Bật mí nguyên nhân khiến miền Trung vẫn mưa như trút nước

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Dự báo thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, mưa lớn ở khu vực Trung Bộ tiếp tục tái diễn.

Nguyên nhân bởi không khí lạnh dồn sâu xuống kết hợp với gió đông ẩm trên độ cao 5000m, đồng thời ở phía Nam là rãnh áp thấp đang hoạt động mạnh. Từ hôm nay rãnh áp thấp có thể mạnh lên thành dải hội tụ nhiệt đới. Tổ hợp các hình thế này gây mưa nhiều ở cả Trung Bộ và Nam Bộ.

Từ đêm 06/10 đến ngày 08/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Đêm 08/10 và ngày 09/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Đợt mưa lớn diện rộng này có xu hướng mở rộng ra phía Bắc và còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10-11/10.

Cần đề phòng ngập úng cục bộ, lũ các trên sông lên cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông. Vùng núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Thời tiết hôm nay tại Bắc Bộ tiếp tục hanh khô, độ ẩm giảm thấp (toàn miền giảm xuống dưới 50%). Trời ít mây, nắng liên tục, mức nhiệt phổ biến tại các phường từ 29-31 độ.

Trời ít mây nên về đêm nhiệt độ giảm sâu, mức nhiệt thấp nhất từ 18-21 độ. Vùng núi cao Bắc Bộ có nơi giảm xuống 17 độ.

Theo dự báo thời tiết, miền Trung tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ ngập úng xảy ra nhiều nơi. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 07/10 đến ngày 08/10

- Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị: Có mưa vài nơi, riêng phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ đêm 08/10 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

- Khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng từ TP Huế đến TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to.

- Phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đông và Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 08/10 đến ngày 16/10

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ khoảng ngày 09-10/10 có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Từ đêm 08-11/10, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Cao nguyên Trung Bộ: Từ đêm 08-09/10 khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

- Nam Bộ: Từ đêm 08-10/10 khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay: Mưa lớn diện rộng từ Bắc Bộ đến Trung Bộ GĐXH - Dự báo hôm nay 13/9, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị có mưa to. Ngoài ra, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông. Cảnh báo mưa cường độ lớn, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.