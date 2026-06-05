Cô gái 23 tuổi phát hiện khối dị vật lớn trong dạ dày, nguyên nhân từ sai lầm nhiều người mắc khi ăn
GĐXH - Phát hiện một khối dị vật lớn trong dạ dày sau thời gian đau bụng và khó tiêu, bác sĩ cho biết nguyên nhân xuất phát từ thói quen ăn quá nhanh, không nhai kỹ...
Đau bụng kéo dài, phát hiện khối dị vật lớn trong dạ dày
Bệnh nhân N.T.N. (23 tuổi, Hà Nội) đến Trung tâm Tiêu hóa Medlatec thăm khám vì thường xuyên mệt mỏi, đau vùng thượng vị, đầy hơi và chướng bụng kéo dài. Dù chỉ ăn một lượng nhỏ thức ăn, chị vẫn luôn cảm thấy bụng căng tức, khó chịu và ăn uống kém ngon miệng.
Qua thăm khám lâm sàng, siêu âm ổ bụng và chụp CT, các bác sĩ phát hiện một khối dị vật bất thường trong dạ dày người bệnh. Để xác định chính xác tổn thương, bệnh nhân được chỉ định nội soi dạ dày - thực quản.
Kết quả nội soi cho thấy trong dạ dày có một khối bã thức ăn lớn, cứng chắc, được tạo thành từ nhiều loại sợi thực phẩm chưa tiêu hóa hết kết dính với nhau.
Khai thác bệnh sử, bác sĩ ghi nhận chị N. thường xuyên ăn vội, nhai không kỹ do công việc bận rộn. Thói quen này khiến thức ăn không được nghiền nhỏ trước khi xuống dạ dày, lâu ngày tích tụ và kết dính thành khối bã lớn.
Hệ lụy từ thói quen ăn nhanh, nhai không kỹ
Các bác sĩ đánh giá khối bã thức ăn có kích thước lớn, không thể tự đào thải theo đường tiêu hóa và có nguy cơ gây tắc ruột hoặc tổn thương niêm mạc dạ dày nếu không được xử lý kịp thời.
Người bệnh được chỉ định nội soi can thiệp để loại bỏ khối dị vật. Ê-kíp sử dụng dụng cụ chuyên dụng cắt nhỏ từng phần khối bã thức ăn trước khi lấy ra ngoài. Sau can thiệp, tình trạng đầy bụng, đau bụng của bệnh nhân cải thiện rõ rệt và chức năng tiêu hóa dần trở lại bình thường.
Theo ThS.BSNT Lưu Tuấn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa của bệnh viện, bã thức ăn trong dạ dày là tình trạng không hiếm gặp nhưng nhiều người thường chủ quan. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, khối bã có thể gây viêm loét dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, tắc ruột, thậm chí hoại tử thành dạ dày.
Cách phòng ngừa bã thức ăn trong dạ dày
Để giảm nguy cơ hình thành khối bã thức ăn, bác sĩ khuyến cáo người dân cần ăn chậm, nhai kỹ, hạn chế thói quen ăn quá nhanh hoặc vừa ăn vừa làm việc.
Bên cạnh đó, không nên ăn các loại thực phẩm giàu tannin và chất xơ như hồng, sung, ổi xanh khi bụng đói vì các chất này dễ kết tụ dưới tác động của dịch vị dạ dày, tạo thành khối bã.
Mỗi người cũng nên uống đủ 1,5-2 lít nước mỗi ngày để hỗ trợ tiêu hóa và đào thải chất cặn bã hiệu quả hơn.
Đặc biệt, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có nhu động ruột kém hoặc từng phẫu thuật dạ dày cần thận trọng hơn, ưu tiên thức ăn mềm, dễ tiêu và chia nhỏ bữa ăn.
Khi xuất hiện các triệu chứng như đau vùng thượng vị kéo dài, đầy hơi, chướng bụng, buồn nôn hoặc nôn sau ăn, người bệnh nên đi khám sớm để được nội soi và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm.
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