Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Người bệnh ung thư nên ăn gì và ăn thế nào để hỗ trợ điều trị hiệu quả hơn?

Thứ bảy, 10:23 18/04/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chủ động xây dựng chế độ ăn khoa học, kết hợp theo dõi sát tình trạng dinh dưỡng chính là chìa khóa quan trọng giúp người bệnh ung thư đi đường dài một cách vững vàng hơn.

Suy dinh dưỡng – "rào cản thầm lặng" ở bệnh nhân ung thư

Theo thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy, nhiều nghiên cứu cho thấy có khoảng 40–80% người bệnh ung thư rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng ở các mức độ khác nhau. Nguyên nhân đến từ việc khối u làm tăng nhu cầu chuyển hóa, trong khi người bệnh lại chán ăn, buồn nôn, nôn sau hóa trị hoặc gặp khó khăn khi ăn uống do đau, khó nuốt. Tác dụng phụ của thuốc, cùng với tâm lý mệt mỏi, lo lắng kéo dài cũng khiến việc ăn uống bị ảnh hưởng đáng kể.

Hệ quả là người bệnh sụt cân nhanh, mất khối cơ, suy giảm miễn dịch, từ đó làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, kéo dài thời gian điều trị và giảm khả năng đáp ứng với các phương pháp can thiệp.

Người bệnh ung thư nên ăn gì? Ăn thế nào để hỗ trợ điều trị hiệu quả hơn? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Chăm sóc người bệnh ung thư: Vì sao cần can thiệp dinh dưỡng sớm?

Can thiệp dinh dưỡng ngay từ khi mới chẩn đoán ung thư mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Người bệnh có thể duy trì cân nặng ổn định, bảo tồn khối cơ và tăng khả năng dung nạp với hóa trị, xạ trị. Đồng thời, dinh dưỡng hợp lý giúp giảm biến chứng, hạn chế nhiễm trùng, rút ngắn thời gian hồi phục sau điều trị và cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống.

Thực tế cho thấy, những bệnh nhân được đánh giá và hỗ trợ dinh dưỡng sớm thường có tiên lượng tốt hơn so với nhóm không được can thiệp kịp thời.

Người bệnh ung thư nên ăn gì?

Người bệnh ung thư nên ăn gì? Ăn thế nào để hỗ trợ điều trị hiệu quả hơn? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Nguyên tắc quan trọng nhất là xây dựng chế độ ăn giàu năng lượng, giàu protein và dễ tiêu hóa để bù đắp nhu cầu tăng cao của cơ thể.

Người bệnh nên ưu tiên các thực phẩm giàu đạm như thịt nạc, cá, trứng, sữa và các chế phẩm từ sữa để duy trì khối cơ. Bên cạnh đó, cần bổ sung tinh bột từ cơm, cháo, khoai, bánh mì để cung cấp năng lượng. Rau xanh và trái cây tươi giúp bổ sung vitamin, khoáng chất và chất xơ, hỗ trợ hệ miễn dịch.

Ngoài ra, có thể sử dụng thêm các sản phẩm dinh dưỡng y học theo chỉ định của bác sĩ trong trường hợp ăn uống kém hoặc không đủ nhu cầu.

Người bệnh ung thư ăn như thế nào để cơ thể hấp thu tốt hơn?

Không chỉ ăn gì, cách ăn cũng đóng vai trò quan trọng. Người bệnh nên chia nhỏ bữa ăn thành 5–6 bữa mỗi ngày thay vì ăn 3 bữa lớn để giảm áp lực lên hệ tiêu hóa và hạn chế buồn nôn. Thức ăn nên chế biến mềm, dễ nuốt, dễ tiêu, hạn chế dầu mỡ và gia vị kích thích.

Uống đủ nước mỗi ngày giúp cơ thể duy trì chuyển hóa và hỗ trợ đào thải độc tố. Đồng thời, nên ăn đa dạng thực phẩm để tránh thiếu hụt vi chất.

Trong trường hợp không thể ăn qua đường miệng, bác sĩ có thể chỉ định nuôi dưỡng qua ống thông hoặc đường tĩnh mạch nhằm đảm bảo cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất.

Người bệnh ung thư nên ăn gì? Ăn thế nào để hỗ trợ điều trị hiệu quả hơn? - Ảnh 3.

Ảnh: BVCC

Những lưu ý quan trọng khi chăm sóc người bệnh ung thư

Người bệnh ung thư không nên tự ý kiêng khem quá mức vì có thể làm tình trạng suy dinh dưỡng trở nên trầm trọng hơn. Cần tránh các chế độ ăn thiếu khoa học, truyền miệng chưa được kiểm chứng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như sụt cân nhanh, chán ăn kéo dài, mệt mỏi nhiều, người bệnh nên trao đổi sớm với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn kịp thời.

Người đàn ông phát hiện ung thư gan giai đoạn muộn thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Người bệnh ung thư gan giai đoạn muộn biết mình mắc viêm gan B từ trước. Tuy nhiên, do lầm tưởng bệnh đã ổn định nên không duy trì theo dõi định kỳ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người đàn ông 55 tuổi phát hiện ung thư amidan hiếm gặp từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Cùng chuyên mục

Xem nhiều

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top