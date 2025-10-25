Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Nguyên nhân vụ sập móng nhà khiến 2 cha con ở Đắk Lắk thiệt mạng

Thứ bảy, 18:49 25/10/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Trong lúc thợ đào móng xây nhà, phần móng cao bất ngờ sạt lở, đổ sang nhà hàng xóm, khiến 2 cha con tử vong và 3 người khác bị thương.

UBND xã Yang Mao (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ sập móng nhà khiến 2 người tử vong và 3 người khác bị thương.

Theo báo cáo, lúc 11h ngày 25/10, gia đình bà Trần Thị Huệ (SN 1969, trú buôn Mnang Tar) đang đào móng xây nhà thì phần móng cao bị sạt lở, đổ sang nhà ông Y Ôi K. (SN 1981), khiến căn nhà bị sập.

Nguyên nhân vụ sập móng nhà khiến 2 cha con ở Đắk Lắk thiệt mạng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm, đưa các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Vụ sập nhà khiến ông Y Ôi K và con gái là H Hồng N (SN 2014) tử vong tại chỗ. Ba người khác trong nhà gồm Y Hiếu Niê (SN 2020), H Huệ Niê (SN 2003) và Y Minh Niê (SN 1996) bị thương.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Yang Mao phối hợp cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời phong tỏa, bảo vệ khu vực xảy ra sự cố.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do phần móng cao bị sạt lở nên đổ sang nhà hàng xóm.

Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Sau sự việc thương tâm, chính quyền xã Yang Mao hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình lo hậu sự cho người xấu số.

MINH MINH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Giải Marathon thiện nguyện gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo vùng cao nguyên

Giải Marathon thiện nguyện gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo vùng cao nguyên

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH – Tham gia giải Marathon thiện nguyện với chủ đề ‘Mỗi bước chân – Một ước mơ” vào ngày 16/11 tới đây, mỗi bước chân sẽ giúp trẻ em nghèo vùng cao nguyên có học bổng.

4 con giáp kiêu ngạo: Luôn coi mình là nhất, không thích nghe ai góp ý

4 con giáp kiêu ngạo: Luôn coi mình là nhất, không thích nghe ai góp ý

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người dù tài giỏi đến đâu cũng khó tránh khỏi khuyết điểm lớn nhất: quá kiêu ngạo và bảo thủ.

Hà Nội: Lái xe tải thừa nhận 'uống gần 10 cốc' khi bị CSGT bất ngờ kiểm tra trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Hà Nội: Lái xe tải thừa nhận 'uống gần 10 cốc' khi bị CSGT bất ngờ kiểm tra trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Bất chấp việc đã uống rượu bia, một tài xế xe tải vẫn liều lĩnh điều khiển phương tiện trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (đoạn qua Trạm thu phí Đại Xuyên, TP Hà Nội) và bị lực lượng CSGT phát hiện, xử phạt.

Đáp ứng đủ điều kiện này, triệu người có cơ hội mua nhà ở xã hội

Đáp ứng đủ điều kiện này, triệu người có cơ hội mua nhà ở xã hội

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Nhà ở xã hội luôn là một trong những bất động sản luôn được rất nhiều người quan tâm bởi giá thành của nó. Cần đáp ứng điều kiện gì để được sở hữu nhà ở xã hội?

Ngày sinh Âm lịch của người được sao may mắn chiếu mệnh: Càng lớn tuổi càng phát tài

Ngày sinh Âm lịch của người được sao may mắn chiếu mệnh: Càng lớn tuổi càng phát tài

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Trong tử vi, có những ngày sinh Âm lịch được xem là thời điểm Thần Tài mỉm cười, quý nhân phù trợ.

Nhiều tuyến đường liên xã ở Thái Nguyên sạt lở, người dân liều mình vượt qua điểm nguy hiểm

Nhiều tuyến đường liên xã ở Thái Nguyên sạt lở, người dân liều mình vượt qua điểm nguy hiểm

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Ảnh hưởng của bão số 11 khiến nhiều khu vực ở Thái Nguyên mưa lớn kéo dài, gây ra hàng loạt điểm sạt lở tại các tuyến đường nối xã, vùng đồi núi. Đất đá tràn xuống, cây đổ chắn ngang, nhiều đoạn đường ngập trong bùn lầy khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm cao.

Con giáp có lộc trong 3 tháng tới

Con giáp có lộc trong 3 tháng tới

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Ba tháng tới, vận may tài chính sẽ mỉm cười với 4 con giáp này. Không chỉ được Thần Tài chiếu cố, họ còn có quý nhân song hành, tiền bạc kéo đến dồn dập, cơ hội "đổi đời" trong tầm tay.

Hơn 34.000 người khuyết tật được hưởng lợi từ dự án hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam

Hơn 34.000 người khuyết tật được hưởng lợi từ dự án hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 3 năm triển khai, Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” đã mang lại hỗ trợ thiết thực cho hơn 34.000 người khuyết tật, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy hòa nhập xã hội.

Từ ngày 15/12 tới, cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông được hỗ trợ tới 10 triệu đồng

Từ ngày 15/12 tới, cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông được hỗ trợ tới 10 triệu đồng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Nghị định số 279/2025-NĐ-CP, tổ chức, cá nhân trực tiếp giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu sẽ được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/tổ chức và 5 triệu đồng/cá nhân.

Chiêm ngưỡng diện mạo mới của Bảo tàng Công an Hà Nội sau cải tạo, nâng cấp

Chiêm ngưỡng diện mạo mới của Bảo tàng Công an Hà Nội sau cải tạo, nâng cấp

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 24/10, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Công an Hà Nội. Dự án cải tạo, nâng cấp được triển khai với quy mô toàn diện, ứng dụng công nghệ hiện đại với gần 1.500 tư liệu, hiện vật... được sưu tầm, trưng bày.

Xem nhiều

Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm, quyết đoán, càng kiên cường càng thịnh vượng

Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm, quyết đoán, càng kiên cường càng thịnh vượng

Đời sống

GĐXH - Người sinh vào ba tháng Âm lịch này thường mang trong mình bản lĩnh mạnh mẽ, tinh thần kiên cường và ý chí vươn lên hiếm có.

Con giáp có lộc trong 3 tháng tới

Con giáp có lộc trong 3 tháng tới

Đời sống
Ngày sinh Âm lịch của người được sao may mắn chiếu mệnh: Càng lớn tuổi càng phát tài

Ngày sinh Âm lịch của người được sao may mắn chiếu mệnh: Càng lớn tuổi càng phát tài

Đời sống
Con giáp cẩu thả, dễ để tuột mất thành công trong tầm tay

Con giáp cẩu thả, dễ để tuột mất thành công trong tầm tay

Đời sống
4 con giáp kiêu ngạo: Luôn coi mình là nhất, không thích nghe ai góp ý

4 con giáp kiêu ngạo: Luôn coi mình là nhất, không thích nghe ai góp ý

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top