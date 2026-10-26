Vì sao Cục Hàng không đề nghị khôi phục, mở các đường bay nội địa?
GĐXH - Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các hãng hàng không trong nước chủ động rà soát, nghiên cứu khôi phục các đường bay đã tạm dừng, tăng tần suất khai thác và mở mới những chặng bay tiềm năng.
Động thái này bắt nguồn từ nhiều lý do mang tính chiến lược, hướng đến mục tiêu tối ưu hóa hạ tầng giao thông và thúc đẩy kinh tế - xã hội trên toàn quốc.
Lý do quan trọng hàng đầu đến từ sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống cảng hàng không thời gian qua. Hàng loạt sân bay trên cả nước đã và đang được đầu tư, cải tạo, mở rộng và từng bước hiện đại hóa, giúp năng lực phục vụ tăng lên rõ rệt.
Việc tăng cường khai thác và mở rộng mạng bay nội địa là bước đi tất yếu nhằm tận dụng hiệu quả nguồn lực hạ tầng đã đầu tư, tránh tình trạng công suất cảng hàng không chưa được khai thác tương xứng.
Bên cạnh yếu tố hạ tầng, vận tải hàng không giữ vai trò huyết mạch trong việc kết nối các địa phương, hỗ trợ giao thương, thu hút đầu tư và tạo đòn bẩy cho ngành du lịch. Việc ưu tiên phát triển các chặng bay thẳng kết nối trực tiếp giữa các địa phương giúp rút ngắn thời gian cùng chi phí đi lại cho hành khách. Đồng thời giảm đáng kể áp lực nối chuyến qua các cảng hàng không đầu mối lớn.
Đây cũng là giải pháp trực tiếp đáp ứng nhu cầu di chuyển, công tác và nghỉ dưỡng ngày càng cao của người dân.
Để các kế hoạch này đi vào thực tế, Cục Hàng không định hướng các hãng bay chủ động đánh giá toàn diện thị trường để khôi phục những tuyến bay phù hợp. Song song với việc nâng tần suất trên các trục đang có nhu cầu lớn.
Các hãng cũng được khuyến khích bắt tay chặt chẽ với đơn vị quản lý cảng hàng không và các nhà cung cấp dịch vụ mặt đất nhằm bảo đảm đầy đủ điều kiện kỹ thuật khi đưa đường bay mới vào vận hành.
Đồng thời, sự phối hợp đồng bộ giữa ngành hàng không với chính quyền địa phương và các doanh nghiệp lữ hành là yếu tố quyết định để duy trì tính bền vững của các đường bay.
Việc cùng nhau nghiên cứu thị trường, đẩy mạnh xúc tiến điểm đến, xây dựng sản phẩm du lịch kết hợp và thiết lập các cơ chế hỗ trợ phù hợp sẽ tạo ra môi trường hợp tác chặt chẽ, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, địa phương, doanh nghiệp và người dân.
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