Tin sáng 28/10: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 11; Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được trợ cấp 4 triệu đồng/tháng?

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Thông báo quan trọng về chế độ hưởng lương hưu tháng 11 tới

Tháng 11, người dân có thể nhận lương hưu qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID. Ảnh minh họa: AI

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng trong tháng 11/2026 với nhiều điểm cần lưu ý.

Về chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội tháng 11/2026 qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) được chia thành hai đợt, tương ứng với ngày làm việc đầu tiên và ngày làm việc thứ hai của tháng.

Do ngày 1/11/2026 trùng vào Chủ nhật, lịch chuyển khoản lương hưu tháng 11/2026 sẽ có sự điều chỉnh tùy theo từng địa phương.

Thực hiện Nghị định số 320/2026/NĐ-CP, kể từ ngày 28/09/2026, người dân thuộc diện hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội và các chính sách an sinh xã hội nhận tiền qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Trong tháng 11 và 12/2026, BHXH Việt Nam dự kiến hoàn thành kết nối hệ thống phần mềm với hệ thống định danh điện tử, tạo nền tảng đối soát thông tin và tổ chức chi trả.

Về chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội bằng tiền mặt, cơ quan bảo hiểm xã hội và bưu điện sẽ chi trả sau ngày 5/11. Thời gian chi trả sẽ kéo dài ít nhất 6 giờ/ngày.

Tại điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả, việc trả lương hưu, trợ cấp bắt đầu từ ngày 12 đến hết 25/11.

VNeID bổ sung tính năng "Đăng kiểm phương tiện"

VNeID đã được bổ sung tính năng "Đăng kiểm phương tiện", nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong việc quản lý, tra cứu thông tin phương tiện. Ảnh: TL

Báo Lao động đưa tin, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cho biết, ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID đã được bổ sung tính năng "Đăng kiểm phương tiện", nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong việc quản lý, tra cứu thông tin phương tiện.

Theo C06, tính năng này cho phép công dân xác nhận tích hợp thông tin đăng kiểm phương tiện vào ứng dụng VNeID. Sau khi hoàn tất, người dùng có thể xem, tra cứu và theo dõi các thông tin đăng kiểm đã được tích hợp trực tiếp trên điện thoại.

Đối tượng được sử dụng tiện ích này là công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động bình thường.

Hà Nội đề xuất hỗ trợ 1 triệu đồng cho cặp đôi kết hôn, 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh 2 con trước 35 tuổi

UBND TP đề xuất hỗ trợ 4 triệu đồng đối với phụ nữ cư trú trên địa bàn thành phố khi sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Ảnh minh họa: TL

TPO đưa tin, UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển của thành phố.

Theo đó, UBND TP đề xuất hỗ trợ 1 triệu đồng/cặp đối với nam và nữ đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, cư trú trên địa bàn thành phố và thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn tại cơ sở y tế đủ điều kiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Ngoài ra, UBND TP đề xuất hỗ trợ 4 triệu đồng đối với phụ nữ cư trú trên địa bàn thành phố khi sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Mức hỗ trợ bằng 2 lần mức tối thiểu do Chính phủ quy định, nhằm tập trung phần nguồn lực tăng thêm của thành phố vào nhóm đối tượng gắn trực tiếp với mục tiêu khuyến khích sinh đủ 2 con trong điều kiện mức sinh của Hà Nội đang dưới mức sinh thay thế.

Du lịch Hà Nội ước thu khoảng 750 tỉ đồng dịp biểu diễn của BIGBANG

Hai đêm concert của BigBang ở sân vận động Mỹ Đình thu hút khoảng 90.000 khán giả. Ảnh: Mai Mai

Báo Lao động đưa tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, trong hai ngày 24 và 25/10/2026, chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế "BIGBANG 2026-2027 World Tour tại Hà Nội - XX : COSMOS" đã diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình, thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả trong nước và quốc tế.

Là sự kiện văn hóa, giải trí quốc tế có quy mô lớn trong năm 2026, chương trình đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của công chúng tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đối với hoạt động du lịch, dịch vụ và quảng bá hình ảnh Thủ đô.

Chỉ tính riêng hai ngày 23 và 24/10/2026, Hà Nội đã đón khoảng 220.000 lượt khách du lịch, tăng 15,6% so với tuần trước; trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 67.900 lượt. Nhu cầu đi lại, mua sắm, dịch vụ ăn uống và lưu trú tăng cao; lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trên nền tảng Trip.com tăng 74%, lượng tìm kiếm chuyến đi Hà Nội trên Traveloka tăng gấp bốn lần. Công suất buồng phòng tại một số khách sạn 3 - 5 sao đạt từ 75% đến 100%.

Tổng thu từ khách du lịch trong dịp sự kiện được ước tính khoảng 750 tỉ đồng.

Hơn 5.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại TPHCM

CSGT kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông. Ảnh: Cục CSGT

Theo Page Cục Cảnh sát giao thông, từ ngày 15–25/10/2026, lực lượng CSGT TP.HCM phát hiện, lập biên bản 5.211 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên đường bộ, gồm: 4.605 trường hợp điều khiển mô tô, xe gắn máy; 602 trường hợp điều khiển xe thô sơ và phương tiện khác; 04 trường hợp điều khiển ô tô con.

Kết quả xử lý: Tạm giữ 5.211 phương tiện; Tước quyền sử dụng GPLX 962 trường hợp; Trừ điểm GPLX 1.253 trường hợp.

Đáng chú ý, 2.199 trường hợp có nồng độ cồn trên 0,4 mg/l khí thở — sử dụng lượng lớn rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Trên đường thủy, lực lượng chức năng kiểm tra 437 lượt phương tiện, phát hiện, xử lý 01 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Tin sáng 29/9: Tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây mưa nhiều ngày ở miền Bắc; phản ứng của Lọ Lem và Hạt Dẻ khi MC Quyền Linh kêu cứu GĐXH - Theo dự báo, khoảng đêm 30/9 sẽ có một đợt gió mùa đông bắc tràn xuống miền Bắc gây mưa dông, nhiệt độ giảm khoảng 3-4 độ C; bà xã Dạ Thảo và hai con gái của Quyền Linh là Lọ Lem, Hạt Dẻ đều để lại bình luận động viên nam MC.