Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 có gì đặc biệt?

Trong Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, mọi người sẽ được thưởng lãm những sản phẩm sáng tạo tinh tế, đậm hồn Việt. Đầu tiên là gian hàng của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, đây là 1 trong 200 đơn vị hoạt động trong 8 lĩnh vực công nghiệp văn hóa tham gia Chương trình "Tụ hội Sáng tạo" vừa diễn ra trong hai ngày 10-11/1/2026.

Chương trình góp phần làm rõ vai trò của công nghiệp văn hóa trong phát triển đô thị, đồng thời hình thành nền tảng kết nối bền vững giữa các cá nhân, đơn vị trong hệ sinh thái sáng tạo của Thủ đô. Đây cũng là bước mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026.

Không ít du khách Việt và nước ngoài thích thú sà vào sạp hàng, cắm cúi lựa chọn những chiếc khăn in hình thiếu nữ Việt Nam. Khăn lụa khi thì có hình ảnh thiếu nữ duyên dáng trong bộ áo dài cách tân, khi lại là hình ảnh cô gái huyền bí trong bộ khăn chầu áo ngự… Những chiếc thiệp chúc tết, bao lì xì, túi tote, móc khóa, huy hiệu… cũng thấm đượm “hồn” dân tộc với những hình ảnh ngộ nghĩnh về Tết Việt, 12 con giáp. Mỗi sản phẩm là kết quả của quá trình sáng tạo nghiêm túc từ đội ngũ giảng viên và học sinh sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nơi ý tưởng, chất liệu và kỹ thuật thủ công hòa quyện để tạo nên những thiết kế mang giá trị sử dụng thực tế.

Không khí tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 diễn ra vào ngày 10-11/1.

Trong nhiều ngày qua, TS Vũ Tiến Dũng - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cũng hồi hộp không kém khi đồng hành cùng giảng viên và các em học viên, sinh viên trong trường gấp rút chuẩn bị các khâu cuối cùng cho Chương trình "Tụ hội Sáng tạo".

"Chúng tôi luôn khuyến khích và trao cơ hội cho các con được sáng tạo, biến bài tập của mình thành sản phẩm có tính ứng dụng cao. Mọi ý tưởng sáng tạo của các con đều được hoàn thiện một cách chỉn chu, nắn nót nhất. Chúng tôi cũng khuyến khích các con khai thác yếu tố dân gian, truyền thống của dân tộc, đưa những nét đẹp văn hóa dân gian vào bài tập, vào các sản phẩm sáng tạo; giúp các con nuôi dưỡng ý tưởng thành sản phẩm vừa chứa đựng được không khí hào hùng của dân tộc, không khí bồi hồi đón Tết cổ truyền nhưng lại vừa có tính ứng dụng cao", TS Vũ Tiến Dũng chia sẻ.

TS Vũ Tiến Dũng - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Nếu Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội mang đến Chương trình "Tụ hội Sáng tạo - Hành trình tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026" một góc nhìn gần gũi về mỹ thuật ứng dụng – nơi nghệ thuật bước ra khỏi không gian trưng bày để hiện diện trong đời sống thường nhật; thì trường ĐH Quốc gia Hà Nội lại mang đến sự kiện những chiếc bình gốm, postcad in tranh Đông Hồ độc đáo; Trường Đại học Văn hóa Hà Nội lại gây ấn tượng với những chiếc nón lá và sản vật vùng miền đặc sắc…

Mỗi gian hàng là một sắc màu riêng cho thấy, điểm đặc biệt của Lễ hội Sáng tạo Hà Nội 2026 không nằm ở quy mô hay số lượng hoạt động, mà ở cách sự kiện từng bước hình thành một mạng lưới quan hệ mới. Nơi trường đại học, học sinh, sinh viên cũng như nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế, nghệ nhân làng nghề, doanh nghiệp sáng tạo… cùng xuất hiện trong một cấu trúc mở. Biên giới sáng tạo vượt ra mọi khuôn khổ để dành cho tất cả mọi người.

Về Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, bước sang mùa thứ 5, lễ hội này được định hướng vượt ra khỏi khuôn khổ một sự kiện văn hóa - nghệ thuật thường niên, chuyển dịch sang xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị, thúc đẩy tư duy liên ngành và phát triển nền kinh tế sáng tạo đô thị.

Nhiều sản phẩm mang đậm văn hóa Việt xuất hiện trong các gian hàng tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Qua 4 mùa tổ chức, Lễ hội không chỉ là không gian trưng bày và trải nghiệm nghệ thuật, mà còn trở thành điểm kết nối cộng đồng sáng tạo, đánh thức các di sản, không gian công cộng và những địa điểm mang dấu ấn Hà Nội, đưa sáng tạo đến gần hơn với đời sống đô thị và công chúng.