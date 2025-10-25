Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Giải Marathon thiện nguyện gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo vùng cao nguyên

Thứ bảy, 20:03 25/10/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Tham gia giải Marathon thiện nguyện với chủ đề ‘Mỗi bước chân – Một ước mơ” vào ngày 16/11 tới đây, mỗi bước chân sẽ giúp trẻ em nghèo vùng cao nguyên có học bổng.

Giải chạy thiện nguyện được tổ chức vào ngày 16/11/2025 tại Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt. Mỗi vận động viên hoàn thành đường chạy sẽ đóng góp 100.000 đồng vào quỹ. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được dùng để trao học bổng và hỗ trợ học sinh nghèo, giúp các em tiếp tục hành trình đến trường, nuôi dưỡng ước mơ vươn lên trong học tập.

Giải Marathon thiện nguyện gây qũy học bổng cho trẻ em nghèo vùng cao nguyên - Ảnh 1.

Giải chạy Marathon mở rộng với chủ đề "Mỗi bước chân – Một ước mơ” hướng đến mục tiêu gây quỹ học bổng dành cho trẻ em nghèo vùng cao nguyên hiếu học Lâm Đồng.

Không chỉ là hoạt động thể thao rèn luyện sức khỏe, chương trình còn là sự kiện gắn kết cộng đồng, lan tỏa thông điệp "Sống đẹp – Sống khỏe – Sống vì xã hội". Mỗi bước chạy là một ước mơ được tiếp sức, góp phần lan tỏa tinh thần thiện nguyện và nâng cao ý nghĩa cộng đồng trên vùng đất cao nguyên Lâm Đồng.

Năm nay, giải chạy thiện nguyện này dự kiến quy tụ hàng nghìn người tham dự đến từ nhiều lĩnh vực: học sinh, sinh viên, doanh nhân, vận động viên và các mạnh thường quân cùng hòa chung tinh thần sẻ chia, nhân ái.

Người tham gia sẽ nhận Race Kit gồm áo, số bib, mũ lưu niệm và huy chương hoàn thành. Ban tổ chức dành 5.000 suất đăng ký miễn phí cho người đăng ký trước ngày 10/11/2025. Thời gian nhận Race Kit từ 01/11 – 10/11/2025.

Giải Marathon thiện nguyện gây qũy học bổng cho trẻ em nghèo vùng cao nguyên - Ảnh 2.Giải chạy hòa nhập 'Muôn màu sắc, một hành trình'

GĐXH - Hà Nội sắp chào đón một sự kiện đầy sắc màu và ý nghĩa nhân văn: Giải chạy hòa nhập "Muôn màu sắc, một hành trình" sẽ diễn ra vào ngày 28/9/2025 tại Công viên Hòa Bình, cổng đường Hoàng Minh Thảo, Xuân Đỉnh, Hà Nội.

H.M
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

4 con giáp kiêu ngạo: Luôn coi mình là nhất, không thích nghe ai góp ý

4 con giáp kiêu ngạo: Luôn coi mình là nhất, không thích nghe ai góp ý

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người dù tài giỏi đến đâu cũng khó tránh khỏi khuyết điểm lớn nhất: quá kiêu ngạo và bảo thủ.

Nguyên nhân vụ sập móng nhà khiến 2 cha con ở Đắk Lắk thiệt mạng

Nguyên nhân vụ sập móng nhà khiến 2 cha con ở Đắk Lắk thiệt mạng

Đời sống - 9 giờ trước

Trong lúc thợ đào móng xây nhà, phần móng cao bất ngờ sạt lở, đổ sang nhà hàng xóm, khiến 2 cha con tử vong và 3 người khác bị thương.

Hà Nội: Lái xe tải thừa nhận 'uống gần 10 cốc' khi bị CSGT bất ngờ kiểm tra trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Hà Nội: Lái xe tải thừa nhận 'uống gần 10 cốc' khi bị CSGT bất ngờ kiểm tra trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Bất chấp việc đã uống rượu bia, một tài xế xe tải vẫn liều lĩnh điều khiển phương tiện trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (đoạn qua Trạm thu phí Đại Xuyên, TP Hà Nội) và bị lực lượng CSGT phát hiện, xử phạt.

Đáp ứng đủ điều kiện này, triệu người có cơ hội mua nhà ở xã hội

Đáp ứng đủ điều kiện này, triệu người có cơ hội mua nhà ở xã hội

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Nhà ở xã hội luôn là một trong những bất động sản luôn được rất nhiều người quan tâm bởi giá thành của nó. Cần đáp ứng điều kiện gì để được sở hữu nhà ở xã hội?

Ngày sinh Âm lịch của người được sao may mắn chiếu mệnh: Càng lớn tuổi càng phát tài

Ngày sinh Âm lịch của người được sao may mắn chiếu mệnh: Càng lớn tuổi càng phát tài

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Trong tử vi, có những ngày sinh Âm lịch được xem là thời điểm Thần Tài mỉm cười, quý nhân phù trợ.

Nhiều tuyến đường liên xã ở Thái Nguyên sạt lở, người dân liều mình vượt qua điểm nguy hiểm

Nhiều tuyến đường liên xã ở Thái Nguyên sạt lở, người dân liều mình vượt qua điểm nguy hiểm

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Ảnh hưởng của bão số 11 khiến nhiều khu vực ở Thái Nguyên mưa lớn kéo dài, gây ra hàng loạt điểm sạt lở tại các tuyến đường nối xã, vùng đồi núi. Đất đá tràn xuống, cây đổ chắn ngang, nhiều đoạn đường ngập trong bùn lầy khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm cao.

Con giáp có lộc trong 3 tháng tới

Con giáp có lộc trong 3 tháng tới

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Ba tháng tới, vận may tài chính sẽ mỉm cười với 4 con giáp này. Không chỉ được Thần Tài chiếu cố, họ còn có quý nhân song hành, tiền bạc kéo đến dồn dập, cơ hội "đổi đời" trong tầm tay.

Hơn 34.000 người khuyết tật được hưởng lợi từ dự án hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam

Hơn 34.000 người khuyết tật được hưởng lợi từ dự án hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 3 năm triển khai, Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” đã mang lại hỗ trợ thiết thực cho hơn 34.000 người khuyết tật, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy hòa nhập xã hội.

Từ ngày 15/12 tới, cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông được hỗ trợ tới 10 triệu đồng

Từ ngày 15/12 tới, cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông được hỗ trợ tới 10 triệu đồng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Nghị định số 279/2025-NĐ-CP, tổ chức, cá nhân trực tiếp giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu sẽ được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/tổ chức và 5 triệu đồng/cá nhân.

Chiêm ngưỡng diện mạo mới của Bảo tàng Công an Hà Nội sau cải tạo, nâng cấp

Chiêm ngưỡng diện mạo mới của Bảo tàng Công an Hà Nội sau cải tạo, nâng cấp

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 24/10, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Công an Hà Nội. Dự án cải tạo, nâng cấp được triển khai với quy mô toàn diện, ứng dụng công nghệ hiện đại với gần 1.500 tư liệu, hiện vật... được sưu tầm, trưng bày.

Xem nhiều

Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm, quyết đoán, càng kiên cường càng thịnh vượng

Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm, quyết đoán, càng kiên cường càng thịnh vượng

Đời sống

GĐXH - Người sinh vào ba tháng Âm lịch này thường mang trong mình bản lĩnh mạnh mẽ, tinh thần kiên cường và ý chí vươn lên hiếm có.

Con giáp có lộc trong 3 tháng tới

Con giáp có lộc trong 3 tháng tới

Đời sống
Ngày sinh Âm lịch của người được sao may mắn chiếu mệnh: Càng lớn tuổi càng phát tài

Ngày sinh Âm lịch của người được sao may mắn chiếu mệnh: Càng lớn tuổi càng phát tài

Đời sống
Con giáp cẩu thả, dễ để tuột mất thành công trong tầm tay

Con giáp cẩu thả, dễ để tuột mất thành công trong tầm tay

Đời sống
4 con giáp kiêu ngạo: Luôn coi mình là nhất, không thích nghe ai góp ý

4 con giáp kiêu ngạo: Luôn coi mình là nhất, không thích nghe ai góp ý

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top