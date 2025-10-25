Nguyên nhân vụ sập móng nhà khiến 2 cha con ở Đắk Lắk thiệt mạng
Trong lúc thợ đào móng xây nhà, phần móng cao bất ngờ sạt lở, đổ sang nhà hàng xóm, khiến 2 cha con tử vong và 3 người khác bị thương.
UBND xã Yang Mao (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ sập móng nhà khiến 2 người tử vong và 3 người khác bị thương.
Theo báo cáo, lúc 11h ngày 25/10, gia đình bà Trần Thị Huệ (SN 1969, trú buôn Mnang Tar) đang đào móng xây nhà thì phần móng cao bị sạt lở, đổ sang nhà ông Y Ôi K. (SN 1981), khiến căn nhà bị sập.
Vụ sập nhà khiến ông Y Ôi K và con gái là H Hồng N (SN 2014) tử vong tại chỗ. Ba người khác trong nhà gồm Y Hiếu Niê (SN 2020), H Huệ Niê (SN 2003) và Y Minh Niê (SN 1996) bị thương.
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Yang Mao phối hợp cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời phong tỏa, bảo vệ khu vực xảy ra sự cố.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do phần móng cao bị sạt lở nên đổ sang nhà hàng xóm.
Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Sau sự việc thương tâm, chính quyền xã Yang Mao hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình lo hậu sự cho người xấu số.
