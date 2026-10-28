Nguyên nhân nào khiến Trung Bộ mưa như trút nước trong những ngày tới?

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Thời tiết miền Trung tiếp tục có mưa lớn

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa to ở nhiều nơi.

Nguyên nhân do không khí lạnh yếu, nhiễu động trong đới gió Đông hoạt động mạnh ở khu vực Hà Tĩnh trở vào TP Đà Nẵng, đưa ẩm vào đất liền và gây mưa lớn.

Dự báo trong 2 ngày tới trời mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 60-130mm, cục bộ có điểm mưa rất to trên 250mm. Người dân cần đề phòng ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở sườn đồi dốc.

Trái lại, thời tiết hôm nay tại Bắc Bộ nắng ráo cả ngày. Phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và hầu khắp các phường nhiệt độ trong khoảng 31 đến 33 độ.

Tại Nam Bộ, mưa có xu hướng gia tăng vào chiều nay, có nơi mưa to trên 50mm kèm lốc sét, gió giật mạnh. Dự báo từ sáng đến trưa trời nắng mạnh, nhiệt độ phổ biến tại các phường từ 32-34 độ. Tại phường Biên Hòa có nắng nóng 35 độ.

Khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng hôm nay có mưa, còn trên Cao nguyên có nắng. Mức nhiệt trong khoảng 28-32 độ.

Theo dự báo thời tiết hôm nay miền Trung tiếp tục có mưa to. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 28/10 đến ngày 29/10

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ ngày 29/10 có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng; phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 29/10 đến ngày 6/11

- Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ đêm 29-30/10 có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: từ ngày 29-30/10 và từ ngày 03-06/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng ngày 29/10 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Điểm danh những nơi có mưa hôm nay do ảnh hưởng không khí lạnh GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh và đới gió Đông trên cao, Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng, cảnh báo có nơi mưa rất to.