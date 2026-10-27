Tin sáng 27/10: Nguyên nhân gây đợt mưa rất lớn ở Trung Bộ những ngày tới; Đối tượng nào được hưởng trợ cấp 1,08 triệu đồng/tháng theo quy định mới nhất?

Nguyên nhân gây đợt mưa rất lớn ở Trung Bộ những ngày tới

Tối ngày 26/10, bà Phạm Thị Thanh Hoa, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, khu vực Trung Bộ sẽ xuất hiện đợt mưa lớn trong những ngày tới. Lượng mưa tại một số nơi có thể vượt 250mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Hiện nay, không khí lạnh tăng cường lệch đông đang ảnh hưởng đến thời tiết nước ta. Từ chiều tối 26/10 đến ngày 27/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 80mm.

Đáng chú ý, từ chiều tối 27/10 đến ngày 29/10, không khí lạnh tiếp tục được bổ sung, kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao có xu hướng hoạt động mạnh hơn. Những hình thế thời tiết này khiến khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông.

Trung Bộ hứng đợt mưa rất lớn trong những ngày tới. Ảnh: T.A

"Lượng mưa phổ biến trong đợt này từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn, với lượng mưa trên 100mm trong vòng 3 giờ.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc", bà Phạm Thị Thanh Hoa cho biết.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động các biện pháp phòng tránh, hạn chế thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Đối tượng nào được hưởng trợ cấp 1,08 triệu đồng/tháng theo quy định mới nhất?

Theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội (có hiệu lực từ ngày 5/10/2026), các đối tượng sau sẽ được hưởng hệ số 2,0 mức chuẩn trợ cấp xã hội tương đương với 1,08 triệu đồng/ tháng, bao gồm: Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo từ đủ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.

Theo quy định mới, có 3 nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng 1,08 triệu đồng. Ảnh minh hoạ

Người khuyết tật đặc biệt nặng, trẻ em khuyết tật nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật nặng. Khoản 2, Điều 4, Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định: Mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng/tháng.

Như vậy, từ ngày 5/10/2026, những đối tượng trên được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng là 1.080.000 đồng (540.000 đồng x 2).

Đưa nhau lên đồi đánh bạc, 20 đối tượng bị bắt

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc tại các khu vực đồi núi xa khu dân cư, không có sóng điện thoại, địa hình phức tạp nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Các đối tượng chủ yếu đến từ địa bàn trong tỉnh và một số địa phương lân cận.

Khoảng 2 giờ 15 phút ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một nhóm đối tượng trú tại tỉnh Lạng Sơn, thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh có hành vi đánh bạc bằng dưới hình thức xóc đĩa sát phạt nhau bằng tiền tại khu vực đồi rừng Co Ói, xã Lợi Bác, tỉnh Lạng Sơn.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Quá trình triển khai lực lượng đã bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ số tiền trên 300 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Công an xác định, Nguyễn Đức Hà (SN 1986, trú tại thôn Tân Tiến, xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn) cùng với Phương Văn Thái (SN 1977, trú tại xã Đình Lập); Nguyễn Văn Thái (SN 1988, trú tại xã Na Dương); Vi Văn Đạo (SN 1993, trú tại xã Na Dương) và Hà Văn Tôn (SN 1992, trú tại thôn Khòn Cháo, xã Lợi Bác) là các đối tượng chủ mưu.

Nhóm này cầm đầu tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ở các khu vực đồi rừng vắng vẻ cho các đối tượng khác đến chơi theo từng ca. Mỗi ca hoạt động từ 2-3 tiếng, thu phí mỗi người 500.000 đồng/ca. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Đức Hà phát hiện thu giữ 1 khẩu súng cùng 70 viên đạn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 20 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Công nhận nhiều loại bằng cấp, chứng chỉ mới cho giáo viên

Thông tư số 64/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mới đây đã quy định cụ thể về mã số, chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm, xếp lương và chế độ làm việc đối với giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục trung học nghề. Trong đó, tiêu chuẩn trình độ đào tạo cũng như danh mục văn bằng, chứng chỉ được công nhận có nhiều điểm đáng chú ý.

Thông tư cũng quy định rõ các chứng chỉ được công nhận đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực sư phạm dạy chương trình giáo dục trung học nghề.

Cụ thể gồm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp; chứng chỉ sư phạm dạy nghề trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề; chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng. Nhóm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng; chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học cũng được chấp thuận.

Sinh viên Trường Cao đẳng Y Hà Nội trong một giờ học tại Phòng Thực hành điều dưỡng. Ảnh minh hoạ.

Đồng thời, văn bản công nhận chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp; chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 2; chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp; chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông.

Mẹ bị phạt 9 triệu đồng do giao xe cho con chưa đủ tuổi

Theo VOV, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện một đoạn video ghi lại cảnh hai học sinh chở nhau trên xem máy điện, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, trong quá trình di chuyển, người điều khiển phương tiện có hành vi lạng lách, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đe dọa an toàn của bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, đơn vị đã khẩn trương xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện và người liên quan, đồng thời mời các em học sinh cùng phụ huynh đến cơ quan Công an làm việc.

Kết quả xác minh xác định, khoảng 17h ngày 20/10/2026, em C.L.M.Đ (sinh năm 2011, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy điện biển kiểm soát 29AF-692xx, chở theo em V.V.A. (sinh năm 2011, trú tại Hà Nội) đi trên đường Trường Chinh. Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm; trong quá trình tham gia giao thông, C.L.M.Đ điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, em Đ. chưa đủ 16 tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện nêu trên.

Người điều khiển xe và phụ huynh tại cơ quan Công an.

Căn cứ kết quả xác minh, cơ quan Công an đã lập biên bản vi phạm đối với em C.L.M.Đ về các hành vi vi phạm được xác định; đồng thời lập biên bản đối với em V.V.A. về hành vi ngồi trên xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Do những người liên quan chưa đủ 16 tuổi, việc xử lý được thực hiện theo quy định pháp luật đối với người chưa thành niên.

Quá trình làm việc, lực lượng CSGT cũng làm rõ trách nhiệm của chủ phương tiện là chị L.T.T. (sinh năm 1981, trú tại Hà Nội), đồng thời là mẹ của em C.L.M.Đ. Cơ quan Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị T. về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Với hành vi này, chị T. bị xử phạt 9.000.000 đồng theo quy định hiện hành.

Cảnh báo nhóm công khai mua bán phần mềm ngân hàng giả mạo

Cục An ninh mạng, Bộ Công an cho biết, qua công tác rà soát và nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan chức năng vừa phát hiện trong nhóm Facebook công khai mang tên "ATM BANKING NGÂN HÀNG" (với khoảng 11.300 thành viên), xuất hiện bài viết từ tài khoản ẩn danh công khai tìm kiếm phần mềm chuyển khoản giả mạo với nội dung: "Bác nào có app ngân hàng fake kh ạ".

Cơ quan công an cho hay, các ứng dụng ngân hàng giả mạo được thiết kế tinh vi với giao diện, biểu tượng, font chữ và màu sắc giống hệt phần mềm của các ngân hàng thương mại uy tín. Kẻ gian chỉ cần nhập các thông tin tùy ý (số tiền, tên người nhận, số tài khoản, thời gian) là phần mềm sẽ lập tức khởi tạo một màn hình "Giao dịch thành công" như thật.

Lợi dụng công cụ giả mạo, các đối tượng đóng giả làm khách mua hàng, chọn lựa hàng hóa/dịch vụ rồi đề nghị chuyển khoản. Sau khi nhận mã QR hoặc số tài khoản, đối tượng thao tác trên phần mềm giả mạo và đưa màn hình điện thoại hiển thị thông báo đã chuyển tiền giả cho người bán kiểm tra.

Công khai mua phầm mềm ngân hàng giả mạo. Ảnh: Cục An ninh mạng.

Thủ đoạn này đặc biệt nguy hiểm đối với các cửa hàng bán lẻ, tiệm tạp hóa, quán ăn, nơi chủ kinh doanh thường phải xử lý nhiều đơn hàng cùng lúc. Với các đơn vị kinh doanh đồ điện tử, vàng bạc, trang sức có giá trị cao, chỉ cần một phút mất cảnh giác, thiệt hại tài sản gây ra là vô cùng lớn.

Bên cạnh đó, việc tải về và sử dụng các ứng dụng ngân hàng không rõ nguồn gốc còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm mã độc, lộ lọt thông tin cá nhân và bị chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng chính chủ.

Cơ quan công an khẳng định, hành vi sử dụng ứng dụng ngân hàng giả mạo hoặc chứng từ thanh toán gian dối để chiếm đoạt hàng hóa, tài sản của người khác có đầy đủ yếu tố cấu thành Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm và giá trị tài sản bị chiếm đoạt, các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

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