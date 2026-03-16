Người Trái Đất sắp thấy được một vật thể mới bằng mắt thường

Thứ hai, 07:00 16/03/2026 | Tiêu điểm

Sau cú tiếp cận Mặt Trời, vật thể C/2026 A1 (MAPS) có thể sáng đến mức có thể được nhìn thấy bằng mắt thường giữa ban ngày.

Vật thể C/2026 A1 (MAPS) được một nhóm các nhà thiên văn học người Pháp từ Đài quan sát AMACS1 (đặt tại Chile) phát hiện ngày 13-1.

Theo Sky & Telescope, đó là một sao chổi có đường kính khoảng 2,4 km và còn xa Mặt Trời gấp đôi Trái Đất khi được phát hiện lần đầu.

Người Trái Đất sắp thấy được một vật thể mới bằng mắt thường - Ảnh 1.

Vật thể C/2026 A1 (MAPS) trong dữ liệu từ Đài quan sát AMACS1, là một sao chổi mới - Ảnh: ĐÀI QUAN SÁT AMACS1

C/2026 A1 thuộc họ sao chổi Kreutz "bay sát Mặt Trời" - một nhóm gồm ít nhất 3.500 sao chổi có quỹ đạo đưa chúng đến gần ngôi sao của chúng ta trong phạm vi 1,4 triệu km.

Theo Space.com, nhóm sao chổi Kreutz được cho là những mảnh vỡ của một sao chổi khổng lồ đã bị Mặt Trời xé toạc khoảng 1.700 năm trước.

Vật thể băng giá này dự kiến sẽ đạt điểm cận nhật (điểm gần Mặt Trời nhất) vào ngày 4-4. Đó là một cú tiếp cận nguy hiểm ở khoảng cách 800.000 km, gần hơn 70 lần so với Sao Thủy.

Ở khoảng cách gần như vậy, sao chổi sẽ quay quanh Mặt Trời với tốc độ hơn 3,2 triệu km/giờ, khiến nó phải chịu lực hấp dẫn mạnh, nhiệt độ cao và một lượng lớn bức xạ.

Các tác động khắc nghiệt quanh điểm cận nhật có thể khiến sao chổi bị xé toạc. Nhưng nếu sống sót, C/2026 A1 sẽ thăng hoa dữ dội đến mức tỏa sáng như một ngôi sao cực kỳ rực rỡ trên bầu trời Trái Đất, thậm chí có thể được nhìn thấy ngay giữa ban ngày.

Độ sáng ngoạn mục của vật thể này chủ yếu là do lượng khí lớn được giải phóng khi nó hấp thụ bức xạ Mặt Trời.

Cũng giống như các sao chổi bay sát Mặt Trời khác, nó dự kiến sẽ phát triển một cái đuôi hình chổi đẹp mắt.

Còn quá sớm để dự đoán chính xác độ sáng của C/2026 A1. Tuy nhiên một số nhà nghiên cứu suy đoán rằng nó có thể sáng hơn trăng tròn nhiều lần.

Anh Thư
Cùng chuyên mục

Phát hiện một loài hoa châu Á phá vỡ quy luật tiến hóa

Phát hiện một loài hoa châu Á phá vỡ quy luật tiến hóa

Tiêu điểm - 12 giờ trước

Một loài hoa tại châu Á được phát hiện tiến hóa theo cách đi ngược mô hình thông thường, đặt ra nhiều câu hỏi mới cho giới khoa học.

Bất ngờ với số tiền nhận lại khi cụ ông mang 1,4 tỷ đồng bị cháy nghiêm trọng tới đổi tại ngân hàng

Bất ngờ với số tiền nhận lại khi cụ ông mang 1,4 tỷ đồng bị cháy nghiêm trọng tới đổi tại ngân hàng

Tiêu điểm - 15 giờ trước

GĐXH - Cụ ông đã bị cháy gần hết toàn bộ số tiền tiết kiệm trị giá tới 1,4 tỷ đồng vì thói quen giữ tiền tại nhà.

Sự sống ngoài hành tinh: NASA công bố phát hiện chấn động

Sự sống ngoài hành tinh: NASA công bố phát hiện chấn động

Tiêu điểm - 1 ngày trước

"Báu vật" từ tàu săn sự sống Curiosity của NASA cho thấy hành tinh láng giềng của chúng ta có thể từng sở hữu cả một sinh quyển phong phú.

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'chàng béo nhỏ' khi vào tuổi trung niên từng gây bão mạng xã hội cách đây 23 năm

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'chàng béo nhỏ' khi vào tuổi trung niên từng gây bão mạng xã hội cách đây 23 năm

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từng là một hiện tượng mạng, người tạo ra hàng loạt meme huyền thoại như Mona Lisa hay Marilyn Monroe, “chàng béo nhỏ” gây bất ngờ khi tiết lộ về cuộc sống hiện tại sau khi rời xa ánh đèn sân khấu.

Phát hiện "nơi trú ẩn" bất ngờ ở hành tinh khác

Phát hiện "nơi trú ẩn" bất ngờ ở hành tinh khác

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dữ liệu từ tàu Magellan của NASA chứng minh Trái Đất thực sự có "một người anh em song sinh".

Bắt được "tín hiệu sự sống” từ thiên hà khác

Bắt được "tín hiệu sự sống” từ thiên hà khác

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Tín hiệu quang phổ từ thiên hà IRAS 07251–0248 cho thấy nó có thể sở hữu hoặc đang sinh ra những hành tinh có sự sống.

Hố đen bất ngờ "ợ" năng lượng suốt 4 năm, mạnh gấp 100 nghìn tỷ lần Death Star: Giới khoa học choáng váng

Hố đen bất ngờ "ợ" năng lượng suốt 4 năm, mạnh gấp 100 nghìn tỷ lần Death Star: Giới khoa học choáng váng

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Hiện tượng hố đen phát năng lượng hiếm gặp này được ví mạnh gấp hàng trăm nghìn tỷ lần Death Star – siêu vũ khí hư cấu trong loạt phim Star Wars.

Đánh cá trên biển, 3 ngư dân vớt được thứ trị giá 67 tỷ đồng

Đánh cá trên biển, 3 ngư dân vớt được thứ trị giá 67 tỷ đồng

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Trong lúc đánh cá trên biển, một nhóm ngư dân bất ngờ phát hiện một khối long diên hương nặng 80kg trị giá khoảng 67 tỷ đồng.

Chiêm ngưỡng "tàu quái vật sức nâng 2.000 tấn" lắp đặt tuabin gió lớn nhất hành tinh

Chiêm ngưỡng "tàu quái vật sức nâng 2.000 tấn" lắp đặt tuabin gió lớn nhất hành tinh

Tiêu điểm - 4 ngày trước

"Gã khổng lồ" phía sau tuabin gió lớn nhất hành tinh là gì?

Lộ diện sinh vật lạ chứng minh khoa học "lạc đường"

Lộ diện sinh vật lạ chứng minh khoa học "lạc đường"

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Lịch sử tiến hóa của khủng long sẽ phải viết lại vì sự xuất hiện của sinh vật kỳ lạ mang tên Foskeia pelendonum

Xem nhiều

Thông báo mới nhất về tìm kiếm máy bay MH370 sau 12 năm mất tích bí ẩn: Bí mật liệu có được làm sáng tỏ?

Thông báo mới nhất về tìm kiếm máy bay MH370 sau 12 năm mất tích bí ẩn: Bí mật liệu có được làm sáng tỏ?

Tiêu điểm

GĐXH - MH370 - chiếc Boeing 777 chở theo 239 người đã biến mất khỏi màn hình radar vào ngày 8 tháng 3 năm 2014, sau 12 năm, mọi nỗ lực tìm kiếm đều hầu như không mang lại kết quả.

Đánh cá trên biển, 3 ngư dân vớt được thứ trị giá 67 tỷ đồng

Đánh cá trên biển, 3 ngư dân vớt được thứ trị giá 67 tỷ đồng

Tiêu điểm
Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'chàng béo nhỏ' khi vào tuổi trung niên từng gây bão mạng xã hội cách đây 23 năm

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'chàng béo nhỏ' khi vào tuổi trung niên từng gây bão mạng xã hội cách đây 23 năm

Tiêu điểm
Lộ diện sinh vật lạ chứng minh khoa học "lạc đường"

Lộ diện sinh vật lạ chứng minh khoa học "lạc đường"

Tiêu điểm
Bất ngờ với số tiền nhận lại khi cụ ông mang 1,4 tỷ đồng bị cháy nghiêm trọng tới đổi tại ngân hàng

Bất ngờ với số tiền nhận lại khi cụ ông mang 1,4 tỷ đồng bị cháy nghiêm trọng tới đổi tại ngân hàng

Tiêu điểm

