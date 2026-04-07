Giờ sinh Âm lịch của người phụ nữ sống nhẹ nhàng: Ít thị phi, nhiều phúc lộc

Giờ Mão Âm lịch (5h00 – 7h00): Cá tính nhưng khéo léo, dễ tạo thiện cảm

Ảnh minh họa

Phụ nữ sinh vào giờ Mão Âm lịch thường có vận trình khá ổn định, cuộc sống thuận lợi và gặp nhiều may mắn.

Họ là kiểu người dám nghĩ dám làm, thích thử thách bản thân và không ngại bước ra khỏi vùng an toàn.

Chính sự mạnh mẽ và chủ động này giúp họ đạt được nhiều thành tựu trong học tập cũng như sự nghiệp.

Dù cá tính, phụ nữ sinh giờ Mão lại rất khéo léo trong cách cư xử. Họ biết tạo thiện cảm với người đối diện, dễ khiến người khác tin tưởng.

Bên cạnh đó, họ nghiêm khắc với bản thân, luôn nỗ lực chứng minh năng lực bằng kết quả thực tế. Đây là mẫu người không thích an phận mà luôn hướng đến những mục tiêu lớn hơn.

Nhờ tinh thần ham học hỏi và sự quyết đoán, cộng với một chút may mắn, phụ nữ sinh giờ Mão thường có cuộc sống thuận lợi.

Họ không chỉ đạt được thành công mà còn giữ được sự hài hòa trong các mối quan hệ xung quanh.

Giờ Mùi Âm lịch (13h00 – 15h00): Dịu dàng, trọng tình cảm, sống dĩ hòa vi quý

Ảnh minh họa

Người sinh giờ Mùi thường có trí tuệ nhanh nhạy và khả năng sắp xếp công việc khoa học. Họ phù hợp với những công việc đòi hỏi sự linh hoạt, tinh tế và khả năng tổ chức.

Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất ở phụ nữ sinh giờ này chính là tính cách mềm mỏng và dịu dàng.

Trong cuộc sống, họ luôn ưu tiên hòa khí, không thích tranh cãi và thường chọn cách "dĩ hòa vi quý". Nhờ vậy, họ dễ được yêu mến và tôn trọng.

Phụ nữ sinh giờ Mùi cũng rất trọng tình cảm, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác nên luôn tạo được bầu không khí dễ chịu cho gia đình và bạn bè.

Dù sinh ra trong điều kiện tốt hay đạt được thành công sớm, họ vẫn giữ được sự gần gũi, khiêm nhường.

Đây là mẫu người yêu thích chăm sóc gia đình, hướng đến cuộc sống ổn định, viên mãn và đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần.

Giờ Dậu Âm lịch (17h00 – 19h00): Thanh lịch, được yêu thương, hôn nhân viên mãn

Ảnh minh họa

Phụ nữ sinh giờ Dậu thường mang theo nhiều phúc khí ngay từ nhỏ. Họ nhận được sự yêu thương, giúp đỡ từ gia đình và những người xung quanh.

Nhờ vậy, cuộc sống của họ thường khá thuận lợi, ít khi phải trải qua giai đoạn khó khăn kéo dài.

Không chỉ được nâng đỡ, họ còn có khả năng tự lập và biết cách kiếm tiền. Phụ nữ sinh giờ Dậu thường toát lên vẻ thanh lịch, đoan trang và nổi bật trong đám đông.

Dù ở môi trường nào, họ cũng giữ được phong thái nhẹ nhàng, dễ gần.

Khi bước vào hôn nhân, những người phụ nữ này thường nhận được sự yêu thương và trân trọng từ bạn đời. Cuộc sống gia đình của họ khá êm ấm, lâu dài.

Chính sự khéo léo và tính cách hòa nhã giúp họ duy trì được sự ổn định trong các mối quan hệ.

Nhìn chung, phụ nữ sinh vào giờ Mão, giờ Mùi và giờ Dậu đều có điểm chung là tính cách dễ gần, biết cư xử hài hòa.

Dù thành công hay thuận lợi trong cuộc sống, họ vẫn giữ được sự chân thành, tạo cảm giác dễ chịu cho những người xung quanh, nhờ đó cuộc sống càng về sau càng viên mãn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.