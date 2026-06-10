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Tóc Tiên gợi cảm ở tuổi 37

Thứ tư, 10:26 10/06/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Ở tuổi 37, ca sĩ Tóc Tiên được đánh giá ngày càng gợi cảm và trở thành một trong những ngôi sao luôn đi đầu, cập nhật các xu hướng thời trang.

Hình ảnh trẻ trung , táo bạo của ca sĩ Tóc Tiên sau ly hôn năm 2026 - Ảnh 1.

"Chị đẹp" Tóc Tiên mới đây đã phát hành MV “Người còn thương em không” đạt được thành công khi vượt mốc 2 triệu view sau 4 ngày ra mắt. Ở tuổi 37, nữ ca sĩ được đánh giá có sự nghiệp và nhan sắc thăng hạng.

Hình ảnh trẻ trung , táo bạo của ca sĩ Tóc Tiên sau ly hôn năm 2026 - Ảnh 2.

Ca sĩ Tóc Tiên gây chú ý với hình ảnh ngày càng trẻ trung và táo bạo. Cô nhận được sự ủng hộ của khán giả bởi phong cách trẻ trung, quyến rũ.

Hình ảnh trẻ trung , táo bạo của ca sĩ Tóc Tiên sau ly hôn năm 2026 - Ảnh 5.

Thời gian gần đây Tóc Tiên khiến nhiều khán giả bất ngờ khi cô liên tục xuất hiện với phong cách gợi cảm, từ đời thường cho đến các sản phẩm âm nhạc.

Hình ảnh trẻ trung , táo bạo của ca sĩ Tóc Tiên sau ly hôn năm 2026 - Ảnh 6.

Loạt ảnh diện bikini quyến rũ của Tóc Tiên nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận về “cơn mưa” lời khen nhờ vóc dáng săn chắc, nóng bỏng.

Hình ảnh trẻ trung , táo bạo của ca sĩ Tóc Tiên sau ly hôn năm 2026 - Ảnh 7.

Trên sân khấu, nữ ca sĩ thường ưu tiên những thiết kế ôm sát cơ thể nhằm tôn đường cong. Trang phục biểu diễn của cô thiên về phong cách hiện đại, gợi cảm, phù hợp với vũ đạo, dòng nhạc.

Hình ảnh trẻ trung , táo bạo của ca sĩ Tóc Tiên sau ly hôn năm 2026 - Ảnh 10.

Ở đời thường, Tóc Tiên theo đuổi phong cách tối giản với áo ôm, quần short hoặc chân váy ngắn. Cách phối đồ giúp nữ ca sĩ giữ hình ảnh trẻ trung, năng động.

Hình ảnh trẻ trung , táo bạo của ca sĩ Tóc Tiên sau ly hôn năm 2026 - Ảnh 11.

Sở hữu chiều cao 1m68 cùng body gợi cảm, Tóc Tiên tự tin thử nghiệm nhiều kiểu trang phục bó sát hoặc cắt xẻ táo bạo.

Hình ảnh trẻ trung , táo bạo của ca sĩ Tóc Tiên sau ly hôn năm 2026 - Ảnh 12.

Dù vốn theo đuổi phong cách sexy, nhưng sau khi kết thúc cuộc hôn nhân, hình ảnh của cô được nhận xét là ngày càng phóng khoáng hơn.

Hình ảnh trẻ trung , táo bạo của ca sĩ Tóc Tiên sau ly hôn năm 2026 - Ảnh 14.

Bên cạnh công việc, Tóc Tiên dành thời gian đi du lịch, nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè để cân bằng lại cuộc sống.

Sinh năm 1989 tại TP.HCM, Tóc Tiên bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 13 tuổi, đến nay cô đã ghi dấu ấn với hình ảnh nghệ sĩ đa năng và có nhiều nổi bật trong làng giải trí Việt.

(Ảnh: Internet, Tư liệu, FB nhân vật)

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