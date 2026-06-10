Tóc Tiên gợi cảm ở tuổi 37

1 giờ trước

Sau nhiều năm ở ẩn điều trị ung thư, mất hoàn toàn thị lực, Hoài Nhân xúc động khi nhắc đến những khoản nợ phải gánh để thực hiện phim ca nhạc "Ánh sáng nơi anh". Nam ca sĩ cho biết anh chấp nhận gắn hai chữ "khiếm thị" vào nghệ danh để đối diện biến cố, làm lại từ đầu.