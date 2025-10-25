Hà Nội: Lái xe tải thừa nhận 'uống gần 10 cốc' khi bị CSGT bất ngờ kiểm tra trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, vào tối 24/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn tại khu vực Km211 cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (thuộc Trạm thu phí Đại Xuyên, Hà Nội), Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 – Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện một trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ 16 phút, lực lượng chức năng đã dừng kiểm tra xe ô tô tải mang biển số 29C-019.XX do tài xế Nguyễn N.T. điều khiển theo hướng Hà Nội đi Ninh Bình. Qua kiểm tra bằng máy đo nồng độ cồn, kết quả khiến tổ công tác không khỏi bất ngờ: tài xế T. vi phạm ở mức 0,510 mg/l khí thở.

Lái xe tải thừa nhận 'uống gần 10 cốc' khi bị CSGT bất ngờ kiểm tra trên cao tốc. Nguồn: Cục CSGT

Đây là mức vi phạm rất cao, vượt ngưỡng kịch khung theo quy định hiện hành (mức 3 là trên 0,4 mg/l khí thở). Đối mặt với kết quả đo và lực lượng chức năng, tài xế T. tỏ ra khá bình tĩnh nhưng cũng thừa nhận lỗi sai của mình.

Khi được cán bộ CSGT hỏi về việc có sử dụng rượu bia trước đó không, tài xế T. thừa nhận: "Em uống cách đây khoảng 2 tiếng... Em uống gần 10 cốc". Dù vậy, người này cũng nhanh chóng nhận lỗi: "Em biết sai rồi!".

Ngay lập tức, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Nguyễn N.T. về hành vi "Điều khiển xe ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở".

Với mức vi phạm này, tài xế T. sẽ phải đối mặt với mức phạt tiền cao nhất là 35 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong thời hạn 23 tháng. Tổ công tác cũng đã tiến hành tạm giữ phương tiện theo đúng quy định.

Theo Cục CSGT, việc tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn, đặc biệt là trên các tuyến cao tốc, đang được triển khai đồng bộ và quyết liệt trên toàn quốc theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Cục.

Mục tiêu là kiên quyết hình thành thói quen "Đã uống rượu, bia – không lái xe", qua đó bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa các vụ tai nạn giao thông thảm khốc có thể xảy ra.