Giải Marathon thiện nguyện gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo vùng cao nguyên

Giải chạy thiện nguyện được tổ chức vào ngày 16/11/2025 tại Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt. Mỗi vận động viên hoàn thành đường chạy sẽ đóng góp 100.000 đồng vào quỹ. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được dùng để trao học bổng và hỗ trợ học sinh nghèo, giúp các em tiếp tục hành trình đến trường, nuôi dưỡng ước mơ vươn lên trong học tập.

Giải chạy Marathon mở rộng với chủ đề "Mỗi bước chân – Một ước mơ” hướng đến mục tiêu gây quỹ học bổng dành cho trẻ em nghèo vùng cao nguyên hiếu học Lâm Đồng.



Không chỉ là hoạt động thể thao rèn luyện sức khỏe, chương trình còn là sự kiện gắn kết cộng đồng, lan tỏa thông điệp "Sống đẹp – Sống khỏe – Sống vì xã hội". Mỗi bước chạy là một ước mơ được tiếp sức, góp phần lan tỏa tinh thần thiện nguyện và nâng cao ý nghĩa cộng đồng trên vùng đất cao nguyên Lâm Đồng.

Năm nay, giải chạy thiện nguyện này dự kiến quy tụ hàng nghìn người tham dự đến từ nhiều lĩnh vực: học sinh, sinh viên, doanh nhân, vận động viên và các mạnh thường quân cùng hòa chung tinh thần sẻ chia, nhân ái.

Người tham gia sẽ nhận Race Kit gồm áo, số bib, mũ lưu niệm và huy chương hoàn thành. Ban tổ chức dành 5.000 suất đăng ký miễn phí cho người đăng ký trước ngày 10/11/2025. Thời gian nhận Race Kit từ 01/11 – 10/11/2025.

