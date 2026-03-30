Nhà báo Lại Văn Sâm bất ngờ xuất hiện trong chương trình đặc biệt

Mới đây, chương trình nghệ thuật - giải trí "Cuộc hẹn với tháng Ba" đã lên sóng VTV3, mang đến một không gian giàu cảm xúc, đánh dấu chặng đường 30 năm của kênh truyền hình quen thuộc với hàng triệu khán giả Việt Nam.

Nhà báo Lại Văn Sâm là người dẫn kết chương trình Cuộc hẹn với tháng 3.

Xuyên suốt chương trình là ý tưởng "cuộc hẹn", nơi khán giả lần lượt gặp lại những mảnh ghép quen thuộc như âm nhạc, tiếng cười, gameshow hay văn hóa - lịch sử. Mỗi "cuộc hẹn" được xây dựng như một điểm chạm cảm xúc, gợi nhắc về những chương trình, nghệ sĩ và người dẫn đã gắn bó với VTV3 suốt nhiều năm qua.

Phần âm nhạc gây ấn tượng khi loạt ca khúc quen thuộc từng vang lên trên sóng VTV3 được làm mới với màu sắc hiện đại như: "Hà Nội 12 mùa hoa", "Tìm lại giấc mơ", "Người ơi người ở đừng về", "Vinh quang đang chờ ta" hay "Tinh hoa Việt Nam". Đặc biệt, màn mashup "Tiếng đàn bầu", "Ôi quê tôi" do Trọng Tấn và Tùng Dương thể hiện đã tạo nên một trong những khoảnh khắc bùng nổ, kết nối hai thế hệ âm nhạc với cảm xúc sâu lắng, đầy tự hào.

Tùng Dương và Trọng Tấn cũng tái hiện lại hình ảnh nhí nhảnh của Dương Hoàng Yến trong chương trình Táo Quân.

Bên cạnh đó, chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ nổi bật bước ra từ nhiều sân chơi âm nhạc lớn của VTV như "Sao Mai", "Sao Mai điểm hẹn", "Bài hát Việt", "Giọng hát Việt"… Sự góp mặt của các ca sĩ như Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Phan Mạnh Quỳnh, Đức Phúc… mang đến không khí trẻ trung, sôi động, đồng thời khẳng định sức sống bền bỉ của các chương trình giải trí trên VTV3.

Hà Anh Tuấn trình diễn ca khúc "Nhà tôi có treo một lá cờ". Trong chương trình, anh bày tỏ: "Khi chúng tôi được hát giữa tấm lòng của đất nước và vòng tay của nhân dân, thì khi ấy, âm nhạc mới trở nên trọn vẹn và hình hài".

Không chỉ âm nhạc, sân khấu "Cuộc hẹn với tháng Ba" còn trở nên rực rỡ với sự xuất hiện của dàn diễn viên quen thuộc từ "vũ trụ VFC" như: Hồng Diễm, Lương Thu Trang, Kiều Anh, Lan Phương… Các nghệ sĩ mang đến những màn trình diễn trẻ trung, góp phần làm mới hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh nhỏ.

Táo Quân bất ngờ trở lại trong chương trình Cuộc hẹn với tháng 3

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là màn tái xuất đầy bất ngờ của dàn nghệ sĩ Táo Quân – những gương mặt đã trở thành biểu tượng mỗi dịp cuối năm. Sự xuất hiện của Quốc Khánh, Tự Long, Chí Trung, Quang Thắng, Vân Dung, Trung Ruồi đã mang lại tiếng cười cùng nhiều hoài niệm cho khán giả. Dù thời gian chuẩn bị không dài, các nghệ sĩ vẫn "cháy" hết mình để tái hiện một phần không khí rực rỡ của Táo Quân, chương trình gắn bó sâu sắc với khán giả truyền hình Việt.

Không dừng lại ở yếu tố giải trí, "Cuộc hẹn với tháng Ba" còn gửi gắm thông điệp nhân văn khi công bố dự án "Thư viện số - Mặt trời nhỏ". Đây là dự án cộng đồng nhằm lan tỏa văn hóa đọc đến trẻ em, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nhà báo và người làm truyền hình trong vai trò "người ươm nắng". Mỗi câu chuyện, mỗi giọng đọc sẽ góp phần tạo nên một không gian tri thức gần gũi, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Khép lại chương trình là sự xuất hiện đầy xúc động của Nhà báo, MC Lại Văn Sâm, một trong những gương mặt gắn bó lâu năm với VTV3.

Ông chia sẻ niềm vinh dự khi được tham gia thu âm cho dự án sách nói, đồng thời bày tỏ sự biết ơn những người bạn đồng nghiệp trẻ tuổi, tài năng và nhiệt tuyết đã cho ông có cơ hội "góp 1 chút giọng nói vốn đã quá cũ kĩ của mình cho 1 dự án tuyệt vời đến như vậy, đầy nhân văn, nhằm mang văn hóa đọc tới các mầm non tương lai của đất nước!".

