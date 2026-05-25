Người già ăn trứng vịt lộn mỗi tuần có tốt không? Chuyên gia nói một điều nhiều người bất ngờ

Theo Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế, Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 cho biết, trứng vịt lộn là thực phẩm giàu dinh dưỡng với hàm lượng protein, lipid, vitamin A, vitamin nhóm B cùng nhiều khoáng chất như sắt, kẽm và canxi.

Theo chuyên gia, mỗi quả trứng vịt lộn cung cấp khoảng 180 kcal, tương đương gần một bữa ăn nhẹ. Đây là lý do nhiều người xem món ăn này như một thực phẩm giúp phục hồi thể lực hoặc tăng cường dinh dưỡng.

Bên cạnh những lợi ích nhất định, trứng vịt lộn cũng chứa lượng cholesterol khá cao. Với người trẻ khỏe mạnh, cơ thể có thể chuyển hóa tương đối tốt nếu ăn ở mức hợp lý. Nhưng ở người cao tuổi, chức năng chuyển hóa thường suy giảm theo tuổi tác nên việc ăn thường xuyên hoặc ăn quá nhiều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch và huyết áp.

"Trứng vịt lộn là món ăn giàu năng lượng và chứa nhiều dưỡng chất như protein, chất béo, sắt, kẽm cùng vitamin B12. Một quả trứng vịt lộn cung cấp khoảng 180 calo, tương đương một bát cơm trắng.

Tuy nhiên, lượng cholesterol trong một quả trứng vịt lộn có thể lên tới khoảng 600mg, cao hơn nhiều so với trứng gà thông thường. Đây là lý do người cao tuổi, đặc biệt là những người có bệnh nền như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, gout hoặc bệnh tim mạch cần kiểm soát lượng ăn phù hợp" - Tiến sĩ Giang cho biết.

Trong khi đó, người cao tuổi thường là nhóm có nguy cơ cao mắc các bệnh lý như rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc bệnh tim mạch. Nếu tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu cholesterol trong thời gian dài, nguy cơ làm tăng mỡ máu và tạo áp lực cho hệ tim mạch là điều cần lưu ý.

Chuyên gia cho biết điều này không đồng nghĩa phải loại bỏ hoàn toàn trứng vịt lộn khỏi chế độ ăn. Quan trọng nhất là kiểm soát số lượng và tần suất sử dụng phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng người.

Người lớn tuổi dễ bị đầy bụng, khó tiêu nếu ăn sai thời điểm

Một vấn đề khác thường gặp ở người cao tuổi là chức năng tiêu hóa suy giảm. Trứng vịt lộn lại là món ăn giàu đạm và chất béo nên cần thời gian tiêu hóa lâu hơn.

Nếu ăn vào buổi tối muộn, đặc biệt sau 19h, nhiều người có thể gặp tình trạng đầy bụng, khó tiêu, chướng hơi hoặc ngủ không ngon giấc.

Theo TS Giang, thời điểm phù hợp hơn để sử dụng trứng vịt lộn là vào buổi sáng hoặc buổi trưa, khi cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa và chuyển hóa năng lượng trong ngày.

Những nguy cơ sức khỏe người cao tuổi cần lưu ý

Có thể làm tăng gánh nặng tim mạch

Người lớn tuổi thường có thành mạch kém đàn hồi hơn người trẻ. Khi ăn nhiều thực phẩm chứa cholesterol và chất béo trong thời gian dài, nguy cơ ảnh hưởng đến hệ tim mạch sẽ tăng lên, đặc biệt ở người đã có sẵn bệnh nền.

TS Giang cho biết người mắc tăng huyết áp, bệnh mạch vành hoặc rối loạn lipid máu nên đặc biệt thận trọng khi ăn trứng vịt lộn.

Ngoài ra, thói quen ăn kèm nhiều muối tiêu cũng có thể khiến lượng natri nạp vào cơ thể tăng cao. Đây là yếu tố không có lợi cho huyết áp và chức năng thận ở người cao tuổi.

Người mắc gout cần cẩn trọng

Theo chuyên gia, người có chỉ số axit uric cao hoặc đang mắc gout cũng nên hạn chế ăn trứng vịt lộn.

Nguyên nhân là món ăn này giàu đạm và có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa purin trong cơ thể. Nếu ăn quá thường xuyên, nguy cơ làm tăng axit uric máu và kích hoạt cơn gout cấp là điều cần lưu ý.

Nguy cơ dư thừa vitamin A nếu ăn liên tục

Trứng vịt lộn cũng chứa lượng vitamin A tương đối cao. Đây là vi chất cần thiết cho mắt và hệ miễn dịch, tuy nhiên nếu bổ sung quá mức trong thời gian dài có thể gây áp lực cho gan. TS Giang cho biết người lớn tuổi thường có chức năng gan suy giảm hơn người trẻ, do đó việc ăn liên tục với tần suất dày không được khuyến khích.

Người cao tuổi nên ăn trứng vịt lộn như thế nào?

Không nên ăn quá thường xuyên

Theo khuyến nghị của chuyên gia, người trưởng thành khỏe mạnh có thể ăn khoảng 1-2 quả trứng vịt lộn mỗi tuần. Riêng với người cao tuổi hoặc người có bệnh lý nền như tim mạch, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, nên giới hạn khoảng 1 quả mỗi tuần và cần cân đối với tổng lượng chất béo, cholesterol trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Nên kết hợp cùng rau răm và gừng

Theo thói quen ẩm thực truyền thống, nhiều người thường ăn trứng vịt lộn cùng rau răm và gừng. TS Giang cho biết sự kết hợp này có thể giúp món ăn dễ tiêu hóa hơn, hỗ trợ làm giảm cảm giác đầy bụng và cân bằng tính hàn của thực phẩm. Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý người cao tuổi cũng không nên ăn quá nhiều rau răm hoặc sử dụng kèm quá nhiều muối tiêu.

Cần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngoài vấn đề dinh dưỡng, yếu tố an toàn thực phẩm cũng rất quan trọng với người lớn tuổi. Trứng vịt lộn cần được chế biến chín kỹ, ăn ngay sau khi luộc và tránh để qua đêm. Người cao tuổi có hệ miễn dịch yếu hơn nên nguy cơ rối loạn tiêu hóa hoặc nhiễm khuẩn thực phẩm cũng cao hơn nếu sử dụng thực phẩm bảo quản không đúng cách.

Những đối tượng nên hạn chế ăn trứng vịt lộn

Theo chuyên gia dinh dưỡng, một số nhóm cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng trứng vịt lộn gồm:

- Người mắc tăng huyết áp

- Người có rối loạn mỡ máu

- Người mắc bệnh tim mạch

- Người bị gout hoặc tăng axit uric máu

- Người thừa cân, béo phì

- Người có chức năng tiêu hóa kém

Ngoài ra, trẻ nhỏ dưới 5 tuổi cũng không nên ăn nhiều trứng vịt lộn vì hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, dễ gặp tình trạng đầy bụng hoặc khó tiêu.

Trứng vịt lộn là món ăn giàu dinh dưỡng và có thể mang lại nhiều lợi ích nếu sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, với người cao tuổi, đây không phải thực phẩm nên ăn thường xuyên hoặc sử dụng để "bồi bổ" quá mức. Các chuyên gia khuyến cáo cần kiểm soát số lượng hợp lý, lựa chọn thời điểm ăn phù hợp và cân đối với tổng thể chế độ dinh dưỡng hằng ngày để vừa tận dụng được giá trị dinh dưỡng, vừa hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến tim mạch, huyết áp và chuyển hóa.