Bí quyết tạo hưng phấn cho đối phương chốn phòng the

Tìm ra mặt tích cực của nhau

Theo VOV, cách này bạn sẽ thấy khó khăn trong vài ngày đầu, nhưng sau đó sẽ nhận ra nhiều ưu điểm của chồng mà trước đây chưa hề thấy. Người còn lại thì hạnh phúc vì những ưu điểm của mình được công nhận.

Dần dà, cách nhìn về nhau thay đổi hẳn theo hướng tích cực, quan hệ vợ chồng trở nên hòa hợp hơn. Tương tự với nhiều thứ xảy ra trong cuộc sống, ví dụ như bạn nên nghĩ của đi thay người khi mất ví tiền chẳng hạn. Cách này giúp giảm stress và làm cuộc sống dễ thở hơn.

Tình dục lành mạnh, hợp lý

Yếu tố này khỏi nói cũng thấy được tầm quan trọng hàng đầu. Theo các chuyên gia tâm lý, tình dục với các cặp đôi nên ở mức 2-3 lần/ tuần (tùy vào sức khỏe và tuổi tác). Và, ở thời buổi hiện đại này, phụ nữ đừng ngần ngại trong việc bày tỏ suy nghĩ của mình về ham muốn chuyện gối chăn.

Theo các chuyên gia tâm lý, tình dục với các cặp đôi nên ở mức 2-3 lần/ tuần (tùy vào sức khỏe và tuổi tác).

Luôn trao đổi với nhau về suy nghĩ, cảm giác để hòa hợp hơn. Ngoài ra, việc làm mới đời sống tình dục là rất cần thiết. Thỉnh thoảng hãy tạo không khí lãng mạn như ánh nến, hoa hồng và thử một tư thế mới. Chuyện tình dục lôi cuốn, thăng hoa cũng là biện pháp hữu hiệu bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Hỏi xem đối phương muốn gì

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, đặt câu hỏi là cách nhanh nhất giúp nàng đạt cực khoái. Những người trong cuộc thoải mái nói về chuyện phòng the sẽ ít lo lắng hơn khi nhập cuộc. Thảo luận về các mong muốn, sở thích, tưởng tượng, điều nàng thích mà không phán xét sẽ khiến nàng thấy thoải mái hơn và giúp cả hai bạn thoả mãn trong "cuộc yêu".

Khen ngợi thật ngọt ngào

Khi yêu, phụ nữ sợ nhất người đàn ông không hài lòng với cơ thể của mình hay cách mình 'yêu' cùng chàng. Do đó, để xóa bỏ nghi ngờ này, hãy khen ngợi cô ấy bằng những lời lẽ thật chân thật và dịu dàng để cho cô ấy cảm nhận được tình yêu của bạn.

Hãy thì thầm vào tai chàng điều mà bạn muốn khi cả hai đang ân ái.

Khen ngợi cũng là một cách thể hiện sự hưng phấn của mình, cũng như là điều mà bạn thích thú khi 'yêu' cùng cô ấy. Lắng nghe những lời ngọt ngào của bạn khi lên giường sẽ mang lại cho người phụ nữ những xúc cảm không thể quên.

Cùng chàng chủ động trong "cuộc yêu"

Cũng theo VTC News, phụ nữ không nên mặc định việc chủ động trong chuyện "yêu" là trách nhiệm của đàn ông. Đừng để chàng là người duy nhất nỗ lực, chủ động trong "chuyện ấy". Hãy thì thầm vào tai chàng điều mà bạn muốn khi cả hai đang ân ái. Ngoài ra, bạn có thể ăn mặc gợi cảm và lôi kéo chàng nhập cuộc, "cuộc yêu" sẽ trở nên thăng hoa và hoàn hảo hơn đấy.

Tập trung là điều rất quan trọng khi "yêu"

Một số người thường phân tâm khi đang làm "chuyện ấy" với chồng. Khi "yêu" hãy cố gắng chuyên tâm để "cuộc yêu" trở nên hoàn hảo. Điều này không chỉ giúp bạn đạt được cực khoái mà còn mang lại kết quả tuyệt vời cho cả đối phương.