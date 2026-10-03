Đàn ông sau tuổi 60 có còn ham muốn tình dục?

Bước qua tuổi 60, nhiều người thường mặc định tuổi tác đồng nghĩa với việc kết thúc ham muốn tình dục và khép lại đời sống gối chăn. Mặc dù nam giới cũng có các triệu chứng do thay đổi nội tiết tố khi già đi nhưng không có những biểu hiện rõ ràng như ở phụ nữ giai đoạn mãn kinh.

Ở nam giới, đặc biệt là sau tuổi 60, các triệu chứng bắt đầu trở nên rõ rệt và kéo dài. Không phải người đàn ông nào cũng có triệu chứng suy giảm ham muốn tình dục trong giai đoạn này. Thực tế, nhu cầu tình dục ở người cao tuổi vẫn tiếp tục như một phần tự nhiên của đời sống nhưng tần suất hay cách thức thể hiện có nhiều thay đổi so với thời trẻ.

1. Quá trình suy giảm testosterone sau tuổi 60

Nồng độ testosterone ở nam giới thường đạt đỉnh trong độ tuổi từ 18 - 25. Từ sau tuổi 30, lượng hormone này bắt đầu giảm tự nhiên khoảng 1% mỗi năm và tốc độ suy giảm có thể diễn ra nhanh hơn sau tuổi 40.

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Trần Thành - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện 19-8: Tình trạng mãn dục nam thường xảy ra khi nam giới bước vào độ tuổi trung niên với nhiều triệu chứng kèm theo. Xét theo sinh hóa, chỉ số testosterone trong máu của nam giới sẽ giảm xuống (dưới 10 - 35 nanomol/lít).

Mặc dù nồng độ testosterone bắt đầu giảm sau tuổi 40, các triệu chứng mãn dục nam thường xuất hiện từ 50 - 55 tuổi. Tần suất và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng có thể tăng lên theo tuổi tác nhưng không có một giới hạn tuổi cụ thể.

Đàn ông sau tuổi 60 vẫn duy trì hoạt động tình dục nhưng có sự khác biệt so với thời trẻ. Ảnh minh họa AI.

Dù nồng độ hormone sinh dục suy giảm rõ rệt sau tuổi 60, tinh hoàn của nam giới vẫn tiếp tục sản sinh một lượng testosterone nhất định. Mức hormone này tuy không đủ để duy trì phong độ sung mãn như thời trai trẻ nhưng vẫn đủ để kích thích ham muốn và cảm xúc gắn kết lứa đôi. Vì vậy, mãn dục nam thực chất là sự điều chỉnh lại ngưỡng sinh lý chứ không phải mất hẳn ham muốn tình dục.

2. Những thay đổi trong đời sống tình dục sau tuổi 60

Nam giới sau tuổi 60 có thể gặp phải tình trạng ngại sinh hoạt tình dục một phần do tình trạng khó cương dương. Một số người lớn tuổi gặp khó khăn trong việc bắt đầu và duy trì cương cứng dẫn đến sự thỏa mãn tình dục suy giảm. Khi bước vào giai đoạn này, cơ thể nam giới xuất hiện những thay đổi rõ rệt cần được nhìn nhận đúng đắn:

Tần suất và thời gian đáp ứng chậm hơn: Khác với sự nhạy cảm thời trẻ, nam giới lớn tuổi cần nhiều thời gian kích thích hơn để đạt được sự cương cứng. Độ cương cứng của dương vật có thể không còn tối đa và thời gian trơ sau mỗi lần sinh hoạt thường kéo dài hơn.

Khác với sự nhạy cảm thời trẻ, nam giới lớn tuổi cần nhiều thời gian kích thích hơn để đạt được sự cương cứng. Độ cương cứng của dương vật có thể không còn tối đa và thời gian trơ sau mỗi lần sinh hoạt thường kéo dài hơn. Thay đổi về thể lực và khối cơ: Testosterone suy giảm làm cơ bắp teo nhỏ, sức bền thể lực kém và mỡ thừa tích tụ nhiều ở vùng bụng. Sự sụt giảm thể lực này ảnh hưởng đến độ dẻo dai trong các hoạt động thể chất, bao gồm cả quan hệ vợ chồng.

Testosterone suy giảm làm cơ bắp teo nhỏ, sức bền thể lực kém và mỡ thừa tích tụ nhiều ở vùng bụng. Sự sụt giảm thể lực này ảnh hưởng đến độ dẻo dai trong các hoạt động thể chất, bao gồm cả quan hệ vợ chồng. Chuyển dịch từ quan hệ thể xác sang gắn kết cảm xúc: Nhu cầu sau tuổi 60 thường không còn đặt nặng vào tần suất giao hợp hay hiệu suất cơ học. Thay vào đó, ham muốn được thể hiện qua sự gần gũi, âu yếm, chia sẻ cảm xúc và tìm kiếm sự đồng điệu tâm hồn giữa hai người bạn đời.

3. Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ phái mạnh

Khả năng duy trì đời sống tình dục sau tuổi 60 chịu tác động lớn từ các bệnh lý nền và thói quen sinh hoạt. Các bệnh mạn tính phổ biến ở người cao tuổi như đái tháo đường, tăng huyết áp, mỡ máu cao hay xơ vữa động mạch làm tổn thương vi mạch nuôi dưỡng thể hang, trực tiếp gây ra chứng rối loạn cương dương dù tâm trí vẫn có nhu cầu.

Người lớn tuổi thường sử dụng dài ngày các nhóm thuốc hạ áp, thuốc an thần, chống trầm cảm hoặc thuốc tim mạch, có thể làm giảm ham muốn thứ phát hoặc cản trở khả năng cương cứng.

Ngoài ra, tâm lý và lối sống thiếu lành mạnh cũng ảnh hưởng không nhỏ tới ham muốn và kết quả tình dục. Khi nam giới lớn tuổi có những lo âu quá mức về tuổi tác, áp lực tâm lý sợ "thất bại" cùng thói quen ít vận động, lạm dụng rượu bia, thuốc lá hay thức khuya đều đẩy nhanh tốc độ mãn dục và ức chế sản sinh testosterone nội sinh.

Thay vì lo lắng hay né tránh, nam giới cần chủ động duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các bệnh mạn tính và cởi mở chia sẻ cùng bạn đời. Khi gặp các trở ngại kéo dài về chức năng sinh lý, nên đến khám chuyên khoa nam học để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn.