi tia cực tím. Khi các tế bào này tăng sinh mất kiểm soát, có thể dẫn đến ung thư hắc tố.
U hắc tố ác tính vùng âm hộ và âm đạo là bệnh lý hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 1–3% tổng số ca u hắc tố ở phụ nữ và khoảng 10% trong các ung thư ác tính của âm hộ. Do triệu chứng ban đầu không điển hình, bệnh dễ bị bỏ sót hoặc nhầm lẫn với các tình trạng viêm nhiễm phụ khoa thông thường, khiến nhiều người đến viện khi bệnh đã tiến triển.
Ung thư hắc tố ở cơ quan sinh dục: Chẩn đoán cần kết hợp nhiều kỹ thuật chuyên sâu
Để xác định chính xác bệnh, bác sĩ chỉ định sinh thiết mô bệnh học kết hợp nhuộm hóa mô miễn dịch (IHC) nhằm nhận diện tế bào u hắc tố. Đồng thời, người bệnh được thực hiện các phương pháp chẩn đoán hình ảnh như siêu âm hạch ngoại vi, MRI vùng chậu, chụp cắt lớp vi tính ngực – bụng (MSCT) để đánh giá giai đoạn và khả năng di căn.
Trong trường hợp của bà Nương, phương án điều trị sẽ được hội chẩn đa chuyên khoa sau khi có kết quả giải phẫu bệnh sau mổ. Phẫu thuật cắt rộng khối u vẫn là phương pháp điều trị chính khi bệnh còn khu trú, thường kết hợp sinh thiết hạch lính gác để đánh giá nguy cơ di căn hạch.
Nguy cơ tiến triển nhanh, tiên lượng kém hơn nhiều loại ung thư khác
Theo các chuyên gia, u hắc tố âm hộ – âm đạo có thể biểu hiện với nhiều màu sắc khác nhau như đen, xanh lam, xám, hồng hoặc trắng, đôi khi giống nốt ruồi hoặc khối sùi bất thường nên dễ bị chủ quan.
Đây là dạng ung thư có xu hướng tiến triển nhanh và tiên lượng xấu hơn so với u hắc tố da. Tỷ lệ sống sau 5 năm của u hắc tố âm hộ chỉ khoảng 40–50%, thấp hơn nhiều so với khoảng 90% ở u hắc tố da.
Trong các trường hợp phát hiện muộn, có di căn hoặc nguy cơ tái phát cao, người bệnh có thể cần điều trị bổ trợ bằng liệu pháp miễn dịch với các thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch.
Cảnh báo dấu hiệu bất thường sau mãn kinh không nên bỏ qua
Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ – đặc biệt sau mãn kinh – cần cảnh giác với các dấu hiệu như xuất huyết âm đạo bất thường, xuất hiện khối u hoặc sùi ở vùng kín, tổn thương sắc tố thay đổi kích thước hoặc màu sắc, khí hư bất thường hoặc tiểu khó. Đây có thể là những biểu hiện sớm của các bệnh lý ác tính nguy hiểm.
Việc thăm khám phụ khoa định kỳ, quan sát những thay đổi bất thường ở vùng sinh dục và đi khám ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ sẽ giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện tiên lượng sống.
Sau 50 tuổi, người sống thọ thường 'lười' 4 việcSống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Sau tuổi 50, có những việc càng "lười" làm lại càng giúp cơ thể bền bỉ, sống thọ và an yên hơn.
Cứu sống bệnh nhân đứt lìa chân tay, hai lần ngừng tim tại Bệnh viện Đa khoa Bắc KạnY tế - 1 giờ trước
GĐXH - Từ tình trạng sốc đa chấn thương, mất máu cấp, chân tay dập nát và tiên lượng sống rất thấp, bệnh nhân 67 tuổi đã “hồi sinh” kỳ diệu sau hơn một tháng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, đánh dấu nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ.
Loại quả bán rẻ quanh năm, giúp thải độc gan hiệu quả, người Việt nên ăn để phòng bệnhSống khỏe - 17 giờ trước
GĐXH - Chuối là loại trái cây rẻ tiền quen thuộc của người Việt, chuối mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe, đặc biệt giúp thải độc gan và bảo vệ gan nếu bạn ăn đúng cách.
Từng giành giật sự sống vì suy thận, phải chạy thận và ghép thận, người phụ nữ quyết giữ người thân không đi vào 'vết xe đổ'Bệnh thường gặp - 22 giờ trước
GĐXH - Hai chị em cùng mắc suy thận, từ kinh nghiệm của mình, chị Hoài đã luôn nhắc nhở chị gái để không đi vào vết xe đổ của mình.
5 thực phẩm tốt cho não bộ: Hạt óc chó chỉ xếp thứ 5, vị trí số 1 khiến nhiều người bất ngờSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Trong danh sách các thực phẩm hỗ trợ não bộ hiệu quả, óc chó chỉ đứng cuối bảng, còn "quán quân" lại là một nguyên liệu quen thuộc, thậm chí có sẵn trong gian bếp của nhiều gia đình.
Ung thư đại tràng và những biến chứng nguy hiểm: Người Việt cần đặc biệt cảnh giácSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Ung thư đại trực tràng là bệnh lý ác tính phổ biến nhưng thường diễn tiến âm thầm. Không ít trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã gây biến chứng nặng.
Loại quả đang bán rẻ đầy chợ Việt, người suy thận nên hay không nên ăn: Tùy từng giai đoạn bệnhSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Xoài là loại trái cây giàu vitamin, chất chống oxy hóa nhưng cũng chứa đường và kali, đây là yếu tố cần được cân nhắc kỹ ở người bệnh suy thận.
Món cháo bổ dưỡng đang 'hot' nhưng không phải ai cũng nên ăn: Bác sĩ chỉ rõ nhóm cần tránhBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Cháo mực là món ăn quen thuộc, dễ tiêu hóa và giàu dinh dưỡng, được nhiều người lựa chọn để bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), không phải ai cũng phù hợp với món ăn này. Việc sử dụng không đúng cách có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.
Người đàn ông 34 tuổi suy gan cấp vì sai lầm trong lúc giảm cân nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ ăn thịt, cắt bỏ hoàn toàn tinh bột và rau củ để giảm cân nhanh, một người đàn ông 34 tuổi rơi vào suy gan cấp nguy hiểm.
Cuộc chiến giành sự sống cho người phụ nữ 55 tuổi bị viêm phúc mạc nặng, sốc nhiễm khuẩn nguy kịchSống khỏe - 2 ngày trước
GĐXH - Sốc nhiễm khuẩn do viêm phúc mạc là tình trạng cấp cứu đặc biệt nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời.
Loại quả đang bán đầy chợ Việt, giúp hỗ trợ thải độc gan, thận: Ăn đúng cách mới phát huy hiệu quảSống khỏe
GĐXH - Dứa chứa nhiều vitamin C, mangan và enzyme bromelain, giúp chống viêm, hỗ trợ tiêu hóa và góp phần giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan, thận khi sử dụng hợp lý.