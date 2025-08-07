Nhà riêng trong ngõ tại phường Long Biên, Hà Nội được cho thuê với mức giá đáng chú ý
GĐXH - Sau sáp nhập, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê của nhiều căn nhà riêng, kể cả các căn nằm trong ngõ trên địa bàn phường Long Biên (Hà Nội) cũng ghi nhận ở mức cao.
Đến thời điểm hiện tại, Hà Nội đã thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính được hơn một tháng (từ ngày 1/7/2025). Phường Long Biên chính thức được thành lập trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phúc Đồng, Long Biên, Thạch Bàn, Cự Khối, một phần diện tích tự nhiên và dân số phường Gia Thụy, phường Bồ Đề (thuộc quận Long Biên) và xã Bát Tràng (thuộc huyện Gia Lâm).
Khảo sát trên sàn batdongsan.com.vn (thuộc Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam) tại thời điểm tháng 8/2025 cho thấy, không chỉ giá bán, mà giá cho thuê của nhiều căn nhà riêng tại phường Long Biên, kể cả nằm sâu trong ngõ, cũng ghi nhận ở mức đáng chú ý.
Cụ thể, một căn nhà 6 tầng, diện tích 43 m² nằm trên mặt ngõ rộng, ô tô có thể lưu thông gần chợ Thạch Bàn, phường Long Biên (tức phường Thạch Bàn cũ) hiện được rao cho thuê với giá 10,5 triệu đồng/tháng.
Nằm trên mặt ngõ rộng 5m tại đường Tư Đình, phường Long Biên, căn nhà 4 tầng, rộng 100m2 hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 15 triệu đồng/tháng.
Gần chợ Phúc Đồng, Aeon Mall Long Biên, căn nhà nguyên căn, thiết kế 4 tầng, rộng 37m2 tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Long Biên (tức phường Phúc Đồng cũ) hiện đang được đăng cho thuê với giá 10 triệu đồng/tháng.
Như vậy, thị trường cho thuê nhà riêng tại phường Long Biên sau sáp nhập đang ghi nhận nhiều căn có mức giá đáng chú ý, phản ánh sức nóng của bất động sản tại khu vực trung tâm phía Đông thủ đô.
