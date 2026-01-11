Mẹ ruột U90 của NSND Hồng Vân gây ngỡ ngàng với khán giả vì vẻ ngoài trẻ khỏe

Trước đó, NSND Hồng Vân khoe hình ảnh bố mẹ nhân kỉ niệm 60 năm ngày cưới. Chị viết: "Bố mẹ tôi cưới nhau ngày 25/6/1965 một năm sau tôi ra đời vào ngày 26/5/1966 và hôm nay 25/6/2025, anh chị bên nhau 60 năm rồi. Trời ơi hơn đám cưới kim cương nữa".