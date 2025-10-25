Hà Nội: Lái xe tải thừa nhận 'uống gần 10 cốc' khi bị CSGT bất ngờ kiểm tra trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ
GĐXH - Bất chấp việc đã uống rượu bia, một tài xế xe tải vẫn liều lĩnh điều khiển phương tiện trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (đoạn qua Trạm thu phí Đại Xuyên, TP Hà Nội) và bị lực lượng CSGT phát hiện, xử phạt.
Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, vào tối 24/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn tại khu vực Km211 cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (thuộc Trạm thu phí Đại Xuyên, Hà Nội), Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 – Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện một trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn.
Cụ thể, vào khoảng 21 giờ 16 phút, lực lượng chức năng đã dừng kiểm tra xe ô tô tải mang biển số 29C-019.XX do tài xế Nguyễn N.T. điều khiển theo hướng Hà Nội đi Ninh Bình. Qua kiểm tra bằng máy đo nồng độ cồn, kết quả khiến tổ công tác không khỏi bất ngờ: tài xế T. vi phạm ở mức 0,510 mg/l khí thở.
Lái xe tải thừa nhận 'uống gần 10 cốc' khi bị CSGT bất ngờ kiểm tra trên cao tốc. Nguồn: Cục CSGT
Đây là mức vi phạm rất cao, vượt ngưỡng kịch khung theo quy định hiện hành (mức 3 là trên 0,4 mg/l khí thở). Đối mặt với kết quả đo và lực lượng chức năng, tài xế T. tỏ ra khá bình tĩnh nhưng cũng thừa nhận lỗi sai của mình.
Khi được cán bộ CSGT hỏi về việc có sử dụng rượu bia trước đó không, tài xế T. thừa nhận: "Em uống cách đây khoảng 2 tiếng... Em uống gần 10 cốc". Dù vậy, người này cũng nhanh chóng nhận lỗi: "Em biết sai rồi!".
Ngay lập tức, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Nguyễn N.T. về hành vi "Điều khiển xe ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở".
Với mức vi phạm này, tài xế T. sẽ phải đối mặt với mức phạt tiền cao nhất là 35 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong thời hạn 23 tháng. Tổ công tác cũng đã tiến hành tạm giữ phương tiện theo đúng quy định.
Theo Cục CSGT, việc tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn, đặc biệt là trên các tuyến cao tốc, đang được triển khai đồng bộ và quyết liệt trên toàn quốc theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Cục.
Mục tiêu là kiên quyết hình thành thói quen "Đã uống rượu, bia – không lái xe", qua đó bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa các vụ tai nạn giao thông thảm khốc có thể xảy ra.
Giải Marathon thiện nguyện gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo vùng cao nguyênĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH – Tham gia giải Marathon thiện nguyện với chủ đề ‘Mỗi bước chân – Một ước mơ” vào ngày 16/11 tới đây, mỗi bước chân sẽ giúp trẻ em nghèo vùng cao nguyên có học bổng.
4 con giáp kiêu ngạo: Luôn coi mình là nhất, không thích nghe ai góp ýĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người dù tài giỏi đến đâu cũng khó tránh khỏi khuyết điểm lớn nhất: quá kiêu ngạo và bảo thủ.
Nguyên nhân vụ sập móng nhà khiến 2 cha con ở Đắk Lắk thiệt mạngĐời sống - 9 giờ trước
Trong lúc thợ đào móng xây nhà, phần móng cao bất ngờ sạt lở, đổ sang nhà hàng xóm, khiến 2 cha con tử vong và 3 người khác bị thương.
Đáp ứng đủ điều kiện này, triệu người có cơ hội mua nhà ở xã hộiĐời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Nhà ở xã hội luôn là một trong những bất động sản luôn được rất nhiều người quan tâm bởi giá thành của nó. Cần đáp ứng điều kiện gì để được sở hữu nhà ở xã hội?
Ngày sinh Âm lịch của người được sao may mắn chiếu mệnh: Càng lớn tuổi càng phát tàiĐời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Trong tử vi, có những ngày sinh Âm lịch được xem là thời điểm Thần Tài mỉm cười, quý nhân phù trợ.
Nhiều tuyến đường liên xã ở Thái Nguyên sạt lở, người dân liều mình vượt qua điểm nguy hiểmĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Ảnh hưởng của bão số 11 khiến nhiều khu vực ở Thái Nguyên mưa lớn kéo dài, gây ra hàng loạt điểm sạt lở tại các tuyến đường nối xã, vùng đồi núi. Đất đá tràn xuống, cây đổ chắn ngang, nhiều đoạn đường ngập trong bùn lầy khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm cao.
Con giáp có lộc trong 3 tháng tớiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Ba tháng tới, vận may tài chính sẽ mỉm cười với 4 con giáp này. Không chỉ được Thần Tài chiếu cố, họ còn có quý nhân song hành, tiền bạc kéo đến dồn dập, cơ hội "đổi đời" trong tầm tay.
Hơn 34.000 người khuyết tật được hưởng lợi từ dự án hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt NamĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Sau 3 năm triển khai, Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” đã mang lại hỗ trợ thiết thực cho hơn 34.000 người khuyết tật, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy hòa nhập xã hội.
Từ ngày 15/12 tới, cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông được hỗ trợ tới 10 triệu đồngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định số 279/2025-NĐ-CP, tổ chức, cá nhân trực tiếp giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu sẽ được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/tổ chức và 5 triệu đồng/cá nhân.
Chiêm ngưỡng diện mạo mới của Bảo tàng Công an Hà Nội sau cải tạo, nâng cấpĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 24/10, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Công an Hà Nội. Dự án cải tạo, nâng cấp được triển khai với quy mô toàn diện, ứng dụng công nghệ hiện đại với gần 1.500 tư liệu, hiện vật... được sưu tầm, trưng bày.
Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm, quyết đoán, càng kiên cường càng thịnh vượngĐời sống
GĐXH - Người sinh vào ba tháng Âm lịch này thường mang trong mình bản lĩnh mạnh mẽ, tinh thần kiên cường và ý chí vươn lên hiếm có.