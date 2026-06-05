Người đàn ông đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư thận: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu dễ bị bỏ qua
GĐXH - Ông Hoàng bất ngờ phát hiện ung thư thận khi khám sức khỏe định kỳ, mặc dù trước đó không có triệu chứng.
Phát hiện ung thư thận mặc dù không triệu chứng
Trước khi phát hiện ung thư thận, ông Hoàng (65 tuổi) cho biết bản thân không có biểu hiện bất thường nào về sức khỏe và vẫn duy trì thói quen khám định kỳ. Trong một lần kiểm tra sức khỏe, bác sĩ phát hiện khối u kích thước khoảng 3 cm ở thận.
ThS.BS.CKI Nguyễn Tân Cương, Trưởng đơn vị Ung thư tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết kết quả đánh giá cho thấy khối u vẫn còn khu trú trong thận, chưa xâm lấn mô xung quanh hay hạch bạch huyết. Đây là giai đoạn thuận lợi để điều trị triệt căn.
Theo bác sĩ, nếu không được can thiệp sớm, khối u có thể tiếp tục phát triển, xâm lấn bể thận gây tiểu máu hoặc lan vào tĩnh mạch thận, di căn đến phổi, xương và nhiều cơ quan khác, khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn.
Ưu tiên bảo tồn thận cho người bệnh ung thư thận
Ông Hoàng có tiền sử tăng huyết áp mạn tính. Đây là yếu tố làm tăng nguy cơ suy giảm chức năng thận theo thời gian. Nếu phải cắt bỏ toàn bộ một quả thận, quả thận còn lại sẽ phải đảm nhận toàn bộ chức năng lọc máu của cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ suy thận trong tương lai.
Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định lựa chọn phương pháp phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi nhằm loại bỏ khối u nhưng vẫn bảo tồn tối đa phần nhu mô thận lành.
Dưới hệ thống camera 3D có độ phóng đại lớn, bác sĩ tiến hành bóc tách khối u cùng một phần mô lành xung quanh để đảm bảo loại bỏ triệt để tế bào ung thư. Đây là kỹ thuật cắt bán phần thận, được đánh giá có hiệu quả điều trị tương đương cắt toàn bộ thận trong nhiều trường hợp ung thư thận giai đoạn sớm, đồng thời giúp giảm nguy cơ suy thận mạn và các biến chứng tim mạch về sau.
Bảo vệ chức năng thận cho người bệnh ung thư thận
Theo bác sĩ Cương, một trong những thách thức lớn nhất của phẫu thuật bảo tồn thận là phục hồi nhu mô thận và hệ thống mạch máu sau khi cắt bỏ khối u.
Nhờ cánh tay robot có khả năng xoay linh hoạt và thao tác chính xác, êkíp có thể khâu phục hồi các cấu trúc trong thời gian ngắn, giảm thời gian thiếu máu của thận và bảo tồn tối đa chức năng lọc máu.
Ca phẫu thuật kéo dài khoảng hai giờ và diễn ra thuận lợi. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tế bào thận giai đoạn T1a. Chỉ sau một ngày, ông Hoàng đã có thể ăn uống, đi lại nhẹ nhàng và xuất viện sau ba ngày điều trị.
Ung thư thận thường âm thầm trong nhiều năm
Theo bác sĩ Cương, ung thư biểu mô tế bào thận là loại ung thư thận phổ biến nhất ở người trưởng thành. Bệnh khởi phát từ các tế bào lót bên trong ống thận - nơi đảm nhận chức năng lọc máu và tạo nước tiểu.
Đáng chú ý, bệnh thường tiến triển rất chậm. Nhiều nghiên cứu ghi nhận các khối u thận nhỏ chỉ tăng kích thước trung bình khoảng 0,3-0,5 cm mỗi năm. Với khối u 3 cm như trường hợp của ông Hoàng, bệnh có thể đã tồn tại trong nhiều năm nhưng không gây bất kỳ triệu chứng rõ ràng nào.
Chính vì vậy, không ít trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi siêu âm bụng hoặc chụp cắt lớp vi tính trong các đợt khám sức khỏe định kỳ.
Phát hiện sớm giúp nâng cao cơ hội điều trị ung thư thận
Bác sĩ Nguyễn Tân Cương cho biết ung thư biểu mô tế bào thận giai đoạn T1a nếu được điều trị triệt căn có tỷ lệ sống sau 5 năm lên tới hơn 95-97%.
Tuy nhiên, nếu phát hiện muộn, khối u có thể lan vào các mạch máu lớn như tĩnh mạch thận hoặc tĩnh mạch chủ, sau đó di căn đến các cơ quan khác. Khi đó, việc điều trị chủ yếu dựa vào thuốc nhắm trúng đích hoặc liệu pháp miễn dịch nhằm kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là siêu âm bụng ít nhất một lần mỗi năm. Đây là biện pháp đơn giản nhưng có thể giúp phát hiện sớm ung thư thận và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác khi chưa xuất hiện triệu chứng, từ đó nâng cao cơ hội điều trị thành công.
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