Người bệnh ung thư nên ăn gì và ăn thế nào để hỗ trợ điều trị hiệu quả hơn?

Suy dinh dưỡng – "rào cản thầm lặng" ở bệnh nhân ung thư

Theo thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy, nhiều nghiên cứu cho thấy có khoảng 40–80% người bệnh ung thư rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng ở các mức độ khác nhau. Nguyên nhân đến từ việc khối u làm tăng nhu cầu chuyển hóa, trong khi người bệnh lại chán ăn, buồn nôn, nôn sau hóa trị hoặc gặp khó khăn khi ăn uống do đau, khó nuốt. Tác dụng phụ của thuốc, cùng với tâm lý mệt mỏi, lo lắng kéo dài cũng khiến việc ăn uống bị ảnh hưởng đáng kể.

Hệ quả là người bệnh sụt cân nhanh, mất khối cơ, suy giảm miễn dịch, từ đó làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, kéo dài thời gian điều trị và giảm khả năng đáp ứng với các phương pháp can thiệp.

Chăm sóc người bệnh ung thư: Vì sao cần can thiệp dinh dưỡng sớm?

Can thiệp dinh dưỡng ngay từ khi mới chẩn đoán ung thư mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Người bệnh có thể duy trì cân nặng ổn định, bảo tồn khối cơ và tăng khả năng dung nạp với hóa trị, xạ trị. Đồng thời, dinh dưỡng hợp lý giúp giảm biến chứng, hạn chế nhiễm trùng, rút ngắn thời gian hồi phục sau điều trị và cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống.

Thực tế cho thấy, những bệnh nhân được đánh giá và hỗ trợ dinh dưỡng sớm thường có tiên lượng tốt hơn so với nhóm không được can thiệp kịp thời.

Người bệnh ung thư nên ăn gì?

Nguyên tắc quan trọng nhất là xây dựng chế độ ăn giàu năng lượng, giàu protein và dễ tiêu hóa để bù đắp nhu cầu tăng cao của cơ thể.

Người bệnh nên ưu tiên các thực phẩm giàu đạm như thịt nạc, cá, trứng, sữa và các chế phẩm từ sữa để duy trì khối cơ. Bên cạnh đó, cần bổ sung tinh bột từ cơm, cháo, khoai, bánh mì để cung cấp năng lượng. Rau xanh và trái cây tươi giúp bổ sung vitamin, khoáng chất và chất xơ, hỗ trợ hệ miễn dịch.

Ngoài ra, có thể sử dụng thêm các sản phẩm dinh dưỡng y học theo chỉ định của bác sĩ trong trường hợp ăn uống kém hoặc không đủ nhu cầu.

Người bệnh ung thư ăn như thế nào để cơ thể hấp thu tốt hơn?

Không chỉ ăn gì, cách ăn cũng đóng vai trò quan trọng. Người bệnh nên chia nhỏ bữa ăn thành 5–6 bữa mỗi ngày thay vì ăn 3 bữa lớn để giảm áp lực lên hệ tiêu hóa và hạn chế buồn nôn. Thức ăn nên chế biến mềm, dễ nuốt, dễ tiêu, hạn chế dầu mỡ và gia vị kích thích.

Uống đủ nước mỗi ngày giúp cơ thể duy trì chuyển hóa và hỗ trợ đào thải độc tố. Đồng thời, nên ăn đa dạng thực phẩm để tránh thiếu hụt vi chất.

Trong trường hợp không thể ăn qua đường miệng, bác sĩ có thể chỉ định nuôi dưỡng qua ống thông hoặc đường tĩnh mạch nhằm đảm bảo cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất.

Những lưu ý quan trọng khi chăm sóc người bệnh ung thư

Người bệnh ung thư không nên tự ý kiêng khem quá mức vì có thể làm tình trạng suy dinh dưỡng trở nên trầm trọng hơn. Cần tránh các chế độ ăn thiếu khoa học, truyền miệng chưa được kiểm chứng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như sụt cân nhanh, chán ăn kéo dài, mệt mỏi nhiều, người bệnh nên trao đổi sớm với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn kịp thời.