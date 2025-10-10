Mới nhất
Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung kể chuyện tình yêu bằng âm nhạc mùa Thu

Thứ sáu, 10:16 10/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Album CD “Nếu…” - Bản tình ca trữ tình của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung nhuộm màu Thu Hà Nội được ra mắt ngày 10/10.

Ngày 10/10, tại Hà Nội, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung giới thiệu tới người yêu nhạc album CD mới mang tựa đề "Nếu…" - một tuyển tập 8 ca khúc thấm đẫm chất trữ tình, tự tình, đánh dấu sự trở lại đầy tâm huyết của nhạc sĩ trong làng nhạc Việt. Album được phát hành đúng dịp mùa thu Hà Nội, hứa hẹn mang đến những giai điệu lãng mạn, sâu lắng cho khán giả yêu nhạc.

Album "Nếu…" được nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí và NSƯT Hoàng Tùng biên tập, đảm bảo chất lượng nghệ thuật cao từ khâu hòa âm đến khâu sản xuất. Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung tiếp tục khai thác thế mạnh của mình với các tác phẩm mang đậm màu sắc trữ tình, tự tình sâu lắng, chạm đến những rung động tinh tế nhất của trái tim.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt album Nếu … ngập tràn âm sắc mùa thu Hà Nội - Ảnh 1.

Tuyển tập 8 ca khúc trong album "Nếu…" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung.

Tuyển tập 8 ca khúc trong album "Nếu…" không chỉ là lời khẳng định về sức sáng tạo không ngừng nghỉ của nhạc sĩ mà còn là một dự án nghệ thuật được đầu tư công phu với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đa dạng, tạo nên một bức tranh âm nhạc giàu màu sắc. "Dại vì yêu", được thể hiện bởi ca sĩ Lê Anh Dũng; "Ký ức buồn", ca sĩ Tô Ngọc Hà; "Xa bạn", ca sĩ Trọng Hải; "Đừng đợi em về", ca sĩ Đinh Trang; "Ngọt ngào khi yêu", thể hiện bởi NSƯT Hoàng Tùng; "Yêu là chi ngoại ơi", ca sĩ Hà Quỳnh Như; "Em thật buồn ngày bão", ca sĩ Khánh Thy; "Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình", ca sĩ Minh Chuyên.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt album Nếu … ngập tràn âm sắc mùa thu Hà Nội - Ảnh 2.

Ca sĩ Hoàng Tùng.

Sự góp mặt của nhiều gương mặt nghệ sĩ tên tuổi trải dài qua các dòng nhạc, từ giọng ca thính phòng (NSƯT Hoàng Tùng, ca sĩ Lê Anh Dũng, Đinh Trang) đến các ca sĩ dòng nhạc nhẹ (Minh Chuyên, Khánh Thy), dòng nhạc dân gian (ca sĩ trẻ Hà Quỳnh Như) và dòng nhạc bolero (Tô Ngọc Hà, Trọng Hải) đã làm nổi bật màu sắc âm nhạc của Nguyễn Thành Trung: Lãng mạn, sâu sắc nhưng không bị giới hạn bởi bất kỳ thể loại nào. Mỗi ca khúc trong album là một câu chuyện, một lời tự sự về tình yêu, nỗi nhớ và sự cô đơn, được kể bằng những giai điệu mượt mà, da diết, rất hợp với tiết trời se lạnh của Hà Nội khi vào thu...

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt album Nếu … ngập tràn âm sắc mùa thu Hà Nội - Ảnh 3.

Ca sĩ Minh Chuyên.

Vốn sở trường là những bản nhạc giàu chất trữ tình, tự sự với nhiều sản phẩm ra mắt khán giả trước đó, lần này trong "Nếu…", nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã "vẽ" nên bảng màu âm nhạc đa sắc. Điểm nhấn là màu sắc dân gian và bolero với sự góp mặt của giọng hát thuộc dòng nhạc bolero như Trọng Hải - từng đoạt giải Thần tượng Bolero 2019 với ca khúc "Xa bạn" tạo nên sự gần gũi, truyền cảm; giọng ca trẻ Hà Quỳnh Như (sinh năm 2004, từng giành Quán quân Giọng hát Việt nhí 2018) mang màu sắc dân gian vào album, làm cho câu chuyện âm nhạc thêm phần mộc mạc và chân thật. Cùng với đó là hơi thở nhạc nhẹ hiện đại trong sự góp mặt của các ca sĩ dòng nhạc nhẹ như Minh Chuyên và Khánh Thy mang đến sự tinh tế, hiện đại trong cách xử lý ca khúc, giúp các tác phẩm của Nguyễn Thành Trung tiếp cận được với khán giả trẻ hơn.

Sự sắp xếp các tác phẩm trong album "Nếu…" cho thấy mục tiêu của ê-kíp sản xuất không chỉ dừng lại ở việc ra mắt sản phẩm, mà còn là tạo ra một tác phẩm nghệ thuật có sự đối thoại giữa các phong cách âm nhạc, khiến những tự tình mùa thu của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung trở nên phong phú và hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt album Nếu … ngập tràn âm sắc mùa thu Hà Nội - Ảnh 4.

Ca sĩ Hà Quỳnh Như.

CD "Nếu…" không chỉ là một album đáng nghe mà còn là bằng chứng cho thấy âm nhạc trữ tình Việt Nam vẫn luôn có sức sống mạnh mẽ và không ngừng đổi mới. Đây chắc chắn là một món quà tinh thần ý nghĩa dành cho những tâm hồn yêu Hà Nội và những bản tình ca sâu lắng trong tiết trời thu se lạnh.

NSƯT Hoàng Tùng, người bạn âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đồng thời phụ trách khâu biên tập của album chia sẻ, Nguyễn Thành Trung là một nhạc sĩ bền bỉ và luôn viết bằng những cảm xúc chân thật nhất. Album mang đậm màu sắc trữ tình, tự tình, rất phù hợp với không khí lãng mạn của mùa thu Hà Nội. Quan trọng hơn, "Nếu…" cho thấy sức sáng tạo của nhạc sĩ không hề ngừng nghỉ, luôn tìm tòi những góc nhìn mới mẻ về tình yêu và cuộc sống.

"Nhiệm vụ của người biên tập là phải làm sao để những màu sắc khác nhau đó - từ sự sang trọng của thính phòng đến sự mùi mẫn, da diết của bolero, sự mộc mạc của giọng ca mang hơi hướng dân gian như Hà Quỳnh Như ("Yêu là chi ngoại ơi"), khi đặt cạnh nhau không bị lệch tông, mà bổ sung cho nhau, tạo nên một tổng thể hấp dẫn, thể hiện sự bao dung và đa chiều của tình yêu", NSƯT Hoàng Tùng chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt album Nếu … ngập tràn âm sắc mùa thu Hà Nội - Ảnh 5.

Ca sĩ Trọng Hải.

NSƯT Hoàng Tùng cũng đánh giá cao chất lượng ở phần phối khí do nhạc sĩ Dương Đức Thụy đảm nhận. Sự hòa âm tinh tế, hiện đại đã giúp các sáng tác của Nguyễn Thành Trung được khoác lên một chiếc áo mới, vừa giữ được chất tự tình vốn có, vừa phù hợp với thị hiếu âm nhạc ngày nay. "CD "Nếu…" không chỉ là một album kỷ niệm mùa thu mà còn là một sản phẩm âm nhạc chất lượng, minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả giữa tác giả, người hòa âm và các nghệ sĩ. Tôi tin rằng, album sẽ là món quà tinh thần ý nghĩa cho khán giả yêu nhạc trữ tình", NSƯT Hoàng Tùng cho hay.

"Nếu…" là album CD thứ 5 góp vào "gia tài" âm nhạc đa sắc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung. Với nhạc sĩ, âm nhạc là hơi thở. Sáng tác là cách anh trò chuyện với cuộc sống, với cảm xúc của mình. Việc được cộng tác cùng những nghệ sĩ như Hoàng Tùng, Dương Đức Thụy và ca sĩ tài năng như Lê Anh Dũng, Minh Chuyên,... khiến anh luôn cảm thấy mình cần phải đổi mới, phải viết những ca khúc mà họ có thể thổi hồn vào. 

"Album "Nếu..." chính là bằng chứng cho sự đam mê và nghiêm túc của tôi với âm nhạc. Tôi hy vọng những lời tự tình này sẽ chạm đến trái tim khán giả, đặc biệt là những người đang yêu, đã yêu và đang hoài niệm về tình yêu trong tiết trời đẹp nhất của Hà Nội", nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho hay.

Thanh Hà
