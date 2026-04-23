Người phụ nữ phát hiện mắc ung thư hắc tố ở cơ quan sinh dục từ dấu hiệu dễ bị bỏ qua sau mãn kinh

Ung thư hắc tố ở cơ quan sinh dục: Dễ nhầm lẫn với viêm nhiễm

Bà Nương (72 tuổi) sau 20 năm mãn kinh bất ngờ xuất hiện tình trạng xuất huyết âm đạo kèm khối sùi màu đen ở vùng kín. Ban đầu nghĩ chỉ là viêm nhiễm thông thường, bà tự theo dõi tại nhà. Khi khối tổn thương phát triển nhanh, đổi màu sẫm và chảy máu, bà mới đến viện thăm khám và được chẩn đoán mắc u hắc tố ác tính vùng âm hộ – âm đạo, một dạng ung thư hiếm nhưng nguy hiểm.

Theo BS.CKI Ừng Quốc Thường, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, hắc tố (melanin) là sắc tố tự nhiên do tế bào melanocyte sản xuất, có vai trò tạo màu cho da, niêm mạc và bảo vệ cơ thể khỏi tia cực tím. Khi các tế bào này tăng sinh mất kiểm soát, có thể dẫn đến ung thư hắc tố.

U hắc tố ác tính vùng âm hộ và âm đạo là bệnh lý hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 1–3% tổng số ca u hắc tố ở phụ nữ và khoảng 10% trong các ung thư ác tính của âm hộ. Do triệu chứng ban đầu không điển hình, bệnh dễ bị bỏ sót hoặc nhầm lẫn với các tình trạng viêm nhiễm phụ khoa thông thường, khiến nhiều người đến viện khi bệnh đã tiến triển.

Ung thư hắc tố ở cơ quan sinh dục: Chẩn đoán cần kết hợp nhiều kỹ thuật chuyên sâu

Để xác định chính xác bệnh, bác sĩ chỉ định sinh thiết mô bệnh học kết hợp nhuộm hóa mô miễn dịch (IHC) nhằm nhận diện tế bào u hắc tố. Đồng thời, người bệnh được thực hiện các phương pháp chẩn đoán hình ảnh như siêu âm hạch ngoại vi, MRI vùng chậu, chụp cắt lớp vi tính ngực – bụng (MSCT) để đánh giá giai đoạn và khả năng di căn.

Trong trường hợp của bà Nương, phương án điều trị sẽ được hội chẩn đa chuyên khoa sau khi có kết quả giải phẫu bệnh sau mổ. Phẫu thuật cắt rộng khối u vẫn là phương pháp điều trị chính khi bệnh còn khu trú, thường kết hợp sinh thiết hạch lính gác để đánh giá nguy cơ di căn hạch.

Nguy cơ tiến triển nhanh, tiên lượng kém hơn nhiều loại ung thư khác

Theo các chuyên gia, u hắc tố âm hộ – âm đạo có thể biểu hiện với nhiều màu sắc khác nhau như đen, xanh lam, xám, hồng hoặc trắng, đôi khi giống nốt ruồi hoặc khối sùi bất thường nên dễ bị chủ quan.

Đây là dạng ung thư có xu hướng tiến triển nhanh và tiên lượng xấu hơn so với u hắc tố da. Tỷ lệ sống sau 5 năm của u hắc tố âm hộ chỉ khoảng 40–50%, thấp hơn nhiều so với khoảng 90% ở u hắc tố da.

Trong các trường hợp phát hiện muộn, có di căn hoặc nguy cơ tái phát cao, người bệnh có thể cần điều trị bổ trợ bằng liệu pháp miễn dịch với các thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch.

Cảnh báo dấu hiệu bất thường sau mãn kinh không nên bỏ qua

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ – đặc biệt sau mãn kinh – cần cảnh giác với các dấu hiệu như xuất huyết âm đạo bất thường, xuất hiện khối u hoặc sùi ở vùng kín, tổn thương sắc tố thay đổi kích thước hoặc màu sắc, khí hư bất thường hoặc tiểu khó. Đây có thể là những biểu hiện sớm của các bệnh lý ác tính nguy hiểm.

Việc thăm khám phụ khoa định kỳ, quan sát những thay đổi bất thường ở vùng sinh dục và đi khám ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ sẽ giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện tiên lượng sống.