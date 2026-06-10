Tóc Tiên gợi cảm ở tuổi 37
GĐXH - Ở tuổi 37, ca sĩ Tóc Tiên được đánh giá ngày càng gợi cảm và trở thành một trong những ngôi sao luôn đi đầu, cập nhật các xu hướng thời trang.
Jennie (BLACKPINK) nhận tin vuiThế giới showbiz - 12 phút trước
GĐXH - Ca sĩ Jennie ghi dấu ấn toàn cầu khi ca khúc “Dracula” trở lại vị trí thứ 10 trên Billboard Hot 100.
Ca sĩ Hoài Nhân mắc ung thư, mất hoàn toàn thị lựcCâu chuyện văn hóa - 1 giờ trước
Sau nhiều năm ở ẩn điều trị ung thư, mất hoàn toàn thị lực, Hoài Nhân xúc động khi nhắc đến những khoản nợ phải gánh để thực hiện phim ca nhạc "Ánh sáng nơi anh". Nam ca sĩ cho biết anh chấp nhận gắn hai chữ "khiếm thị" vào nghệ danh để đối diện biến cố, làm lại từ đầu.
Bị chồng 'cắm sừng', Diệu (Quỳnh Châu) thêm nguy cơ công ty phá sảnXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong khi còn chưa biết chồng đang ngoại tình, Diệu cũng đang đánh cược cả công ty 10 năm gây dựng và đối diện với thất bại.
Diễn viên Hoàng Yến bật khóc kể hành trình tìm lại bình yên sau biến cốCâu chuyện văn hóa - 4 giờ trước
Sau nhiều năm trải qua những đổ vỡ và tổn thương trong cuộc sống, diễn viên Hoàng Yến cho biết cô đã tìm thấy sự bình yên khi học cách nhìn lại chính mình.
Tin sao ngày 9/6: Sơn Tùng M-TP chỉnh sửa MV 'Come My Way', Diệp Lâm Anh diện bikini 'bỏng mắt'Giải trí - 13 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Sơn Tùng M-TP và công ty đã chỉnh sửa MV "Come My Way", trong khi đó Diệp Lâm Anh tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng biển và chia sẻ những hình ảnh gợi cảm.
Nữ MC quê Thanh Hóa đang hot tại Miss Grand Vietnam 2026Giải trí - 15 giờ trước
GĐXH - Hoàng Thị Linh sinh năm 2004, quê Thanh Hoá đang là thí sinh nhận được nhiều sự quan tâm của fan sắc đẹp tại Miss Grand Vietnam 2026.
Cảnh ngoại tình gây tranh cãi trong phim 'Dưới ô cửa sáng đèn'Giải trí - 15 giờ trước
GĐXH - Nhiều khán giả bất bình, tranh cãi khi Dương đã qua đêm với Trang, chính thức phản bội Diệu.
Dương thấy có lỗi sau khi qua đêm với Trang nhưng không muốn dừng lạiXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Dương tiếp tục tỏ ra lo lắng và muốn có trách nhiệm với Trang sau khi qua đêm với cô mặc dù nhận được lời đề nghị dừng lại.
Sức hút bất ngờ của Mỹ Tâm ở MỹXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Trong khi các nghệ sĩ hải ngoại về nước làm show thì Mỹ Tâm lại bất ngờ "xuất ngoại" và bùng nổ với 4000 khán giả tại Mỹ.
Tin vui ở tuổi trung niên của Á hậu Trịnh Kim ChiGiải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Á hậu Trịnh Kim Chi mới đây đã đón nhận tin vui ở tuổi trung niên. Thông tin này đã thu hút sự chú ý của nhiều khán giả.
Đoàn quân nhạc, kỵ binh Công an nhân dân giao lưu với người dân Huế tối 7/6Xem - nghe - đọc
GĐXH - Đoàn quân nhạc và kỵ binh Công an nhân dân sẽ tiếp tục có hoạt động giao lưu với người dân và du khách trên địa bàn TP Huế vào tối 7/6.