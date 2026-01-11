Mới nhất
Mẹ ruột U90 của NSND Hồng Vân gây ngỡ ngàng với khán giả vì vẻ ngoài trẻ khỏe

Chủ nhật, 13:30 11/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Mẹ ruột NSND Hồng Vân khiến khán giả ngỡ ngàng vì sắc vóc quá trẻ đẹp và khỏe mạnh ở tuổi U90

Nhan sắc tuổi 18 của con gái út NSND Hồng Vân: Ngọt ngào, thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹNhan sắc tuổi 18 của con gái út NSND Hồng Vân: Ngọt ngào, thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ

GĐXH - Ngọc Châu - con gái NSND Hồng Vân đã tốt nghiệp THPT và hiện đã tròn 18 tuổi. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ gạo cội hạnh phúc khoe con gái út.

Mẹ ruột U90 của NSND Hồng Vân gây ngỡ ngàng với khán giả vì vẻ ngoài trẻ khỏe - Ảnh 2.

NSND Hồng Vân khoe ảnh mẹ năm nay đã 86 tuổi. Nhiều người không tin nổi mẹ nữ nghệ sĩ quê gốc Bắc Ninh đã ở tuổi U90.

Bố mẹ NSND Hồng Vân rạng rỡ bên con cháu trong hình ảnh kỉ niệm 60 năm ngày cưới - Ảnh 2.

Trước đó, NSND Hồng Vân khoe hình ảnh bố mẹ nhân kỉ niệm 60 năm ngày cưới. Chị viết: "Bố mẹ tôi cưới nhau ngày 25/6/1965 một năm sau tôi ra đời vào ngày 26/5/1966 và hôm nay 25/6/2025, anh chị bên nhau 60 năm rồi. Trời ơi hơn đám cưới kim cương nữa".

Bố mẹ NSND Hồng Vân rạng rỡ bên con cháu trong hình ảnh kỉ niệm 60 năm ngày cưới - Ảnh 3.

NSND Hồng Vân còn khoe ảnh lúc nhỏ trong tình yêu của bố mẹ. Dòng trạng thái của chị nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ, bạn bè và đồng nghiệp.

Bố mẹ NSND Hồng Vân rạng rỡ bên con cháu trong hình ảnh kỉ niệm 60 năm ngày cưới - Ảnh 4.

Mọi người đều dành những lời chúc tốt đẹp cùng sự ngưỡng mộ đến bố mẹ NSND Hồng Vân.

Bố mẹ NSND Hồng Vân rạng rỡ bên con cháu trong hình ảnh kỉ niệm 60 năm ngày cưới - Ảnh 5.

Về bố NSND Hồng Vân, ông là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Ngô Kế Sương – nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ sinh học tại Việt Nam. Ông sinh năm 1938, từng tốt nghiệp Khoa Sinh học tại Đại học Tổng hợp Lomonosov (Liên Xô) khi mới 24 tuổi.

Bố mẹ NSND Hồng Vân rạng rỡ bên con cháu trong hình ảnh kỉ niệm 60 năm ngày cưới - Ảnh 6.

Trong sự nghiệp khoa học, PGS.TSKH Ngô Kế Sương giữ nhiều chức vụ quan trọng như Giám đốc Trung tâm Sinh học Thực nghiệm, Viện trưởng Viện Sinh học Nhiệt đới, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học & Kỹ thuật TP.HCM. Đã nghỉ hưu, ông vẫn tham gia Hội đồng Khoa học của Viện Sinh học Nhiệt đới với tư cách là ủy viên khách mời – một sự ghi nhận cho những đóng góp lâu dài và bền bỉ.

Bố mẹ NSND Hồng Vân rạng rỡ bên con cháu trong hình ảnh kỉ niệm 60 năm ngày cưới - Ảnh 7.

Còn mẹ NSND Hồng Vân là bà Đặng Thị Hồng Phương, bà là một nhân vật có tiếng trong giới khoa học của Việt Nam. Bà Hồng Phương từng là kỹ sư hóa học của một viện khoa học.

Bố mẹ NSND Hồng Vân rạng rỡ bên con cháu trong hình ảnh kỉ niệm 60 năm ngày cưới - Ảnh 8.

Dù gia đình theo nghiên cứu khoa học nhưng NSND Hồng Vân lại lựa chọn theo nghệ thuật, bố mẹ chị cũng không gò ép con gái phải nối nghiệp.

Bố mẹ NSND Hồng Vân rạng rỡ bên con cháu trong hình ảnh kỉ niệm 60 năm ngày cưới - Ảnh 9.

NSND Hồng Vân từng tiết lộ rằng khi còn nhỏ, bố của chị đi du học nước ngoài, một mình mẹ Hồng Vân phải quán xuyến mọi việc, chăm 2 con nhỏ.

Bố mẹ NSND Hồng Vân rạng rỡ bên con cháu trong hình ảnh kỉ niệm 60 năm ngày cưới - Ảnh 10.

Hiện tại ở tuổi U90, bố mẹ NSND Hồng Vân có cuộc sống bình yên bên con cái.

Ảnh: FBNV

Con trai NSND Hồng Vân có tin vui lớn Con trai NSND Hồng Vân có tin vui lớn

GĐXH - Đạo diễn Khôi Nguyên là con trai NSND Hồng Vân, mới đây, anh đã giành HCB tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần VI-2025. Trước khi đón nhận tin vui này, anh tài năng ra sao?

