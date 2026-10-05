Nguyên nhân và cách khắc phục đau khi quan hệ ở nữ giới

Nguyên nhân

Thời gian quan hệ quá lâu

Thông tin trên cổng thông tin Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, khi phụ nữ đã đạt được cảm giác cực khoái nhưng quý ông không xuất tinh được và vẫn đang cố gắng khiến cả hai khó đạt đỉnh. Những lúc này, đàn ông thường có những động tác mạnh dẫn đến căng cứng, không được thoải mái dễ gây ra đau bụng dưới cho cả hai đặc biệt là chị em phụ nữ.

Thời gian quan hệ kéo dài dễ gây tắc nghẽn vùng xương chậu, đây chính là nguyên nhân mà chị em thường hay đau bụng dưới nếu quan hệ quá lâu.

Quan hệ trong thời kỳ mang thai

Đau bụng sau quan hệ ở phụ nữ mang thai thường xảy ra ở ba tháng đầu hoặc ba tháng cuối của thai kỳ do cơn co thắt tử cung. Tuy nhiên, nếu quan hệ không đúng tư thế, không biết kiềm chế thì nguy cơ sinh non là rất cao. Đây cũng là lý do các bác sĩ khuyến cáo không nên quan hệ ở ba tháng đầu và ba tháng cuối của thai kỳ.

Đau bụng sau quan hệ ở phụ nữ mang thai thường xảy ra ở ba tháng đầu hoặc ba tháng cuối của thai kỳ do cơn co thắt tử cung.

Ngoài ra đau bụng khi quan hệ cũng là do nguyên nhân bệnh lý như viêm phần phụ, u xơ tử cung, u nang buồng trứng, lạc nội mạc tử cung.

Cần làm gì để cải thiện tình trạng đau rát khi quan hệ?

Để dập tắt cảm giác khó chịu này và khôi phục sự thoải mái, các cặp đôi cần chủ động phối hợp điều chỉnh các thói quen sinh hoạt giường chiếu một cách khoa học.

Trước hết, việc kéo dài thời gian dành cho màn dạo đầu lên tối thiểu 15 phút là điều vô cùng cần thiết, giúp hệ thần kinh có đủ thời gian kích hoạt các tuyến bài tiết dịch nhờn tự nhiên làm mát và bảo vệ niêm mạc.

Trong trường hợp dịch tiết cơ thể vẫn không đủ, việc chủ động bổ sung các loại chất bôi trơn nhân tạo gốc nước là giải pháp cơ học vô cùng hiệu quả để giảm thiểu tối đa lực ma sát sinh ra.

Các cặp đôi nên tăng cường giao tiếp, lựa chọn những tư thế giao hợp nhẹ nhàng, giúp người phụ nữ làm chủ được tốc độ và biên độ thâm nhập nhằm giảm bớt các chấn động mạnh lên vùng cổ tử cung, hướng tới một đời sống quan hệ tình dục lành mạnh.

Nếu bạn gặp tình trạng đau khi quan hệ tình dục, thay vì cố chịu đựng khiến cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn, hãy tìm cách giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Nếu bạn đã chủ động áp dụng gel hỗ trợ và kéo dài màn dạo đầu nhưng cảm giác bỏng rát vẫn tiếp diễn dữ dội, bạn tuyệt đối không được chủ quan hay tự ý mua các loại thuốc bôi trôi nổi.

Nếu có triệu chứng kéo dài hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao, bạn nên chủ động đặt lịch khám với bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và đánh giá phù hợp.

Qua các bước khám lâm sàng, soi tươi dịch âm đạo và xét nghiệm sàng lọc, các bác sĩ sẽ định vị chính xác mầm bệnh để kê đơn thuốc kháng sinh hoặc thuốc đặt đặc trị, giúp bạn nhanh chóng hồi phục và duy trì hạnh phúc lứa đôi bền vững.